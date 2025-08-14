УКР
Зеленський вже прибув до резиденції Стармера

Зеленський та Стармер

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до офіційної резиденції прем’єр-міністра Великої Британії, там його зустрів Кір Стармер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо з трансляцій, яку вели британські ЗМІ.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський сьогодні зустрінеться зі Стармером. Ранкова зустріч Зеленського та Стармера буде ретельно скоординованою демонстрацією підтримки з боку Великої Британії.

Україна повинна мати надійні та достовірні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди, - Стармер

Велика Британія (5735) Зеленський Володимир (25098) Стармер Кір (247)
+1
Нагнетание важности бесполезного мудака.
14.08.2025 12:30 Відповісти
- Вівсянка, сер. )
14.08.2025 12:03 Відповісти
Нє, завгосп.
14.08.2025 12:20 Відповісти
він хоч в дома буває ?
14.08.2025 12:06 Відповісти
на бейкер-стріт? навпроти музею шерлоку холмсу?
14.08.2025 12:10 Відповісти
разом з дермаком.....
14.08.2025 12:07 Відповісти
а куди він без нього
14.08.2025 12:09 Відповісти
14.08.2025 12:09 Відповісти
14.08.2025 12:12 Відповісти
Скоро в новинах: зеленський чихнув,підняв руку,моргнув глазом. Який сенс в цієї інформації для людей,невже немає про що інформувати населення?
14.08.2025 12:15 Відповісти
⚡️Завтра о 22:30 відбудеться зустріч віч-на-віч між Трампом та путіним, - заявили в Кремлі.
14.08.2025 12:18 Відповісти
Нагнетание важности бесполезного мудака.
14.08.2025 12:30 Відповісти
ну там вместе с борюсиком джонсоном- нашим все, дадут указание воевать до последнего украинца
14.08.2025 12:31 Відповісти
Штырлиц идет по коридору.
14.08.2025 12:36 Відповісти
а одніх труселях
14.08.2025 12:43 Відповісти
 
 