Зеленський вже прибув до резиденції Стармера
Президент України Володимир Зеленський вже прибув до офіційної резиденції прем’єр-міністра Великої Британії, там його зустрів Кір Стармер.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо з трансляцій, яку вели британські ЗМІ.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський сьогодні зустрінеться зі Стармером. Ранкова зустріч Зеленського та Стармера буде ретельно скоординованою демонстрацією підтримки з боку Великої Британії.
Топ коментарі
+1 Юрий #499168
показати весь коментар14.08.2025 12:30 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sсhool Bus
показати весь коментар14.08.2025 12:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Tema9
показати весь коментар14.08.2025 12:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Fox Fox #573921
показати весь коментар14.08.2025 12:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Wild MadDog
показати весь коментар14.08.2025 12:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Roman Stambul
показати весь коментар14.08.2025 12:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Fox Fox #573921
показати весь коментар14.08.2025 12:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Wild MadDog
показати весь коментар14.08.2025 12:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Fox Fox #573921
показати весь коментар14.08.2025 12:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Andrei Andreev #495049
показати весь коментар14.08.2025 12:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Fox Fox #573921
показати весь коментар14.08.2025 12:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Юрий #499168
показати весь коментар14.08.2025 12:30 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
сильвестр #611448
показати весь коментар14.08.2025 12:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Андрій Лавриненко
показати весь коментар14.08.2025 12:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Fox Fox #573921
показати весь коментар14.08.2025 12:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль