РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13394 посетителя онлайн
Новости Встреча Виткоффа с Путиным Заявления Трампа
5 516 51

Трамп о встрече Уиткоффа и Путина: Прошла очень хорошо, но это не прорыв

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча его спецпредставителя Стива Уиткоффа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным прошла "очень хорошо".

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Мы решили, что сегодня у нас были очень хорошие переговоры с Путиным, и есть большая вероятность, что мы сможем завершить этот долгий и непрерывный путь, но есть большая вероятность, что встреча состоится очень скоро. Не могу вам сказать точно, я был разочарован раньше, но мы помогли решить пять войн", - рассказал Трамп.

В то же время он добавил, что встреча его спецпосланника Уиткоффа с Путиным в Кремле прошла "очень хорошо", но он не может назвать ее "прорывом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф провел "очень продуктивную" встречу с Путиным. Война в Украине должна закончиться, - Трамп

Напомним, 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Кремль заявил, что Уиткофф провел "полезные и конструктивные" переговоры с Путиным, за два дня до истечения срока, установленного Дональдом Трампом для России, чтобы согласиться на мир в Украине или столкнуться с новыми санкциями.

Автор: 

путин владимир (31797) Трамп Дональд (6132)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Коротше ***** понарозказувало ідіоту віткоффу свої старі нісенітниці та маячну, а віткофф передав їх рудому. Чекаємо чергових масованих обстрілів.
показать весь комментарий
07.08.2025 01:22 Ответить
+11
Шизоїд рижий, яких це ти п'ять воєн вирішило? Але якої відповіді від шизоїда можна чекати. Воно таке саме хворе як і ***** живе в своїй паралельній реальності
показать весь комментарий
07.08.2025 01:33 Ответить
+10
Дніпро відчув, як вона добре пройшла...
показать весь комментарий
07.08.2025 01:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коротше ***** понарозказувало ідіоту віткоффу свої старі нісенітниці та маячну, а віткофф передав їх рудому. Чекаємо чергових масованих обстрілів.
показать весь комментарий
07.08.2025 01:22 Ответить
але донні, схоже, вже тертий по вухах буйлом телефонною слухавкою.

