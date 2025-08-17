Від початку доби на фронті відбулось 127 боєзіткнень, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 127 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські обстріли України

Сьогодні російські війська завдали 52 авіаційні удари, скинувши 86 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 1611 дронів-камікадзе та здійснили 3607 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав 9 авіаударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також здійснив 150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких сім – з реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в напрямку населеного пункту Хатнє, один бій триває.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та в напрямку Куп’янська. П’ять з дев’яти атак відбили українські воїни, бої продовжуються.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Карпівки, Рідкодуба та Григорівки та в напрямку населених пунктів Дробишеве, Ямпіль, Колодязі, вісім боєзіткнень досі тривають.

Чотири ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районах Григорівки, Федорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник три рази безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку вісім разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Щербинівки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру. Одне боєзіткнення триває досі.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Вільне, Нове Шахове, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Новоукраїнка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Новопавлівки, Молодецького. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 155 окупантів, із них 109 – безповоротно. Також українські воїни знищили дві артилерійські системи, п’ять автомобілів, шість мотоциклів, 4 антени зв’язку та 20 БпЛА; пошкоджено чотири артилерійські системи, один мотоциклів та шість пунктів управління БпЛА окупантів.

Бойові дії на Півдні

На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Толстой, Зелений Гай, Воскресенка, Олександроград, Маліївка та Темирівка. Сім боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири марні спроби наблизитись до наших позицій.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.

