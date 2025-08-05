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Новости Тарифы Трампа
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Песков обвинил США в давлении на Индию из-за торговли российской нефтью: Мы не считаем это законным

пєсков

В Кремле заявили, что США оказывают "торговое давление" на Индию после слов президента Дональда Трампа о намерении повысить пошлины на индийский импорт из-за закупок российской нефти.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами, попытками заставить страны разорвать торговые отношения с Россией. Мы не считаем такие заявления законными", - говорил Песков.

В Москве подчеркнули, что суверенные государства имеют право самостоятельно выбирать партнеров для экономического сотрудничества. Индия стала крупнейшим в мире покупателем российской нефти, доведя ее долю в импорте до трети.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одной из крупнейших импортеров российской нефти.

После Трамп заявил, что значительно повысит пошлины против Индии за перепродажу российской нефти.

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Автор: 

Индия (435) нефть (1958) Песков Дмитрий (1981)


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Топ комментарии
+25
Представник роССії, щось белькоче за законність?
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05.08.2025 14:09 Ответить
+15
"Ми не вважаємо це законним" - пробелькотіло чмо, хазяїн котрого розв'язав ганебну загарбницьку війну.
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05.08.2025 14:11 Ответить
+10
А що? параша по їх конституції правова держава П.дори в законності всі зуби зьїли.
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05.08.2025 14:10 Ответить
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Представник роССії, щось белькоче за законність?
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05.08.2025 14:09 Ответить
...вори...в законі
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05.08.2025 14:24 Ответить
Та якось нахезати на то що вважає )(уйло.
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05.08.2025 14:10 Ответить
А що? параша по їх конституції правова держава П.дори в законності всі зуби зьїли.
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05.08.2025 14:10 Ответить
США звернулися до Індії по своє. расєю це повинно цікавити.
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05.08.2025 14:10 Ответить
НЕ повинно...
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05.08.2025 14:32 Ответить
"Ми не вважаємо це законним" - пробелькотіло чмо, хазяїн котрого розв'язав ганебну загарбницьку війну.
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05.08.2025 14:11 Ответить
Як завжди у кремлядєй: друзям все, ворогам - закон! Тобто підтвердили, що США їм ворог. А взагалі, по якому закону вони судять? Де такий закон написано? Брешуть як завжди...
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05.08.2025 14:11 Ответить
Ми не вважаємо такі заяви законними", - казав Пєсков Джерело: https://censor.net/ua/n3567104

"...Ох, как он сєтовал:
Гдє закон? Нєту, мол!..." (с)
Це військовий злочинець Пєсков про законність згадав?
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05.08.2025 14:17 Ответить
Піськов...А окупація України ЗАКОННА?!
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05.08.2025 14:19 Ответить
до речі ,само існування росії незаконне, московія окупувала все шо змогла ,вона є колоніальна імперія ...тому пора всім націям , вертати свої землі і робити союзи на вільних основах ,не допускати москву ,до ніяких інстітуцій ...
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05.08.2025 14:20 Ответить
у нарендри моді простий вибір: або кацапія, або сша.
до речі, 99% силіконової долини, програмісти індуси, які зробили свій вибір.
якась частина індусів удобрює українські чорноземи. вони, теж зробили свій вибір.
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05.08.2025 14:21 Ответить
На рашці ведмідь хазяїн - закон тайга
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05.08.2025 14:22 Ответить
Ну мало-лі про шо кукурікая якийсь Піпіськін, чи як там цього вусатого дрища. Нехай він краще скаже, шо фюрера кацапського свинорейху - зовуть ***** і йому подобається така погремуха.
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05.08.2025 14:29 Ответить
Беззаконник згадав про закон.
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05.08.2025 14:35 Ответить
а чому це незаконно? світ же має бути "багатополярним" на думку кацапів, вони ж через це разом з китайцями почали війну проти Заходу, от і відбувається поділ на "полюси". Отже, США має право знати в якому "полюсі" хоче перебувати Індія, багато бажаючих всидіти на двох стільцях, хай визначаються усі в якій системі вони хочуть жити надалі. Ще Туреччину незавадило б запитати і багато інших країн ніби добрих, але дуже бажаючих продовжувати заробляти на війні
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05.08.2025 14:39 Ответить
Унітазний йоржик, нехай твій казковий ... скаржиться Ухнаагійн Хурелсуху!
Спочатку президента законного вибрати треба, а потім булькати з унітаза...
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05.08.2025 14:39 Ответить
У російських "шахедах" виявили індійські 🇮🇳 компоненти
https://www.hindustantimes.com/india-news/ukraine-flags-indian-made-parts-in-drones-used-by-russian-forces-101754335825281.html
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05.08.2025 14:52 Ответить
До чого це ниття? Відкривайте кримінальну справу і нехай слєдком розслідує
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05.08.2025 15:00 Ответить
Пишіть у спортлото.
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05.08.2025 15:18 Ответить
Пусть свои тараканьи усы сбреет в знак протеста.
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05.08.2025 15:31 Ответить
Усата Навка заговорила про суверенність....Пока така тварюка опосередковано вбиває українців,його ублюдки навчаються та живуть у Лондоні...
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05.08.2025 15:39 Ответить
законність на єреф?це поскудний жарт: вихід Чечні з єреф, теракти проти громадян від спецслужб, пропаганда, ліквідація політичних опонентів, анексія визнаної територій країн - сусідів, ЧВК, війна проти сусідів.
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05.08.2025 15:59 Ответить
 
 