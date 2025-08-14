Более 20 тыс. гражданских находятся в зоне активных боевых действий в Донецкой области

В зоне активных боевых действий в Донецкой области, в которую входят 18 громад, остаются более 20 тысяч гражданских.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на онлайн-брифинге сообщил начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Дмитрий Петлин.

"Что касается громад, отнесенных к зоне активных боевых действий, там остаются чуть более 20 000 человек. Из них 82 - дети, которые в Лиманской городской территориальной громаде", - рассказал Петлин.

Также он напомнил, что к зоне активных боевых действий, в области относятся 18 громад.

С подконтрольной украинской власти территории Донетчины эвакуировано более 1 млн 262 тыс. человек гражданского населения, из которых 194,5 тыс. - это дети и около 47 тыс. - лица с инвалидностью.

Сообщается, что за последнюю неделю было эвакуировано более 8400 человек, в том числе 460 детей.

Всего на территории области, которая контролируется правительством, остаются 242 700 гражданских, из них около 18 тысяч детей, добавил Петлин.

