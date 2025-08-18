Поражена нефтеперекачивающая станция "Никольское" в России: перекачка через "Дружбу" остановлена
В Тамбовской области России была поражена нефтеперекачивающая станция "Никольское".
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Удар нанесли Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
"В результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" полностью остановлена. Нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры рф и задействована в обеспечении оккупационных войск российского агрессора", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу.
що украінці бандити
Давайте , кремлівські холуі , може кондражка вас хватить
сьогодні !
А продает.
Разница чувствуется?
Мене просто цікавить одне питання- коли ж ЕС вже почне з цим щось робити? Бо складається враження що їх це влаштовує та все це лише політична гра щоб нічого не робити.
Тому що їхній пан ПТН днями осідлав головного Слона, і йому (ПТНу) не до дрібних холуїв...
Просто у вас, зрозуміло, є купа інших проблем, і за цим ви не слідкуєте, тому крім великой
сразради звісно ж нічого не бачите.