не повірив

.
показать весь комментарий
07.08.2025 01:43 Ответить
З боліт повідомляють, що зустріч Пуйла з Віткоффом закінчилася провалом. Як результат- по-перше, 25% мита на всі товари з Індії і по-друге, укладання всеосяжного договору про дружбу і торгівлю Лаптєстану з Індією зразу після переговорів Віккоффа з Пуйлом. Представник Індії вже знаходився в Москві під час переговорів Віткоффа з ПРуйлом. Ті, хто хотів миру від Трампа можуть розслабитись.
показать весь комментарий
07.08.2025 02:00 Ответить
одна бабка сказала
показать весь комментарий
07.08.2025 02:43 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 03:28 Ответить
"Дуже добре".....зараз шахеди бомбять Дніпро...роями...рудий нарцис....
показать весь комментарий
07.08.2025 01:24 Ответить
Хто чекає, що вітьков з трампом вирішать всі проблеми, то не чекайте. Є тільки два варіанта, або бути ждуном, або мобілізуватися.
показать весь комментарий
07.08.2025 01:24 Ответить
Є ще мусора, СБУ, митники. Чи їх незя, вони царя охороняють?
показать весь комментарий
07.08.2025 01:29 Ответить
Може вони ждуни, я не знаю
показать весь комментарий
07.08.2025 01:31 Ответить
Тоді треба йти ждунів та президента зрадника захищати.
показать весь комментарий
07.08.2025 01:37 Ответить
буду сциклом.
показать весь комментарий
07.08.2025 01:42 Ответить
Замість образ можеш написати свої варіанти.
показать весь комментарий
07.08.2025 01:47 Ответить
Дніпро відчув, як вона добре пройшла...
показать весь комментарий
07.08.2025 01:31 Ответить
Тепер зрозуміло чого цього "спєцпосланца" вітькова спочатку нагодували "вєлікім чібурєкам", а потім потягли до х%йла - щоби навіть не буркнув і раптом не всрався заляпавши плешивого замориша, а треба було не стримуватись.
показать весь комментарий
07.08.2025 01:31 Ответить
Шизоїд рижий, яких це ти п'ять воєн вирішило? Але якої відповіді від шизоїда можна чекати. Воно таке саме хворе як і ***** живе в своїй паралельній реальності
показать весь комментарий
07.08.2025 01:33 Ответить
але це не прорив.....Іншими словами результатів нуль. Ну як і слід було очикувати.....
показать весь комментарий
07.08.2025 01:34 Ответить
Ага... "Конструктивно обсудили". Кацапи говорили російською, "Вітьков" - англійською, тому кожен говорив про своє... А потім "тепло попрощалися"...
показать весь комментарий
07.08.2025 06:18 Ответить
Твоі слова та богу в уха, але пока шо ви, саме ви трампони носитеся навколо *****, як бабуся навколо дитя, впрашуєте поїсти за маму, за папу, попісяти та покакати, а детя не грудне вже дай боже, можно і разок ********** шоб просралося, а просреться то і сяде нажереться!
показать весь комментарий
07.08.2025 01:38 Ответить
На брифінгу Трумп сказав, що це війна не Трумпа, а Байдена. І що цієї війни не було би, якщо би президентом був би Трумп. Але Трумп не був президентом, тому ця війна є.
Амінь.
показать весь комментарий
07.08.2025 01:44 Ответить
Чого 5 війн ?
- індія-пакистан - яким тут боком штати ?
- іран-ізраїль - вони ж просто пульнули ракети з невідомою ефективністю
- хамас-ізраїль - яким тут боком штати крім переговорів з терористами ?
- хусити-сша - опозорились і влетіли в копійку
- камбоджа-таїланд - яким тут боком штати?
показать весь комментарий
07.08.2025 01:55 Ответить
там еще руанда с кем забыл воевала.
показать весь комментарий
07.08.2025 02:06 Ответить
з ДРК
показать весь комментарий
07.08.2025 02:54 Ответить
Там громадянська війна була. Народ тутсі проти народу хуту.
Війна на грунті расової неприязні, - тутсі більш світлі негри, ніж хуту. За колоніальних часів тутсі були у більш привілейованому становищі. Тому хуту їх ненавиділи. І хуту, яких було більше, влаштували геноцид для тутсі.
Там було також так зване "Вільне радіо тисячі пагорбів". Це радіо закликало вбивати тутсі, як тарганів. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%96%D0%B2 Вільне радіо і телебачення тисячі пагорбів
показать весь комментарий
07.08.2025 03:39 Ответить
Там "расова неприязнь" сплелася з "класовою"... Тутсі, історично, були заможнішими, тому займали більш значиме становище в суспільстві. А "шарікови" в племені хуту, вирішили "атнять и паделить"... От і почалося...
показать весь комментарий
07.08.2025 06:26 Ответить
ШОСТУ забув - азербайджано-вірменську... Трамп і туди поліз... Через тиждень зустріч Алієва і Пашиняна, у Вашингтоні, з Трампом... "Миротворить" буде, вчергове...
показать весь комментарий
07.08.2025 06:20 Ответить
все ясно. Результату 0
показать весь комментарий
07.08.2025 02:23 Ответить
>але ми допомогли вирішити п'ять воєн
В компьютерной игре?
показать весь комментарий
07.08.2025 02:27 Ответить
Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що територіальні питання стануть ключовими в завершенні війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News. Під час ефіру Рубіо запитали, що означає "припинення війни" конкретно для глави Кремля Володимира Путіна, на що він відповів так:
