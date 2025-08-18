УКР
Гарантії безпеки для України
287 9

Гарантії безпеки для України напрацьовуються на рівні радників із нацбезпеки, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга

Пункти майбутніх безпекових гарантій, які мають стати механізмом стримування Росії, напрацьовуються на рівні радників з національної безпеки України та країн-партнерів.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сибіга наголосив, що безпекові гарантії для України мають бути дієвими.

"Ми маємо вже достатньо і гіркого досвіду, і дипломатичних шрамів, тому чітко розуміємо параметри цих майбутніх безпекових гарантій", - зауважив міністр.

За його словами, те, що сьогодні на такому рівні вже звучить саме термін "гарантії", - це певний прогрес.

"Я не буду вдаватися в деталі, тому що занадто відповідальна сьогодні зустріч (у Вашингтоні, - ред.) . Єдине, що можу вам сказати, - що на рівні радників з питань національної безпеки ведеться активна робота в цьому напрямку - напрацьовується зміст і конкретні пункти безпекових гарантій для України", - сказав Сибіга.

Щодо держав, які українська сторона бачить як гарантів, він зазначив, що це ті країни, які реально зможуть зробити конкретний внесок у посилення безпеки України та в її захист. Сибіга також акцентував, що ці гарантії мають бути спрямовані на запобігання в майбутньому будь-яких проявів агресії з боку Росії.

Читайте: США обговорюватимуть з партнерами майбутні гарантії безпеки для України, - Рубіо

"Треба також говорити про пакет стримування. Росія повинна розуміти наслідки подальших зволікань, маніпуляцій та імітації дипломатичного процесу. А для того, щоб вона це зрозуміла, вона повинна чітко усвідомлювати, що, наносячи удар, як сьогодні по Сумах, Харкову, отримає щонайменше таку ж кількість ракет у відповідь", - акцентував міністр.

За його словами, ще одна складова пакету безпекових гарантій - робити Україну більш самодостатньою, "щоб ми не залежали від своїх партнерів у тих критичних поставках, які так необхідні для нашого воїна, для фронту, для нашої оборонки".

Також читайте: Путін погодився на гарантії безпеки Україні з боку США, такі як захист за 5 статтею НАТО, - Віткофф

Сибіга Андрій (612) гарантії безпеки (161)
А для того, щоб вона це зрозуміла, вона повинна чітко усвідомлювати, що, наносячи удар, як сьогодні по Сумах, Харкову, отримає щонайменше В ДЕСЯТЬ РАЗІВ БІЛЬШЕ РАКЕТ У ВІДПОВІДЬ ", (((
показати весь коментар
18.08.2025 16:56 Відповісти
Трамп вам насипе гарантій, будете всією зеленою бандою жерти, поки ригать не будете та з жопи не полізе. П.С. Українська еліта у нас відсутня як класс. Вилазє якась чмоня з комуністичного лайна і на голубом глазу чеше якусь маячнню.
показати весь коментар
18.08.2025 16:56 Відповісти
А дипломатичні шрами - це кадри призначені єрмаком за підписом зеленського?
показати весь коментар
18.08.2025 17:09 Відповісти
Єрмак прикладає всі свої вміння вести дипломатичні перемовини.
показати весь коментар
18.08.2025 17:11 Відповісти
Стісняюсь спитать: а хто ж в Україні радник з національної безпеки?
показати весь коментар
18.08.2025 17:20 Відповісти
Згадав (краще б не згадував)!
Пан Р.Умєрлов!
показати весь коментар
18.08.2025 17:23 Відповісти
Та ні, він,секретар. Радник мабуть сєра лєщенко
показати весь коментар
18.08.2025 17:25 Відповісти
"Чиє це пірожине? Сірожине?"
показати весь коментар
18.08.2025 17:39 Відповісти
Нам повернуть ядерну бомбу???
показати весь коментар
18.08.2025 17:47 Відповісти
 
 