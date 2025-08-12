УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9926 відвідувачів онлайн
Новини Штурм РФ на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
3 852 35

Генштаб про бої на Покровському та Добропільському напрямках: Резервні підрозділи вже виявили та знищують ворога

Штурм окупантів на Покровському напрямку Що кажуть в Генштабі

Вживаються дієві заходи, щоб зупинити просування російських окупантів на Добропільському та Покровському напрямках.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника. Так, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу. Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Не зважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь.

Читайте: Інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території", - ОСУВ "Дніпро"

Також, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти - Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр.

"Деякі з груп вже знищені, решта - в процесі знищення. Ситуація непроста й динамічна, однак Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи. Зокрема, рішенням Головнокомандувача ЗС України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі.

Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон. Захисники України зосереджені на виконанні поставлених завдань, тримають рубежі та потребують підтримки всього суспільства, щоб відбити нові спроби ворожих наступів", - підсумували там.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Йдеться про проникнення невеликих груп ворога - приблизно 5-10 осіб, - ОСУВ "Дніпро" про загострення біля Покровська та Добропілля

Автор: 

Генштаб ЗС (7086) Донецька область (9285) бойові дії (4452) Покровський район (874) Добропілля (61)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Також, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти - Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Джерело: https://censor.net/ua/n3568325

Шта? Ви ще напишіть кривизни землі
показати весь коментар
12.08.2025 17:15 Відповісти
+8
От ****** в рот кацапи - користуються ландшафтом то трубою а наші ні сном ні духом - четвертий рік страшної заруби
показати весь коментар
12.08.2025 17:10 Відповісти
+7
Писати, що противник використовує ландшафт на своїй території, яка зміцнювалася роками і там кожен кущик повинен бути під прицілом - це розписуватися у своїй некомпетентності. Це охрінітельно, м'яко кажучи.
показати весь коментар
12.08.2025 17:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От ****** в рот кацапи - користуються ландшафтом то трубою а наші ні сном ні духом - четвертий рік страшної заруби
показати весь коментар
12.08.2025 17:10 Відповісти
тобто, в хід пішли резерви?
тобто, наполеглива забаганка зермачини, тримати покровськ будь якою ціною, до аляски, виконується сирським, беззаперечно?
показати весь коментар
12.08.2025 17:13 Відповісти
по вашому давайте здамо Покровськ і відступимо десь до Павлограда, буде нам фортеця Павлоград
показати весь коментар
12.08.2025 17:26 Відповісти
маленька сов'єтська армія ніколи не переможе велику сов'єтську армію.
(пан генерал батько залужний)

історія бахмуту вам у карму!
показати весь коментар
12.08.2025 17:32 Відповісти
ну насправді за Бахмутом майже одразу стояв Часік - і тому впиратися рогом саме в нього було тупістю. А Покровськ відкриває дорогу на тили усією Краматорсько-Слов'янської агломерації.
показати весь коментар
12.08.2025 18:38 Відповісти
А шо Верховний Шоумен України мовчить?!
Чи це не рейтингообразуюча тема?
Звісно, во всьому винуваті Порошенко і Залужний, а Володя би вмер за Крим і Донбас, але ж вони не дали, падлюкі!
показати весь коментар
12.08.2025 17:14 Відповісти
Головне--Без паніки !
показати весь коментар
12.08.2025 17:15 Відповісти
Також, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти - Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Джерело: https://censor.net/ua/n3568325

Шта? Ви ще напишіть кривизни землі
показати весь коментар
12.08.2025 17:15 Відповісти
Писати, що противник використовує ландшафт на своїй території, яка зміцнювалася роками і там кожен кущик повинен бути під прицілом - це розписуватися у своїй некомпетентності. Це охрінітельно, м'яко кажучи.
показати весь коментар
12.08.2025 17:22 Відповісти
В данном случае, этот "прорыв" на Доброполье как и в целом активизация на этом направлении, мне кажется, больше объясняется не столько большими проблемами с обороной у ВСУ а желанием ***** к встрече с Трампом показать хоть какой то результат, поэтому они тупо посылают своих орков в большом количестве малыми группами с задачей, просочится через дыры и слабые места в обороне и как можно дальше продвинутся в тыл, где закрепится и продержатся хотя бы неделю-две что бы была картинка, после чего все они, скорее всего, будут уничтожены. Если же нет, то тогда это отчасти подтвердит слухи и разговоры о нарастающих проблемах с обороной и пополнением.

