Республіканці схвалюють діалог Трампа з Путіним, але бояться надмірних поступок Кремлю, - CNN

Республіканські законодавці у США схвально оцінили переговори Дональда Трампа з Володимиром Путіним, але дедалі голосніше попереджають: поступки Росії можуть стати катастрофою для України та Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Сенатор Том Тілліс був чи не найбільш відвертим. В ефірі CBS Mornings він заявив, що Путін намагається затягувати Трампа у свою гру, і застеріг від того, аби російський президент отримав "навіть дрібку перемоги".

"Путіна провокує страх, що колишня радянська республіка може стати успішною західною демократією. Це стане початком кінця його провального тоталітарного експерименту. І навіть мінімальна поступка з нашого боку лише підживить його переконання, що світ має підкорятися диктатурі", - сказав Тілліс, який не балотується на переобрання наступного року.

Сенатор Ліндсі Грем попередив, що будь-які "обміни територіями" мають враховувати лише фактичну тимчасову окупацію, але не легалізувати передачу українських земель Росії.

"Слід бути дуже обережними, аби не винагородити Путіна за допомогою сили зброї", - заявив він в інтерв’ю Fox News.

Грем наголосив, що поступки Москві можуть стати сигналом для Китаю силою забрати Тайвань.

Схожі застереження пролунали й від впливових медійних фігур. Ведучий Fox News Марк Левін присвятив частину свого ефіру аналізу територіальних амбіцій Росії та провалів міжнародних угод, які не змогли їх обмежити. Він назвав Путіна "геноцидним маніяком". Цю тезу одразу підхопив сенатор Роджер Вікер, голова сенатського комітету збройних сил, який закликав Трампа пам’ятати: "Путін бреше і вбиває".

Сенатор Тед Круз прогнозує, що Трамп зможе укласти мирну угоду, але за умови, що це буде "очевидна поразка для Росії".

Конгресмен Джо Вілсон заявив: "Воєнний злочинець Путін обманює світ. Але ми маємо президента, який це розуміє".

Водночас конгресмен Дон Бейкон з Небраски, який не балотується на переобрання, став одним з найкритичніших голосів у партії. Він підтримав саму ідею переговорів, проте різко розкритикував заяву Трампа, що "Україна може мати мир вже завтра, якщо захоче".

За словами Бейкона, така риторика звучить як заклик до капітуляції перед вторгненням.

"Ми повинні вести переговори з моральною чіткістю, розуміючи, що саме Росія розпочала цю війну. Не можна винагороджувати варварство", — наголосив він.

Показово, що республіканці відчувають себе зобов'язаними публічно висловлювати ці занепокоєння. Переговори щодо реальної мирної угоди означають з'ясування суті того, що є прийнятною поступкою. І це, очевидно, досить лякаюча перспектива для багатьох прихильників Росії, які роками мовчки спостерігали, як Трамп та його партія віддаляються від України.

Той факт, що республіканці публічно висловлюють такі застереження, свідчить: перспектива реальних преговорів про мир — із необхідністю конкретних поступок — є для багатьох із них доволі тривожною.