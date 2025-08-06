Готував серію ударів РФ по Миколаєву: СБУ затримала 45-річного місцевого жителя

У Миколаєві затримано 45-річного чоловіка, який коригував російські удари по місту.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Місцевий житель перебував на зв’язку з агентом Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у Донецьку і одночасно працює на ФСБ та воєнну розвідку РФ.

Так, чоловік за інструкціями "Лохматого" готував нову серію повітряних ударів по місту.

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"Щоб виявити і передати окупантам координати "цілей", фігурант об’їжджав місто, де відстежував місця найбільшого зосередження українських військ. Задокументовано, що інформатор передавав дані куратору у вигляді позначок на онлайн-картах і після кожного сеансу зв’язку видаляв усе листування.

Однак, це йому не допомогло. Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності", - зазначили в СБУ.

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Під час обшуків у жителя Миколаєва вилучено телефон із доказами його підривної діяльності на користь РФ.

Йому повідомлено про підозру зач. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

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