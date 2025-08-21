Республиканцы одобряют диалог Трампа с Путиным, но боятся чрезмерных уступок Кремлю, - CNN

Республиканские законодатели в США одобрительно оценили переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным, но все громче предупреждают: уступки России могут стать катастрофой для Украины и Запада.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Сенатор Том Тиллис был едва ли не самым откровенным. В эфире CBS Mornings он заявил, что Путин пытается затягивать Трампа в свою игру, и предостерег от того, чтобы российский президент получил "даже щепотку победы".

"Путина провоцирует страх, что бывшая советская республика может стать успешной западной демократией. Это станет началом конца его провального тоталитарного эксперимента. И даже минимальная уступка с нашей стороны лишь подпитает его убеждение, что мир должен подчиняться диктатуре", - сказал Тиллис, который не баллотируется на переизбрание в следующем году.

Сенатор Линдси Грэм предупредил, что любые "обмены территориями" должны учитывать только фактическую временную оккупацию, но не легализовать передачу украинских земель России.

"Следует быть очень осторожными, чтобы не вознаградить Путина с помощью силы оружия", - заявил он в интервью Fox News.

Грэм отметил, что уступки Москве могут стать сигналом для Китая силой забрать Тайвань.

Похожие предостережения прозвучали и от влиятельных медийных фигур. Ведущий Fox News Марк Левин посвятил часть своего эфира анализу территориальных амбиций России и провалов международных соглашений, которые не смогли их ограничить. Он назвал Путина "геноцидным маньяком". Этот тезис сразу подхватил сенатор Роджер Уикер, председатель сенатского комитета вооруженных сил, который призвал Трампа помнить: "Путин лжет и убивает".

Сенатор Тед Круз прогнозирует, что Трамп сможет заключить мирное соглашение, но при условии, что это будет "очевидное поражение для России".

Конгрессмен Джо Уилсон заявил: "Военный преступник Путин обманывает мир. Но мы имеем президента, который это понимает".

В то же время конгрессмен Дон Бейкон из Небраски, который не баллотируется на переизбрание, стал одним из самых критических голосов в партии. Он поддержал саму идею переговоров, однако резко раскритиковал заявление Трампа, что "Украина может иметь мир уже завтра, если захочет".

По словам Бейкона, такая риторика звучит как призыв к капитуляции перед вторжением.

"Мы должны вести переговоры с моральной четкостью, понимая, что именно Россия начала эту войну. Нельзя вознаграждать варварство", - подчеркнул он.

Показательно, что республиканцы чувствуют себя обязанными публично выражать эти беспокойства. Переговоры по реальному мирному соглашению означают выяснение сути того, что является приемлемой уступкой. И это, очевидно, довольно пугающая перспектива для многих сторонников России, которые годами молча наблюдали, как Трамп и его партия отдаляются от Украины.

Тот факт, что республиканцы публично высказывают такие предостережения, свидетельствует: перспектива реальных преговоров о мире - с необходимостью конкретных уступок - является для многих из них довольно тревожной.