"Не вдаючись у деталі обговорюваного, тому що я не хочу ставити під загрозу прогрес, досягнутий сьогодні, і я не хочу його перебільшувати... Але я думаю, ми всі розуміємо кілька речей. У якийсь момент припинення вогню має стати частиною цього процесу, тому що важко вести переговори про деталі остаточної мирної угоди, коли ви стріляєте один в одного", - сказав Рубіо. Він підкреслив, що на його думку, потрібно досягти прогресу з достатньою кількістю параметрів щодо того, як закінчиться війна. Це надалі дасть змогу перейти до режиму припинення вогню на короткий період часу.
"І ви використовуєте цей час, щоб остаточно узгодити, як завершити війну. Але я дійсно думаю, що потрібно пройти довгий шлях у розумінні того, як завершити війну", - додав держсекретар.
Також Рубіо наголосив, що ключовим елементом будь-якого закінчення війни будуть територіальні питання, зокрема й у ситуації з російсько-українською війною.
Він згадав, що РФ у 2014 році захопила Крим і низку інших територій, де досягла успіхів. Однак після укладення угод будуть необхідні поступки з обох сторін. Водночас Рубіо визнає, що ці поступки будуть непростими і їх ще потрібно "продати" публіці.
"Щоразу, коли ви укладаєте угоду, будуть необхідні поступки, будуть необхідні поступки з боку росіян і поступки з боку українців, звичайно, також. Це складно. Це складно, коли у вас війна і люди загинули. Наприклад, з українського боку - вони заплатили величезну ціну в цій війні. Те ж саме і росіяни. Але українці заплатили велику ціну в цій війні. Знаєте, ці поступки нелегкі, і їх ще потрібно буде "продати" публіці у вашій країні", - резюмував Рубіо.
https://x.com/GuntherEagleman/status/1953196378328375690
показать весь комментарий
07.08.2025 02:59 Ответить
Який розумний. Аж страшно. Будете торгувати Україною? Між іншим, ще в 2014р. кацапія нявкала про Аляску. Всьо впєрєді.
показать весь комментарий
07.08.2025 03:28 Ответить
Згадався вірш зі словами-«Європа мовчала». Це було пророцтво. Такою німою вона ще не була як останні дні.
показать весь комментарий
07.08.2025 03:06 Ответить
Одне ясно- санкцій не буде.
показать весь комментарий
07.08.2025 03:22 Ответить
корова рудопика, ти з тим дібільчиком вітькой може і не проти друзяками бути з пуйлом, но ти не спитав у українців чи вони тобі дозволять
показать весь комментарий
07.08.2025 03:39 Ответить
ола жмуд ти помиляєшся.
показать весь комментарий
07.08.2025 05:32 Ответить
як можна тиснути руку та посміхатися сатані?
вони там усі хворі у штатах?
показать весь комментарий
07.08.2025 05:59 Ответить
Порошенко ж мусив це робить, коли Путін, тиснучи йому руку, шипів: "Я вас раздавлю...". Таким є "дипломатичний протокол"...
показать весь комментарий
07.08.2025 06:23 Ответить
тому маемо війну
а міг те гівно отруїти гілкою як кдб маркова чи димитрова ...
показать весь комментарий
07.08.2025 07:14 Ответить
І якою ж "гілкою" отруїли Маркова? І якого саме "Дімітрова"? Георгія, чи що? "Сдаётся мне, мил человек, что ты - "казачок засланный"...". Бо помилка у слові "голка" ("гілка"), характерна саме для кацапів... Саме вони часто плутають, і ставлять, де попало, букву "і", замість "и" чи "о".
До речі, Марков був отруєний не "голкою", а платиновою кулькою, наповненою рицином, вистреленою з парасольки...
Передай куратору, що тебе видав парашут... Треба було його відстебнуть і закопать у посадці...
показать весь комментарий
07.08.2025 07:24 Ответить
господі ти ще параноїк..
якщо я тобі скан паспорту викладу то вибачишся?
показать весь комментарий
07.08.2025 07:26 Ответить
Ну то й що? У Медведчука і Януковича теж є українські паспорти...
"Б"ють не по "паспорту"... Б"ють по морді.!.."... А морда у тебе - КАЦАПСЬКА... "Кацап - не "нація"... Кацап - це викривлений світогляд і образ мислення...".
Скажи куратору, хай шукає тобі новий "нік"... Цей вже "спалився"...
показать весь комментарий
07.08.2025 07:48 Ответить
До речі - "господи", Українською, у звертальному відмінку (у кацапів він відсутній), пишеться через "и", а не через "і"... Це саме те, про що я тобі написав, як про характерну помилку, яка видає КАЦАПА...
І ти ще комусь дорікаєш "суржиком"? Та у тебе "лапті", з-під Гугл-перекладача, виглядають!!!
показать весь комментарий
07.08.2025 07:56 Ответить
Коментувати слова Трампа - себе не поважати.
показать весь комментарий
07.08.2025 06:05 Ответить
Нагадує спілкування замовника з виконавцем після представлення останнім готового продукту: "Все чудово, нам все дуже сподобалося. Але... Все треба переробити".
показать весь комментарий
07.08.2025 06:30 Ответить
Так воно і є.
показать весь комментарий
07.08.2025 07:16 Ответить
Як я і писав, ультиматуми Трампидла закінчились пшиком.
Великий пердь від Трампа. На більше він не здатен з фюрером кацапського свинорейху ******. Так що від великих США зостався тільки рудий брехун,який всього боїться
показать весь комментарий
07.08.2025 07:08 Ответить
 
 