В любом случае это не катастрофа, просто все уже привыкли к медленным темпам продвижения орков и забыли как два года назад они продвигались значительно быстрее, поэтому сейчас так болезненно воспринимаются такие продвижения, а уж сколько победобесия у русни не передать, хотя казалось бы с чего, четвертый год по большому счету топтаться на одном месте с призрачными шансами достичь даже малой части своих целей.
показати весь коментар
12.08.2025 17:19 Відповісти
флагами помахать...типа Танбасс уже наш....
показати весь коментар
12.08.2025 17:22 Відповісти
Щось deep stat- рупор ,,тасс" заткнувся! Язик в дупу затягнуло? Картографи хрінові!!
показати весь коментар
12.08.2025 17:27 Відповісти
10 орків по словам генштабу створили непросту ситуацію.Дивись далі марафет і слухай кожного вечеру ішака
показати весь коментар
12.08.2025 17:32 Відповісти
Ты статью читал ? Там 110 000 в этом участке, какие 10 человек ?)
показати весь коментар
12.08.2025 17:35 Відповісти
Вчора генштаб говорив про контрольовану ситуцію і що прониклдесяток орків,а потім після На лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да, - Кротевич Джерело: https://censor.net/ua/n3568177 заговорили про 110тис.
показати весь коментар
12.08.2025 17:57 Відповісти
Кротевич уже не воюет ,а занимается политикой ,ему доверия нет ни у кого
показати весь коментар
12.08.2025 18:24 Відповісти
Можно й не довіряти,але генштаб визнав критичну ситуацію на даному напрямку
показати весь коментар
12.08.2025 18:45 Відповісти
Они больше начали реагировать из за того что все начали ныть и разводить зраду, а по факту уже 4 месяц подряд каждый день минус 20кв.км в среднем и из этого следует что были есть и будут к сожалению
показати весь коментар
12.08.2025 18:48 Відповісти
Проблеми почалися після вдалої курської операції до твого відома
показати весь коментар
12.08.2025 18:52 Відповісти
Авдеевка Бахмут Вовчанск и так далее до Курска было ? Каждый месяц терять по 500 кв,км это уже подразумевает потерю важных объектов, не понятно чего сейчас так все накинулись из за этого прорыва
показати весь коментар
12.08.2025 18:59 Відповісти
Я ж не знаю,чому бреше Сирський,можливо заразився від ішака
показати весь коментар
12.08.2025 17:58 Відповісти
Це було вже сьогодні:
"В Силах оборони спростували інформацію про нібито прорив окупантів біля Покровська та Добропілля на Донеччині. Насправді йдеться про проникнення малих груп по 5-10 осіб. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов" Джерело: https://censor.net/ua/n3568287
показати весь коментар
12.08.2025 18:07 Відповісти
Ну правильно малих груп а не одна группа из 10 человек прошла 15 км и их не могут 3 дня выбить
показати весь коментар
12.08.2025 18:23 Відповісти
Багато людей критикують те що сталося, і роблять це поділу. Але виникає одне питання, а що Ви шановні зробили, щоб хоч якось допомогти. Можливо задонатили на збори? Хоч чимось допомогли чи тільки критика і ніякої підтримки.
показати весь коментар
12.08.2025 17:43 Відповісти
Я вам дам парабелум. Или f16
показати весь коментар
12.08.2025 17:56 Відповісти
Хто на що здатен. Я наприклад блокую сусідів, щоб не втекли у Польщу, з 2 синами.
показати весь коментар
12.08.2025 17:59 Відповісти
Два ворожих боти тут же ж безкарно висралися.
показати весь коментар
12.08.2025 18:27 Відповісти
Пане Тарасе, навіщо Ви нападаєте на людей з критикою, що мало донатять? Не пробували запитали у Боневтіка Потужно-Брехливого навіщо його стая вкрала в ЗСУ 5 мільярдів евро, які перевели в криптовалюту і направили "патріота" шурму купити французський банк? А скільки вже вивезли шефіри, резнікови, чернишови і абдристовичі? До них немає питань? Також немає питань до влади, чому шість років немає наших українських ракет, які "барига" виробляв ще у 2019 році???
показати весь коментар
12.08.2025 19:14 Відповісти
А Сирський не хоче заїхати в захоплені ділянки і перед какцапами повіджиматися по 100 раз? Може вони злякаються і назад втічуть?
показати весь коментар
12.08.2025 17:51 Відповісти
Бардак никто не отменял. Это раз. Командиры и подчиненные солдаты.
Два. Мы воюем с потомками монголов. Которые завоевали пол мира .. по своим трупам.
Никто так не воюет, ну акромя китайцев. Навалом трупов.
Есть факты.. немцы сходили с ума стреляя из пулеметов по толпе атакующей Красной Армии.
Что делать? Монголов остановили где то в Европе
показати весь коментар
12.08.2025 18:07 Відповісти
китайці сциклівіше за москалів. Вони також працюють хитростью, інтригами або просто чекають кращого часу.
показати весь коментар
12.08.2025 18:20 Відповісти
здається справи зовсім погані, що кожні три години доповіді роблять. Тільки щось не вірю я навіть ГШ, бо там ******* зеленського сидять.
показати весь коментар
12.08.2025 18:19 Відповісти
Передислокували "Азов" затикати пройоби осувів чи )(уювів та ГШ, оголивши рубежі їх оборони, коли прийшла п.зда.. А малька з антимайданним мусорком на чолі 0Пи чому не відправили замість "Азова"? Вони ж бойові та досвідчені, навіть чеченців вбивали. ГШ не вірю, від слова зовсім, доки мацква не запалає.
показати весь коментар
12.08.2025 18:36 Відповісти
Украине нужно договориться со странами куда уехали Украинские мужчины призывного возраста их там по последним данным 1 260 000 млн даже отобрать тысяч 450 этого хвать что бы отбить все области включая и Крым я не понимаю уже можно было с Евросоюзом договориться о возврате даже принудительном мужчин призывного возраста, есть даже статья в уставе ООН что страна которая подверглась нападению имеет права запросить о возвращение своих людей призывного возраста обратно на родину если вернуть этих мужчин вы пополните все свои бригады и армейский корпуса даже будет стратегический резерв, но также почему власти Украины не хотят принимать у себя Украинце которые живут в средней азии я сам живу в Казахстане но мне что бы приехать в Украину нужно собрать кучу документов и получить официальное разрешение на въезд, и потом 5 лет жить что бы получить паспорт в средней азии живет без малого 400 тыс Украинцев почему среди них не проводят рекрутинг
показати весь коментар
12.08.2025 18:46 Відповісти
Своєю брехнею Верховний головнокомадувач, Головнокогмадувач і Генштаб єармакЗе довели, що вони брешуть. Особисто я їм не довіряю!!!
показати весь коментар
12.08.2025 18:52 Відповісти
 
 