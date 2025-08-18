Уражено нафтоперекачувальну станцію "Никольское" у Росії: перекачування через "Дружбу" зупинено

У Тамбовській області Росії було уражено нафтоперекачувальну станцію "Никольское".

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удару завдали Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" повністю зупинено. Нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури рф та задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу.

Також читайте: Допоки Путін не буде готовий змусити зброю замовкнути, тиск на Росію має залишатися високим, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер