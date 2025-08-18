РУС
Гарантии безопасности для Украины прорабатываются на уровне советников по нацбезопасности, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига

Пункты будущих гарантий безопасности, которые должны стать механизмом сдерживания России, нарабатываются на уровне советников по национальной безопасности Украины и стран-партнеров.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига

Сибига подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны быть действенными.

"Мы имеем уже достаточно и горького опыта, и дипломатических шрамов, поэтому четко понимаем параметры этих будущих гарантий безопасности", - отметил министр.

По его словам, то, что сегодня на таком уровне уже звучит именно термин "гарантии" - это определенный прогресс.

"Я не буду вдаваться в детали, потому что слишком ответственная сегодня встреча (в Вашингтоне - ред.) . Единственное, что могу вам сказать, - что на уровне советников по вопросам национальной безопасности ведется активная работа в этом направлении - нарабатывается содержание и конкретные пункты гарантий безопасности для Украины", - сказал Сибига.

Относительно государств, которые украинская сторона видит в качестве гарантов, он отметил, что это те страны, которые реально смогут сделать конкретный вклад в усиление безопасности Украины и в ее защиту. Сибига также акцентировал, что эти гарантии должны быть направлены на предотвращение в будущем любых проявлений агрессии со стороны России.

"Надо также говорить о пакете сдерживания. Россия должна понимать последствия дальнейших проволочек, манипуляций и имитации дипломатического процесса. А для того, чтобы она это поняла, она должна четко осознавать, что, нанося удар, как сегодня по Сумах, Харькову, получит по меньшей мере такое же количество ракет в ответ", - акцентировал министр.

По его словам, еще одна составляющая пакета гарантий безопасности - делать Украину более самодостаточной, "чтобы мы не зависели от своих партнеров в тех критических поставках, которые так необходимы для нашего воина, для фронта, для нашей оборонки".

А для того, щоб вона це зрозуміла, вона повинна чітко усвідомлювати, що, наносячи удар, як сьогодні по Сумах, Харкову, отримає щонайменше В ДЕСЯТЬ РАЗІВ БІЛЬШЕ РАКЕТ У ВІДПОВІДЬ ", (((
18.08.2025 16:56 Ответить
+1
Стісняюсь спитать: а хто ж в Україні радник з національної безпеки?
18.08.2025 17:20 Ответить
