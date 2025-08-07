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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним Заяви Трампа
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Трамп про зустріч Віткоффа та Путіна: Пройшла дуже добре, але це не прорив

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч його спецпредставника Стіва Віткоффа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним пройшла "дуже добре".

Про він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вирішили, що сьогодні у нас були дуже хороші переговори з Путіним, і є велика ймовірність, що ми зможемо завершити цей довгий і безперервний шлях, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро. Не можу вам сказати точно, я був розчарований раніше, але ми допомогли вирішити п'ять воєн", - розповів Трамп.

Водночас він додав, що зустріч його спецпосланця Віткоффа з Путіним в Кремлі пройшла "дуже добре", але він не може назвати її "проривом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф провів "дуже продуктивну" зустріч з Путіним. Війна в Україні має закінчитися, - Трамп

Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

Кремль заявив, що Віткофф провів "корисні та конструктивні" переговори з Путіним, за два дні до закінчення терміну, встановленого Дональдом Трампом для Росії, щоб погодитися на мир в Україні або зіткнутися з новими санкціями.

Автор: 

путін володимир (24389) Трамп Дональд (6635)


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Топ коментарі
+6
Коротше ***** понарозказувало ідіоту віткоффу свої старі нісенітниці та маячну, а віткофф передав їх рудому. Чекаємо чергових масованих обстрілів.
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07.08.2025 01:22 Відповісти
+4
Дніпро відчув, як вона добре пройшла...
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07.08.2025 01:31 Відповісти
+4
але це не прорив.....Іншими словами результатів нуль. Ну як і слід було очикувати.....
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07.08.2025 01:34 Відповісти
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Коротше ***** понарозказувало ідіоту віткоффу свої старі нісенітниці та маячну, а віткофф передав їх рудому. Чекаємо чергових масованих обстрілів.
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07.08.2025 01:22 Відповісти
але донні, схоже, вже тертий по вухах буйлом телефонною слухавкою.

