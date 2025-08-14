Понад 20 тис. цивільних перебувають у зоні активних бойових дій на Донеччині

У зоні активних бойових дій у Донецькій області, до якої входять 18 громад, залишаються понад 20 тисяч цивільних.

про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін.

"Що стосується громад, віднесених до зони активних бойових дій, там залишаються трохи більше 20 000 осіб. З них 82 – діти, які у Лиманській міській територіальній громаді", - розповів Петлін.

Також він нагадав, що до зони активних бойових дій, в області належать 18 громад.

З підконтрольної українській владі території Донеччини евакуйовано понад 1 млн 262 тис. осіб цивільного населення, з яких 194,5 тис. – це діти і близько 47 тис. – особи з інвалідністю.

Повідомляється, що за останній тиждень було евакуйовано більш як 8400 осіб, зокрема 460 дітей.

Загалом на території області, яка контролюється урядом, залишаються 242 700 цивільних, з них близько 18 тисяч дітей, додав Петлін.

