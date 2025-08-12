УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
405 5

Поступки агресору тільки посилюють його апетити, - Цахкна

Цахкна попередив Європу про небезпеку поступок агресору

Україна повинна мати свободу самостійно обирати свій шлях, включаючи можливість вступу до НАТО та Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна.

Він наголосив, що нинішня ситуація схожа з історією Мюнхенської угоди 1938 року, коли інтереси малих країн були проігноровані.

"Ми не повинні допустити повторення цієї помилки. Якщо ми сьогодні погодимося з агресією, ми лише підстьобнемо нові подібні дії", - попередив Цахкна.

Міністр запевнив, що Естонія продовжить надавати всебічну підтримку Україні, включаючи тиск на Росію через додаткові санкції та військову допомогу.

"Україна може бути впевнена в нашій твердій підтримці на шляху до справедливого і сталого миру", - наголосив Цахкна.

Нагадаємо, Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що справедливий і тривалий мир в Україні має ґрунтуватися на принципах територіальної цілісності та недоторканності кордонів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не можна допускати, щоб насильство зміщувало кордони. Війна в Україні повинна закінчитися справедливо, - Вадефуль

Автор: 

переговори з Росією (1378) Цахкна Маргус (82) війна в Україні (5682)


Коментувати
Сортувати:
Ці всі заяви нічого не варті. Ніби й все правильно, але по факту ніхто нічого не робить, щоб цьому запобігти.
показати весь коментар
12.08.2025 11:28 Відповісти
Трамп САМ РЕКЕТИР . Уявляю як він відсіляв людей, щоб нерухомість привласнити .
показати весь коментар
12.08.2025 11:29 Відповісти
Із всих цих лідорів ********** як зовнішніх так і внутрішніх тільки Трамп веде себе адекватно і відповідально, схоже він тільки один із всих цих лідорів ********** розуміє істині цінності. Я б ще на його місці відмовився від премії миру щоб остаточно вибити опору с під ніг у пропагандонів які спекулюють на темі, адже крім своїх меркантильних інтересів вони більше нічого не бачать і судять інших виключно в подібному ключі.
показати весь коментар
12.08.2025 11:55 Відповісти
Дякуємо Естонія!
показати весь коментар
12.08.2025 11:39 Відповісти
Не буде ніяких поступок, усі українські території будуть звільнені, а кацапи на них знищені!
показати весь коментар
12.08.2025 12:08 Відповісти
 
 