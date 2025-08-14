Зеленский уже прибыл в резиденцию Стармера
Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в официальную резиденцию премьер-министра Великобритании, там его встретил Кир Стармер.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом стало известно из трансляций, которую вели британские СМИ.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский сегодня встретится со Стармером. Утренняя встреча Зеленского и Стармера будет тщательно скоординированной демонстрацией поддержки со стороны Великобритании.
