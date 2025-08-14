РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10614 посетителей онлайн
Новости встреча Зеленского со Стармером
459 10

Зеленский уже прибыл в резиденцию Стармера

Зеленский и Стармер

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в официальную резиденцию премьер-министра Великобритании, там его встретил Кир Стармер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом стало известно из трансляций, которую вели британские СМИ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский сегодня встретится со Стармером. Утренняя встреча Зеленского и Стармера будет тщательно скоординированной демонстрацией поддержки со стороны Великобритании.

Также читайте: Украина должна иметь надежные и достоверные гарантии безопасности в рамках любого соглашения, - Стармер

Автор: 

Великобритания (5087) Зеленский Владимир (21549) Стармер Кир (246)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- Вівсянка, сер. )
показать весь комментарий
14.08.2025 12:03 Ответить
Нє, завгосп.
показать весь комментарий
14.08.2025 12:20 Ответить
він хоч в дома буває ?
показать весь комментарий
14.08.2025 12:06 Ответить
на бейкер-стріт? навпроти музею шерлоку холмсу?
показать весь комментарий
14.08.2025 12:10 Ответить
разом з дермаком.....
показать весь комментарий
14.08.2025 12:07 Ответить
а куди він без нього
показать весь комментарий
14.08.2025 12:09 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 12:09 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 12:12 Ответить
Скоро в новинах: зеленський чихнув,підняв руку,моргнув глазом. Який сенс в цієї інформації для людей,невже немає про що інформувати населення?
показать весь комментарий
14.08.2025 12:15 Ответить
⚡️Завтра о 22:30 відбудеться зустріч віч-на-віч між Трампом та путіним, - заявили в Кремлі.
показать весь комментарий
14.08.2025 12:18 Ответить
 
 