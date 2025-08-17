С начала суток на фронте произошло 127 боестолкновений, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 127 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Сегодня российские войска нанесли 52 авиационных удара, сбросив 86 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 1611 дронов-камикадзе и осуществили 3607 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили два штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг нанес 9 авиаударов, сбросив 23 управляемые авиабомбы, а также совершил 150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых семь - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и в направлении населенного пункта Хатнее, один бой продолжается.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Западное, Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка и в направлении Купянска. Пять из девяти атак отбили украинские воины, бои продолжаются.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Карповки, Редкодуба и Григорьевки и в направлении населенных пунктов Дробышево, Ямполь, Колодези, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются.

Четыре вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах Григорьевки, Федоровки и Выемки.

На Краматорском направлении противник три раза безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении восемь раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки, Русина Яра. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 42 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Вольное, Новое Шахово, Заповедное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Новоукраинка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Владимировки, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Новопавловки, Молодецкого. В некоторых локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 155 оккупантов, из них 109 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, пять автомобилей, шесть мотоциклов, 4 антенны связи и 20 БпЛА; повреждены четыре артиллерийские системы, один мотоцикл и шесть пунктов управления БпЛА оккупантов.

Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении враг 19 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Толстой, Зеленый Гай, Воскресенка, Александроград, Малиевка и Темировка. Семь боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре тщетные попытки приблизиться к нашим позициям.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.

