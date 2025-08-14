Зеленський вже прибув до резиденції Стармера

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до офіційної резиденції прем’єр-міністра Великої Британії, там його зустрів Кір Стармер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо з трансляцій, яку вели британські ЗМІ.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський сьогодні зустрінеться зі Стармером. Ранкова зустріч Зеленського та Стармера буде ретельно скоординованою демонстрацією підтримки з боку Великої Британії.

