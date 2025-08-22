Путін - не справжній правитель Росії, а маріонетка Лаврова, - Кубілюс

Єврокомісар ЄС Андрюс Кубілюс висловив сумнів щодо того, хто нині реально приймає рішення у російській владі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі єврокомісара у Х.

"Хто є справжнім господарем у Кремлі: Путін чи Лавров? Як можна вести переговори з Путіним, якщо після зустрічі Путіна і Трампа Лавров публічно заперечує все, що Путін пообіцяв Трампу під час двосторонньої зустрічі? Можливо, Путін не є справжнім господарем у Кремлі?", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Жорсткі заяви голови МЗС РФ Сергія Лаврова ставлять під сумнів перспективи мирних переговорів між Україною та Росією.

