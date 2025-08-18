Поражена нефтеперекачивающая станция "Никольское" в России: перекачка через "Дружбу" остановлена

В Тамбовской области России была поражена нефтеперекачивающая станция "Никольское".

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удар нанесли Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"В результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" полностью остановлена. Нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры рф и задействована в обеспечении оккупационных войск российского агрессора", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу.

