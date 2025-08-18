Гарантії безпеки для України напрацьовуються на рівні радників із нацбезпеки, - Сибіга

Пункти майбутніх безпекових гарантій, які мають стати механізмом стримування Росії, напрацьовуються на рівні радників з національної безпеки України та країн-партнерів.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сибіга наголосив, що безпекові гарантії для України мають бути дієвими.

"Ми маємо вже достатньо і гіркого досвіду, і дипломатичних шрамів, тому чітко розуміємо параметри цих майбутніх безпекових гарантій", - зауважив міністр.

За його словами, те, що сьогодні на такому рівні вже звучить саме термін "гарантії", - це певний прогрес.

"Я не буду вдаватися в деталі, тому що занадто відповідальна сьогодні зустріч (у Вашингтоні, - ред.) . Єдине, що можу вам сказати, - що на рівні радників з питань національної безпеки ведеться активна робота в цьому напрямку - напрацьовується зміст і конкретні пункти безпекових гарантій для України", - сказав Сибіга.

Щодо держав, які українська сторона бачить як гарантів, він зазначив, що це ті країни, які реально зможуть зробити конкретний внесок у посилення безпеки України та в її захист. Сибіга також акцентував, що ці гарантії мають бути спрямовані на запобігання в майбутньому будь-яких проявів агресії з боку Росії.

Читайте: США обговорюватимуть з партнерами майбутні гарантії безпеки для України, - Рубіо

"Треба також говорити про пакет стримування. Росія повинна розуміти наслідки подальших зволікань, маніпуляцій та імітації дипломатичного процесу. А для того, щоб вона це зрозуміла, вона повинна чітко усвідомлювати, що, наносячи удар, як сьогодні по Сумах, Харкову, отримає щонайменше таку ж кількість ракет у відповідь", - акцентував міністр.

За його словами, ще одна складова пакету безпекових гарантій - робити Україну більш самодостатньою, "щоб ми не залежали від своїх партнерів у тих критичних поставках, які так необхідні для нашого воїна, для фронту, для нашої оборонки".

Також читайте: Путін погодився на гарантії безпеки Україні з боку США, такі як захист за 5 статтею НАТО, - Віткофф