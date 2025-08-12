РУС
Генштаб о боях на Покровском и Добропольском направлениях: Резервные подразделения уже обнаружили и уничтожают врага

Штурм оккупантов на Покровском направлении Что говорят в Генштабе

Принимаются действенные меры, чтобы остановить продвижение российских оккупантов на Добропольском и Покровском направлениях.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника. Так, только на Покровском направлении оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч личного состава. Чтобы проникнуть в глубину нашей обороны, российские захватчики действуют дерзко. Несмотря на потери, они пытаются просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами через наши оборонительные порядки", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодязь.

Читайте: Инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории", - ОСГВ "Дніпро"

Также, пользуясь особенностями местного ландшафта диверсанты тайком проникали в населенные пункты - Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр.

"Некоторые из групп уже уничтожены, остальные - в процессе уничтожения. Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить вражеские группы. В частности, решением Главнокомандующего ВС Украины для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы мероприятия для блокирования групп противника в определенном районе.

Резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен. Защитники Украины сосредоточены на выполнении поставленных задач, держат рубежи и нуждаются в поддержке всего общества, чтобы отразить новые попытки вражеских наступлений", - подытожили там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Речь идет о проникновении небольших групп врага - примерно 5-10 человек, - ОСГВ "Дніпро" об обострении возле Покровска и Доброполья

12.08.2025 17:15 Ответить
Писати, що противник використовує ландшафт на своїй території, яка зміцнювалася роками і там кожен кущик повинен бути під прицілом - це розписуватися у своїй некомпетентності. Це охрінітельно, м'яко кажучи.
12.08.2025 17:22 Ответить
От ****** в рот кацапи - користуються ландшафтом то трубою а наші ні сном ні духом - четвертий рік страшної заруби
12.08.2025 17:10 Ответить
тобто, в хід пішли резерви?
тобто, наполеглива забаганка зермачини, тримати покровськ будь якою ціною, до аляски, виконується сирським, беззаперечно?
показать весь комментарий
12.08.2025 17:13 Ответить
по вашому давайте здамо Покровськ і відступимо десь до Павлограда, буде нам фортеця Павлоград
показать весь комментарий
12.08.2025 17:26 Ответить
маленька сов'єтська армія ніколи не переможе велику сов'єтську армію.
(пан генерал батько залужний)

історія бахмуту вам у карму!
показать весь комментарий
12.08.2025 17:32 Ответить
А шо Верховний Шоумен України мовчить?!
Чи це не рейтингообразуюча тема?
Звісно, во всьому винуваті Порошенко і Залужний, а Володя би вмер за Крим і Донбас, але ж вони не дали, падлюкі!
показать весь комментарий
12.08.2025 17:14 Ответить
Головне--Без паніки !
показать весь комментарий
12.08.2025 17:15 Ответить
12.08.2025 17:15 Ответить
В данном случае, этот "прорыв" на Доброполье как и в целом активизация на этом направлении, мне кажется, больше объясняется не столько большими проблемами с обороной у ВСУ а желанием ***** к встрече с Трампом показать хоть какой то результат, поэтому они тупо посылают своих орков в большом количестве малыми группами с задачей, просочится через дыры и слабые места в обороне и как можно дальше продвинутся в тыл, где закрепится и продержатся хотя бы неделю-две что бы была картинка, после чего все они, скорее всего, будут уничтожены. Если же нет, то тогда это отчасти подтвердит слухи и разговоры о нарастающих проблемах с обороной и пополнением.

В любом случае это не катастрофа, просто все уже привыкли к медленным темпам продвижения орков и забыли как два года назад они продвигались значительно быстрее, поэтому сейчас так болезненно воспринимаются такие продвижения, а уж сколько победобесия у русни не передать, хотя казалось бы с чего, четвертый год по большому счету топтаться на одном месте с призрачными шансами достичь даже малой части своих целей.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:19 Ответить
флагами помахать...типа Танбасс уже наш....
показать весь комментарий
12.08.2025 17:22 Ответить
Щось deep stat- рупор ,,тасс" заткнувся! Язик в дупу затягнуло? Картографи хрінові!!
показать весь комментарий
12.08.2025 17:27 Ответить
10 орків по словам генштабу створили непросту ситуацію.Дивись далі марафет і слухай кожного вечеру ішака
показать весь комментарий
12.08.2025 17:32 Ответить
Ты статью читал ? Там 110 000 в этом участке, какие 10 человек ?)
показать весь комментарий
12.08.2025 17:35 Ответить
Вчора генштаб говорив про контрольовану ситуцію і що прониклдесяток орків,а потім після На лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да, - Кротевич Джерело: https://censor.net/ua/n3568177 заговорили про 110тис.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:57 Ответить
Я ж не знаю,чому бреше Сирський,можливо заразився від ішака
показать весь комментарий
12.08.2025 17:58 Ответить
Багато людей критикують те що сталося, і роблять це поділу. Але виникає одне питання, а що Ви шановні зробили, щоб хоч якось допомогти. Можливо задонатили на збори? Хоч чимось допомогли чи тільки критика і ніякої підтримки.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:43 Ответить
Я вам дам парабелум. Или f16
показать весь комментарий
12.08.2025 17:56 Ответить
Хто на що здатен. Я наприклад блокую сусідів, щоб не втекли у Польщу, з 2 синами.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:59 Ответить
А Сирський не хоче заїхати в захоплені ділянки і перед какцапами повіджиматися по 100 раз? Може вони злякаються і назад втічуть?
показать весь комментарий
12.08.2025 17:51 Ответить
 
 