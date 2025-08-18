УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11484 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
3 900 24

Уражено нафтоперекачувальну станцію "Никольское" у Росії: перекачування через "Дружбу" зупинено

Нафтоперекачувальну станцію Никольское уражено в Росії

У Тамбовській області Росії було уражено нафтоперекачувальну станцію "Никольское".

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удару завдали Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" повністю зупинено. Нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури рф та задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу.

Також читайте: Допоки Путін не буде готовий змусити зброю замовкнути, тиск на Росію має залишатися високим, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Нафтоперекачувальну станцію Никольское уражено в Росії

Автор: 

нафта (5748) росія (67242) Сили безпілотних систем (199) Удари по РФ (478)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
У Орбана і Фіцо вже істерика і знову кричать ,
що украінці бандити
Давайте , кремлівські холуі , може кондражка вас хватить
сьогодні !
показати весь коментар
18.08.2025 17:01 Відповісти
+15
Очікуємо вибух пукана у сіятро
показати весь коментар
18.08.2025 16:59 Відповісти
+11
Сиярто, иди нахер. Бери Орбана - или можете прямо на месте друг друга взять - и идите.
показати весь коментар
18.08.2025 16:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сиярто, иди нахер. Бери Орбана - или можете прямо на месте друг друга взять - и идите.
показати весь коментар
18.08.2025 16:59 Відповісти
Очікуємо вибух пукана у сіятро
показати весь коментар
18.08.2025 16:59 Відповісти
У Орбана і Фіцо вже істерика і знову кричать ,
що украінці бандити
Давайте , кремлівські холуі , може кондражка вас хватить
сьогодні !
показати весь коментар
18.08.2025 17:01 Відповісти
Нехай ще докажуть що це наші дрони а не загублені кацапські.
показати весь коментар
18.08.2025 17:23 Відповісти
наразі орбан та фіцо змушені виробляти газ власними дупами
показати весь коментар
18.08.2025 17:02 Відповісти
Супер+++
показати весь коментар
18.08.2025 17:19 Відповісти
Десь танцюють чардаш...
показати весь коментар
18.08.2025 17:02 Відповісти
*******!!!,)
показати весь коментар
18.08.2025 17:03 Відповісти
Так Венгрия дает поставки в Украину.
показати весь коментар
18.08.2025 17:04 Відповісти
Не дает.
А продает.
Разница чувствуется?
показати весь коментар
18.08.2025 17:10 Відповісти
Є тільки одне питання-чого ж раніше не чіпали ці об'єкти? Що сподівалися що орбан та фіцо іншими стануть та не будуть заважати нам в ЕС вступити. Та як були холуями путіна так ними і залишаться на довгі роки.
Мене просто цікавить одне питання- коли ж ЕС вже почне з цим щось робити? Бо складається враження що їх це влаштовує та все це лише політична гра щоб нічого не робити.
показати весь коментар
18.08.2025 17:09 Відповісти
"Є тільки одне питання-чого ж раніше не чіпали ці об'єкти?"
Тому що їхній пан ПТН днями осідлав головного Слона, і йому (ПТНу) не до дрібних холуїв...
показати весь коментар
18.08.2025 17:35 Відповісти
Нехай тепер беруть пилку «Дружба-2» і йдуть заготовляти дрова!
показати весь коментар
18.08.2025 17:11 Відповісти
Це потрібно було зробити ще в 2014 році
показати весь коментар
18.08.2025 17:11 Відповісти
зараз Фіця почне плакати
показати весь коментар
18.08.2025 17:16 Відповісти
******* замість нафти отримали за щоку. Півник сіярто нехай здохне від злості разом з орбаном.
показати весь коментар
18.08.2025 17:19 Відповісти
Нарешті, Слава ЗСУ!
показати весь коментар
18.08.2025 17:27 Відповісти
Найкращі санкції.
показати весь коментар
18.08.2025 17:29 Відповісти
Коли вже наші дрони будуть атакувати рашистські нафтові танкери?
показати весь коментар
18.08.2025 17:31 Відповісти
Тиск...Тиск а писк..Який же це тиск, коли за 24 рік продала Італія І Нмечинні 4.5 тис висотехнологічних станків, Тайбей теж туди слав таке ж саме.. Це ж не купівля життєвонеобхідного газу чи нафти. Тиск був окуїтельний..Підготовили хкуйла до затяжної війни..
показати весь коментар
18.08.2025 17:34 Відповісти
Смерть кацапії в знищені нафтопереробної промисловості.
показати весь коментар
18.08.2025 17:34 Відповісти
тепер ще б Бульбофюреру б розвалити 2 його НПЗ, Мозирь та Нафтан. Мозирь взагалі на відстані артилерійського обстрілу знаходиться
показати весь коментар
18.08.2025 17:39 Відповісти
Нарешті!! Припинили цю ганьбу.
показати весь коментар
18.08.2025 17:44 Відповісти
расийские либеральі должньі неистово взвонять - ведь с нефти кормится простой народ тоже, которьій против Путина и вообще со всех сторон невиноватьій))
показати весь коментар
18.08.2025 18:03 Відповісти
 
 