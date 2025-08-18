РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
Поражена нефтеперекачивающая станция "Никольское" в России: перекачка через "Дружбу" остановлена

В Тамбовской области России была поражена нефтеперекачивающая станция "Никольское".

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удар нанесли Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"В результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" полностью остановлена. Нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры рф и задействована в обеспечении оккупационных войск российского агрессора", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу.

Также читайте: Пока Путин не будет готов заставить оружие замолчать, давление на Россию должно оставаться высоким, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер

Топ комментарии
+26
У Орбана і Фіцо вже істерика і знову кричать ,
що украінці бандити
Давайте , кремлівські холуі , може кондражка вас хватить
сьогодні !
18.08.2025 17:01 Ответить
+20
Очікуємо вибух пукана у сіятро
18.08.2025 16:59 Ответить
+18
наразі орбан та фіцо змушені виробляти газ власними дупами
18.08.2025 17:02 Ответить
Сиярто, иди нахер. Бери Орбана - или можете прямо на месте друг друга взять - и идите.
18.08.2025 16:59 Ответить
Очікуємо вибух пукана у сіятро
18.08.2025 16:59 Ответить
У Орбана і Фіцо вже істерика і знову кричать ,
що украінці бандити
Давайте , кремлівські холуі , може кондражка вас хватить
сьогодні !
18.08.2025 17:01 Ответить
Нехай ще докажуть що це наші дрони а не загублені кацапські.
18.08.2025 17:23 Ответить
наразі орбан та фіцо змушені виробляти газ власними дупами
18.08.2025 17:02 Ответить
Супер+++
18.08.2025 17:19 Ответить
Десь танцюють чардаш...
18.08.2025 17:02 Ответить
*******!!!,)
18.08.2025 17:03 Ответить
Так Венгрия дает поставки в Украину.
18.08.2025 17:04 Ответить
Не дает.
А продает.
Разница чувствуется?
18.08.2025 17:10 Ответить
Є тільки одне питання-чого ж раніше не чіпали ці об'єкти? Що сподівалися що орбан та фіцо іншими стануть та не будуть заважати нам в ЕС вступити. Та як були холуями путіна так ними і залишаться на довгі роки.
Мене просто цікавить одне питання- коли ж ЕС вже почне з цим щось робити? Бо складається враження що їх це влаштовує та все це лише політична гра щоб нічого не робити.
18.08.2025 17:09 Ответить
"Є тільки одне питання-чого ж раніше не чіпали ці об'єкти?"
Тому що їхній пан ПТН днями осідлав головного Слона, і йому (ПТНу) не до дрібних холуїв...
18.08.2025 17:35 Ответить
ну чому ж не чіпали? Просто ви все пропустили. Ця НПС у минулому році буда тричі атакована (червень, жовтень, грудень), на цій же нитці МНП "Становая" у Ліпецькій області знов таки навесні минулого року, на цій же нитці МНП в Орловькій області ЛВДС "Стальной Конь" постійно піддавлась атакам, починаючи ще з 22-го і 23-го року. Тільки у минулому році ця ЛВДС була атакована двічі у грудні, і один раз вже у цьому році - у березні. У Брянській області на цій же нитці МНП була уражена ЛВДС "Новозибков" у січні цього року, НПС "Новозибков" у позаминулому році три рази - у ічні, і два рази у березні, а у минулому - у грудні. Ну і НПС "Унєча" тиждень назад. Тому МНП "Дрючба" увесь цей час працює через пєнь-колоду, тому орбани і фіци три роки плюються гівном у наш бік.
Просто у вас, зрозуміло, є купа інших проблем, і за цим ви не слідкуєте, тому крім великой сразради звісно ж нічого не бачите.
18.08.2025 19:40 Ответить
Нехай тепер беруть пилку «Дружба-2» і йдуть заготовляти дрова!
18.08.2025 17:11 Ответить
Це потрібно було зробити ще в 2014 році
18.08.2025 17:11 Ответить
зараз Фіця почне плакати
18.08.2025 17:16 Ответить
******* замість нафти отримали за щоку. Півник сіярто нехай здохне від злості разом з орбаном.
18.08.2025 17:19 Ответить
Нарешті, Слава ЗСУ!
18.08.2025 17:27 Ответить
Найкращі санкції.
18.08.2025 17:29 Ответить
Коли вже наші дрони будуть атакувати рашистські нафтові танкери?
18.08.2025 17:31 Ответить
Тиск...Тиск а писк..Який же це тиск, коли за 24 рік продала Італія І Нмечинні 4.5 тис висотехнологічних станків, Тайбей теж туди слав таке ж саме.. Це ж не купівля життєвонеобхідного газу чи нафти. Тиск був окуїтельний..Підготовили хкуйла до затяжної війни..
18.08.2025 17:34 Ответить
Смерть кацапії в знищені нафтопереробної промисловості.
18.08.2025 17:34 Ответить
тепер ще б Бульбофюреру б розвалити 2 його НПЗ, Мозирь та Нафтан. Мозирь взагалі на відстані артилерійського обстрілу знаходиться
18.08.2025 17:39 Ответить
Нарешті!! Припинили цю ганьбу.
18.08.2025 17:44 Ответить
расийские либеральі должньі неистово взвонять - ведь с нефти кормится простой народ тоже, которьій против Путина и вообще со всех сторон невиноватьій))
18.08.2025 18:03 Ответить
А просто перекрыть "дружбану" вентиль не пробовали? Или }{уйло не разрешает?
18.08.2025 18:31 Ответить
Орбан вже повісився, чи тільки збирається?
18.08.2025 18:32 Ответить
А тепер точно варто спалити нафтові термінали в Усть-Лузі та Новоросійську.
18.08.2025 19:14 Ответить
Молодці! Якщо Фіцо з Орбаном проти санкцій - все одно дулю отримають.
18.08.2025 19:22 Ответить
Облизня спіймали одразу три під@ра - ×уйло, фіцо та орбан. ЗСУ - найкращі!
18.08.2025 19:39 Ответить
 
 