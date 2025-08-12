Генштаб о боях на Покровском и Добропольском направлениях: Резервные подразделения уже обнаружили и уничтожают врага

Принимаются действенные меры, чтобы остановить продвижение российских оккупантов на Добропольском и Покровском направлениях.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника. Так, только на Покровском направлении оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч личного состава. Чтобы проникнуть в глубину нашей обороны, российские захватчики действуют дерзко. Несмотря на потери, они пытаются просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами через наши оборонительные порядки", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодязь.

Также, пользуясь особенностями местного ландшафта диверсанты тайком проникали в населенные пункты - Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр.

"Некоторые из групп уже уничтожены, остальные - в процессе уничтожения. Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить вражеские группы. В частности, решением Главнокомандующего ВС Украины для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы мероприятия для блокирования групп противника в определенном районе.



Резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен. Защитники Украины сосредоточены на выполнении поставленных задач, держат рубежи и нуждаются в поддержке всего общества, чтобы отразить новые попытки вражеских наступлений", - подытожили там.

