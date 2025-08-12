РУС
Уступки агрессору только усиливают его аппетиты, - Цахкна

Цахкна предупредил Европу об опасности уступок агрессору

Украина должна иметь свободу самостоятельно выбирать свой путь, включая возможность вступления в НАТО и Европейский Союз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация схожа с историей Мюнхенского соглашения 1938 года, когда интересы малых стран были проигнорированы.

"Мы не должны допустить повторения этой ошибки. Если мы сегодня согласимся с агрессией, мы лишь подстегнем новые подобные действия", - предупредил Цахкна.

Министр заверил, что Эстония продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине, включая давление на Россию через дополнительные санкции и военную помощь.

"Украина может быть уверена в нашей твердой поддержке на пути к справедливому и устойчивому миру", - подчеркнул Цахкна.

Напомним, Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что справедливый и длительный мир в Украине должен основываться на принципах территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нельзя допускать, чтобы насилие смещало границы. Война в Украине должна закончиться справедливо, - Вадефуль

переговоры с Россией (1264) Цахкна Маргус (69) война в Украине (5643)


Ці всі заяви нічого не варті. Ніби й все правильно, але по факту ніхто нічого не робить, щоб цьому запобігти.
12.08.2025 11:28
Трамп САМ РЕКЕТИР . Уявляю як він відсіляв людей, щоб нерухомість привласнити .
12.08.2025 11:29
Із всих цих лідорів ********** як зовнішніх так і внутрішніх тільки Трамп веде себе адекватно і відповідально, схоже він тільки один із всих цих лідорів ********** розуміє істині цінності. Я б ще на його місці відмовився від премії миру щоб остаточно вибити опору с під ніг у пропагандонів які спекулюють на темі, адже крім своїх меркантильних інтересів вони більше нічого не бачать і судять інших виключно в подібному ключі.
12.08.2025 11:55
Дякуємо Естонія!
12.08.2025 11:39
Не буде ніяких поступок, усі українські території будуть звільнені, а кацапи на них знищені!
12.08.2025 12:08
 
 