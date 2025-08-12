Генштаб про бої на Покровському та Добропільському напрямках: Резервні підрозділи вже виявили та знищують ворога
Вживаються дієві заходи, щоб зупинити просування російських окупантів на Добропільському та Покровському напрямках.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника. Так, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу. Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Не зважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки", - йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу ЗСУ, декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь.
Також, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти - Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр.
"Деякі з груп вже знищені, решта - в процесі знищення. Ситуація непроста й динамічна, однак Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи. Зокрема, рішенням Головнокомандувача ЗС України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі.
Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон. Захисники України зосереджені на виконанні поставлених завдань, тримають рубежі та потребують підтримки всього суспільства, щоб відбити нові спроби ворожих наступів", - підсумували там.
тобто, наполеглива забаганка зермачини, тримати покровськ будь якою ціною, до аляски, виконується сирським, беззаперечно?
(пан генерал батько залужний)
історія бахмуту вам у карму!
Чи це не рейтингообразуюча тема?
Звісно, во всьому винуваті Порошенко і Залужний, а Володя би вмер за Крим і Донбас, але ж вони не дали, падлюкі!
Шта? Ви ще напишіть кривизни землі
В любом случае это не катастрофа, просто все уже привыкли к медленным темпам продвижения орков и забыли как два года назад они продвигались значительно быстрее, поэтому сейчас так болезненно воспринимаются такие продвижения, а уж сколько победобесия у русни не передать, хотя казалось бы с чего, четвертый год по большому счету топтаться на одном месте с призрачными шансами достичь даже малой части своих целей.
"В Силах оборони спростували інформацію про нібито прорив окупантів біля Покровська та Добропілля на Донеччині. Насправді йдеться про проникнення малих груп по 5-10 осіб. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов" Джерело: https://censor.net/ua/n3568287
Два. Мы воюем с потомками монголов. Которые завоевали пол мира .. по своим трупам.
Никто так не воюет, ну акромя китайцев. Навалом трупов.
Есть факты.. немцы сходили с ума стреляя из пулеметов по толпе атакующей Красной Армии.
Что делать? Монголов остановили где то в Европе