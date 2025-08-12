Уступки агрессору только усиливают его аппетиты, - Цахкна

Украина должна иметь свободу самостоятельно выбирать свой путь, включая возможность вступления в НАТО и Европейский Союз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация схожа с историей Мюнхенского соглашения 1938 года, когда интересы малых стран были проигнорированы.

"Мы не должны допустить повторения этой ошибки. Если мы сегодня согласимся с агрессией, мы лишь подстегнем новые подобные действия", - предупредил Цахкна.

Министр заверил, что Эстония продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине, включая давление на Россию через дополнительные санкции и военную помощь.

"Украина может быть уверена в нашей твердой поддержке на пути к справедливому и устойчивому миру", - подчеркнул Цахкна.

Напомним, Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что справедливый и длительный мир в Украине должен основываться на принципах территориальной целостности и неприкосновенности границ.

