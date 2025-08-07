Трамп о встрече Уиткоффа и Путина: Прошла очень хорошо, но это не прорыв

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча его спецпредставителя Стива Уиткоффа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным прошла "очень хорошо".

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Мы решили, что сегодня у нас были очень хорошие переговоры с Путиным, и есть большая вероятность, что мы сможем завершить этот долгий и непрерывный путь, но есть большая вероятность, что встреча состоится очень скоро. Не могу вам сказать точно, я был разочарован раньше, но мы помогли решить пять войн", - рассказал Трамп.

В то же время он добавил, что встреча его спецпосланника Уиткоффа с Путиным в Кремле прошла "очень хорошо", но он не может назвать ее "прорывом".

Напомним, 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Кремль заявил, что Уиткофф провел "полезные и конструктивные" переговоры с Путиным, за два дня до истечения срока, установленного Дональдом Трампом для России, чтобы согласиться на мир в Украине или столкнуться с новыми санкциями.