не повірив

.
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07.08.2025 01:43 Відповісти
З боліт повідомляють, що зустріч Пуйла з Віткоффом закінчилася провалом. Як результат- по-перше, 25% мита на всі товари з Індії і по-друге, укладання всеосяжного договору про дружбу і торгівлю Лаптєстану з Індією зразу після переговорів Віккоффа з Пуйлом. Представник Індії вже знаходився в Москві під час переговорів Віткоффа з ПРуйлом. Ті, хто хотів миру від Трампа можуть розслабитись.
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07.08.2025 02:00 Відповісти
одна бабка сказала
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07.08.2025 02:43 Відповісти
"Дуже добре".....зараз шахеди бомбять Дніпро...роями...рудий нарцис....
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07.08.2025 01:24 Відповісти
Хто чекає, що вітьков з трампом вирішать всі проблеми, то не чекайте. Є тільки два варіанта, або бути ждуном, або мобілізуватися.
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07.08.2025 01:24 Відповісти
Є ще мусора, СБУ, митники. Чи їх незя, вони царя охороняють?
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07.08.2025 01:29 Відповісти
Може вони ждуни, я не знаю
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07.08.2025 01:31 Відповісти
Тоді треба йти ждунів та президента зрадника захищати.
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07.08.2025 01:37 Відповісти
буду сциклом.
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07.08.2025 01:42 Відповісти
не бреши. є багато варіантів, маніпулятор кінчений.
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07.08.2025 01:43 Відповісти
Замість образ можеш написати свої варіанти.
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07.08.2025 01:47 Відповісти
еміграція
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07.08.2025 02:05 Відповісти
Дніпро відчув, як вона добре пройшла...
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07.08.2025 01:31 Відповісти
Тепер зрозуміло чого цього "спєцпосланца" вітькова спочатку нагодували "вєлікім чібурєкам", а потім потягли до х%йла - щоби навіть не буркнув і раптом не всрався заляпавши плешивого замориша, а треба було не стримуватись.
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07.08.2025 01:31 Відповісти
Шизоїд рижий, яких це ти п'ять воєн вирішило? Але якої відповіді від шизоїда можна чекати. Воно таке саме хворе як і ***** живе в своїй паралельній реальності
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07.08.2025 01:33 Відповісти
але це не прорив.....Іншими словами результатів нуль. Ну як і слід було очикувати.....
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07.08.2025 01:34 Відповісти
Твоі слова та богу в уха, але пока шо ви, саме ви трампони носитеся навколо *****, як бабуся навколо дитя, впрашуєте поїсти за маму, за папу, попісяти та покакати, а детя не грудне вже дай боже, можно і разок ********** шоб просралося, а просреться то і сяде нажереться!
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07.08.2025 01:38 Відповісти
На брифінгу Трумп сказав, що це війна не Трумпа, а Байдена. І що цієї війни не було би, якщо би президентом був би Трумп. Але Трумп не був президентом, тому ця війна є.
Амінь.
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07.08.2025 01:44 Відповісти
Чого 5 війн ?
- індія-пакистан - яким тут боком штати ?
- іран-ізраїль - вони ж просто пульнули ракети з невідомою ефективністю
- хамас-ізраїль - яким тут боком штати крім переговорів з терористами ?
- хусити-сша - опозорились і влетіли в копійку
- камбоджа-таїланд - яким тут боком штати?
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07.08.2025 01:55 Відповісти
там еще руанда с кем забыл воевала.
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07.08.2025 02:06 Відповісти
з ДРК
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07.08.2025 02:54 Відповісти
все ясно. Результату 0
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07.08.2025 02:23 Відповісти
>але ми допомогли вирішити п'ять воєн
В компьютерной игре?
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07.08.2025 02:27 Відповісти
Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що територіальні питання стануть ключовими в завершенні війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News. Під час ефіру Рубіо запитали, що означає "припинення війни" конкретно для глави Кремля Володимира Путіна, на що він відповів так:
"Не вдаючись у деталі обговорюваного, тому що я не хочу ставити під загрозу прогрес, досягнутий сьогодні, і я не хочу його перебільшувати... Але я думаю, ми всі розуміємо кілька речей. У якийсь момент припинення вогню має стати частиною цього процесу, тому що важко вести переговори про деталі остаточної мирної угоди, коли ви стріляєте один в одного", - сказав Рубіо. Він підкреслив, що на його думку, потрібно досягти прогресу з достатньою кількістю параметрів щодо того, як закінчиться війна. Це надалі дасть змогу перейти до режиму припинення вогню на короткий період часу.
"І ви використовуєте цей час, щоб остаточно узгодити, як завершити війну. Але я дійсно думаю, що потрібно пройти довгий шлях у розумінні того, як завершити війну", - додав держсекретар.
Також Рубіо наголосив, що ключовим елементом будь-якого закінчення війни будуть територіальні питання, зокрема й у ситуації з російсько-українською війною.
Він згадав, що РФ у 2014 році захопила Крим і низку інших територій, де досягла успіхів. Однак після укладення угод будуть необхідні поступки з обох сторін. Водночас Рубіо визнає, що ці поступки будуть непростими і їх ще потрібно "продати" публіці.
"Щоразу, коли ви укладаєте угоду, будуть необхідні поступки, будуть необхідні поступки з боку росіян і поступки з боку українців, звичайно, також. Це складно. Це складно, коли у вас війна і люди загинули. Наприклад, з українського боку - вони заплатили величезну ціну в цій війні. Те ж саме і росіяни. Але українці заплатили велику ціну в цій війні. Знаєте, ці поступки нелегкі, і їх ще потрібно буде "продати" публіці у вашій країні", - резюмував Рубіо.
https://x.com/GuntherEagleman/status/1953196378328375690
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07.08.2025 02:59 Відповісти
 
 