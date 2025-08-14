Более 20 тыс. гражданских находятся в зоне активных боевых действий в Донецкой области
В зоне активных боевых действий в Донецкой области, в которую входят 18 громад, остаются более 20 тысяч гражданских.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на онлайн-брифинге сообщил начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Дмитрий Петлин.
"Что касается громад, отнесенных к зоне активных боевых действий, там остаются чуть более 20 000 человек. Из них 82 - дети, которые в Лиманской городской территориальной громаде", - рассказал Петлин.
Также он напомнил, что к зоне активных боевых действий, в области относятся 18 громад.
С подконтрольной украинской власти территории Донетчины эвакуировано более 1 млн 262 тыс. человек гражданского населения, из которых 194,5 тыс. - это дети и около 47 тыс. - лица с инвалидностью.
Сообщается, что за последнюю неделю было эвакуировано более 8400 человек, в том числе 460 детей.
Всего на территории области, которая контролируется правительством, остаются 242 700 гражданских, из них около 18 тысяч детей, добавил Петлин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль