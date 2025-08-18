Уражено нафтоперекачувальну станцію "Никольское" у Росії: перекачування через "Дружбу" зупинено
У Тамбовській області Росії було уражено нафтоперекачувальну станцію "Никольское".
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Удару завдали Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
"У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" повністю зупинено. Нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури рф та задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу.
Топ коментарі
+21 Amber
показати весь коментар18.08.2025 17:01 Відповісти Посилання
+15 Eugenia E
показати весь коментар18.08.2025 16:59 Відповісти Посилання
+11 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар18.08.2025 16:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що украінці бандити
Давайте , кремлівські холуі , може кондражка вас хватить
сьогодні !
А продает.
Разница чувствуется?
Мене просто цікавить одне питання- коли ж ЕС вже почне з цим щось робити? Бо складається враження що їх це влаштовує та все це лише політична гра щоб нічого не робити.
Тому що їхній пан ПТН днями осідлав головного Слона, і йому (ПТНу) не до дрібних холуїв...