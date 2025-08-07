Трамп про зустріч Віткоффа та Путіна: Пройшла дуже добре, але це не прорив

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч його спецпредставника Стіва Віткоффа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним пройшла "дуже добре".

Про він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вирішили, що сьогодні у нас були дуже хороші переговори з Путіним, і є велика ймовірність, що ми зможемо завершити цей довгий і безперервний шлях, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро. Не можу вам сказати точно, я був розчарований раніше, але ми допомогли вирішити п'ять воєн", - розповів Трамп.

Водночас він додав, що зустріч його спецпосланця Віткоффа з Путіним в Кремлі пройшла "дуже добре", але він не може назвати її "проривом".

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Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

Кремль заявив, що Віткофф провів "корисні та конструктивні" переговори з Путіним, за два дні до закінчення терміну, встановленого Дональдом Трампом для Росії, щоб погодитися на мир в Україні або зіткнутися з новими санкціями.