Путін - не справжній правитель Росії, а маріонетка Лаврова, - Кубілюс
Єврокомісар ЄС Андрюс Кубілюс висловив сумнів щодо того, хто нині реально приймає рішення у російській владі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі єврокомісара у Х.
"Хто є справжнім господарем у Кремлі: Путін чи Лавров? Як можна вести переговори з Путіним, якщо після зустрічі Путіна і Трампа Лавров публічно заперечує все, що Путін пообіцяв Трампу під час двосторонньої зустрічі? Можливо, Путін не є справжнім господарем у Кремлі?", – йдеться у дописі.
Нагадаємо, Жорсткі заяви голови МЗС РФ Сергія Лаврова ставлять під сумнів перспективи мирних переговорів між Україною та Росією.
Топ коментарі
+6 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар22.08.2025 10:02 Відповісти Посилання
+5 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар22.08.2025 09:54 Відповісти Посилання
+4 Hrysha Hlyba
показати весь коментар22.08.2025 09:55 Відповісти Посилання
голодний ніщєбродський успадкований кріпак!
раб, котрий молиться на царя за миску щєй і ненавидить свободу!
І все, невже так вумно