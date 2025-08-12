Поступки агресору тільки посилюють його апетити, - Цахкна

Україна повинна мати свободу самостійно обирати свій шлях, включаючи можливість вступу до НАТО та Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна.

Він наголосив, що нинішня ситуація схожа з історією Мюнхенської угоди 1938 року, коли інтереси малих країн були проігноровані.

"Ми не повинні допустити повторення цієї помилки. Якщо ми сьогодні погодимося з агресією, ми лише підстьобнемо нові подібні дії", - попередив Цахкна.

Міністр запевнив, що Естонія продовжить надавати всебічну підтримку Україні, включаючи тиск на Росію через додаткові санкції та військову допомогу.

"Україна може бути впевнена в нашій твердій підтримці на шляху до справедливого і сталого миру", - наголосив Цахкна.

Нагадаємо, Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що справедливий і тривалий мир в Україні має ґрунтуватися на принципах територіальної цілісності та недоторканності кордонів.

