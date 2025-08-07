Трамп о встрече Уиткоффа и Путина: Прошла очень хорошо, но это не прорыв
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча его спецпредставителя Стива Уиткоффа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным прошла "очень хорошо".
Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Мы решили, что сегодня у нас были очень хорошие переговоры с Путиным, и есть большая вероятность, что мы сможем завершить этот долгий и непрерывный путь, но есть большая вероятность, что встреча состоится очень скоро. Не могу вам сказать точно, я был разочарован раньше, но мы помогли решить пять войн", - рассказал Трамп.
В то же время он добавил, что встреча его спецпосланника Уиткоффа с Путиным в Кремле прошла "очень хорошо", но он не может назвать ее "прорывом".
Напомним, 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.
Кремль заявил, что Уиткофф провел "полезные и конструктивные" переговоры с Путиным, за два дня до истечения срока, установленного Дональдом Трампом для России, чтобы согласиться на мир в Украине или столкнуться с новыми санкциями.
не повірив
.
Амінь.
- індія-пакистан - яким тут боком штати ?
- іран-ізраїль - вони ж просто пульнули ракети з невідомою ефективністю
- хамас-ізраїль - яким тут боком штати крім переговорів з терористами ?
- хусити-сша - опозорились і влетіли в копійку
- камбоджа-таїланд - яким тут боком штати?
Війна на грунті расової неприязні, - тутсі більш світлі негри, ніж хуту. За колоніальних часів тутсі були у більш привілейованому становищі. Тому хуту їх ненавиділи. І хуту, яких було більше, влаштували геноцид для тутсі.
Там було також так зване "Вільне радіо тисячі пагорбів". Це радіо закликало вбивати тутсі, як тарганів. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%96%D0%B2 Вільне радіо і телебачення тисячі пагорбів
В компьютерной игре?
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що територіальні питання стануть ключовими в завершенні війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News. Під час ефіру Рубіо запитали, що означає "припинення війни" конкретно для глави Кремля Володимира Путіна, на що він відповів так:
"Не вдаючись у деталі обговорюваного, тому що я не хочу ставити під загрозу прогрес, досягнутий сьогодні, і я не хочу його перебільшувати... Але я думаю, ми всі розуміємо кілька речей. У якийсь момент припинення вогню має стати частиною цього процесу, тому що важко вести переговори про деталі остаточної мирної угоди, коли ви стріляєте один в одного", - сказав Рубіо. Він підкреслив, що на його думку, потрібно досягти прогресу з достатньою кількістю параметрів щодо того, як закінчиться війна. Це надалі дасть змогу перейти до режиму припинення вогню на короткий період часу.
"І ви використовуєте цей час, щоб остаточно узгодити, як завершити війну. Але я дійсно думаю, що потрібно пройти довгий шлях у розумінні того, як завершити війну", - додав держсекретар.
Також Рубіо наголосив, що ключовим елементом будь-якого закінчення війни будуть територіальні питання, зокрема й у ситуації з російсько-українською війною.
Він згадав, що РФ у 2014 році захопила Крим і низку інших територій, де досягла успіхів. Однак після укладення угод будуть необхідні поступки з обох сторін. Водночас Рубіо визнає, що ці поступки будуть непростими і їх ще потрібно "продати" публіці.
"Щоразу, коли ви укладаєте угоду, будуть необхідні поступки, будуть необхідні поступки з боку росіян і поступки з боку українців, звичайно, також. Це складно. Це складно, коли у вас війна і люди загинули. Наприклад, з українського боку - вони заплатили величезну ціну в цій війні. Те ж саме і росіяни. Але українці заплатили велику ціну в цій війні. Знаєте, ці поступки нелегкі, і їх ще потрібно буде "продати" публіці у вашій країні", - резюмував Рубіо.
вони там усі хворі у штатах?
а міг те гівно отруїти гілкою як кдб маркова чи димитрова ...
До речі, Марков був отруєний не "голкою", а платиновою кулькою, наповненою рицином, вистреленою з парасольки...
Передай куратору, що тебе видав парашут... Треба було його відстебнуть і закопать у посадці...
якщо я тобі скан паспорту викладу то вибачишся?
"Б"ють не по "паспорту"... Б"ють по морді.!.."... А морда у тебе - КАЦАПСЬКА... "Кацап - не "нація"... Кацап - це викривлений світогляд і образ мислення...".
Скажи куратору, хай шукає тобі новий "нік"... Цей вже "спалився"...
І ти ще комусь дорікаєш "суржиком"? Та у тебе "лапті", з-під Гугл-перекладача, виглядають!!!
Великий пердь від Трампа. На більше він не здатен з фюрером кацапського свинорейху ******. Так що від великих США зостався тільки рудий брехун,який всього боїться