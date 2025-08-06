Готовил серию ударов РФ по Николаеву: СБУ задержала 45-летнего местного жителя

В Николаеве задержан 45-летний мужчина, который корректировал российские удары по городу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Местный житель находился на связи с агентом Сергеем Лебедевым (известный под псевдонимом "Лохматый"), который скрывается в Донецке и одновременно работает на ФСБ и военную разведку РФ.

Так, мужчина по инструкциям "Лохматого" готовил новую серию воздушных ударов по городу.

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"Чтобы выявить и передать оккупантам координаты "целей", фигурант объезжал город, где отслеживал места наибольшего сосредоточения украинских войск. Задокументировано, что информатор передавал данные куратору в виде отметок на онлайн-картах и после каждого сеанса связи удалял всю переписку.

Но это ему не помогло. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту жительства. Одновременно были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности", - отметили в СБУ.

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Во время обысков у жителя Николаева изъят телефон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу РФ.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении и размещении ВСУ в условиях военного положения).

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет заключения.

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