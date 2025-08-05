Песков обвинил США в давлении на Индию из-за торговли российской нефтью: Мы не считаем это законным

В Кремле заявили, что США оказывают "торговое давление" на Индию после слов президента Дональда Трампа о намерении повысить пошлины на индийский импорт из-за закупок российской нефти.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами, попытками заставить страны разорвать торговые отношения с Россией. Мы не считаем такие заявления законными", - говорил Песков.

В Москве подчеркнули, что суверенные государства имеют право самостоятельно выбирать партнеров для экономического сотрудничества. Индия стала крупнейшим в мире покупателем российской нефти, доведя ее долю в импорте до трети.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одной из крупнейших импортеров российской нефти.

После Трамп заявил, что значительно повысит пошлины против Индии за перепродажу российской нефти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В МИД Индии ответили Трампу: Мы будем принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности