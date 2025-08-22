УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10953 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
3 503 17

Путін - не справжній правитель Росії, а маріонетка Лаврова, - Кубілюс

Кубілюс про Путіна та Лаврова

Єврокомісар ЄС Андрюс Кубілюс висловив сумнів щодо того, хто нині реально приймає рішення у російській владі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі єврокомісара у Х.

Скрін Кубілюс

"Хто є справжнім господарем у Кремлі: Путін чи Лавров? Як можна вести переговори з Путіним, якщо після зустрічі Путіна і Трампа Лавров публічно заперечує все, що Путін пообіцяв Трампу під час двосторонньої зустрічі? Можливо, Путін не є справжнім господарем у Кремлі?", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Жорсткі заяви голови МЗС РФ Сергія Лаврова ставлять під сумнів перспективи мирних переговорів між Україною та Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але варто опрацювати всі питання, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергій (1643) путін володимир (24655) Кубілюс Андрюс (67)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Виявляється, кінь керує кавалеристом. У кацапів усе так заплутано... Розуміємо сарказм єврокомісара.
показати весь коментар
22.08.2025 10:02 Відповісти
+5
Обоє рябоє - підори!
показати весь коментар
22.08.2025 09:54 Відповісти
+4
кацапи в лаптях, от хто головний правітєль расєї!
голодний ніщєбродський успадкований кріпак!
раб, котрий молиться на царя за миску щєй і ненавидить свободу!
показати весь коментар
22.08.2025 09:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть правду кажуть,що путла вже давно нема.
показати весь коментар
22.08.2025 09:53 Відповісти
Живий. Вже більше 10-ти років живе на ранчо у Флориді. Політикою не цікавиться взагалі. Просто розважається.
показати весь коментар
22.08.2025 09:55 Відповісти
Обоє рябоє - підори!
показати весь коментар
22.08.2025 09:54 Відповісти
Не плутайте ***** з "унилой лошадью", тобто сивим мерином, а їхня орієнтація, то такоє
показати весь коментар
22.08.2025 10:27 Відповісти
О, как! То ********* недавно сказал, что территории их не интересуют, им главное люди, которых нужно спасать. Я только не понял, почему нужно спасать только на Донбассе и в Крыму, а кто будет спасать у нас в Киеве на Позняках?!😆🥳🤪
показати весь коментар
22.08.2025 09:54 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 10:09 Відповісти
тобто тампона знов н@їб@ли ? ***** використав тамопна щоб показати що він не в ізоляції
показати весь коментар
22.08.2025 09:55 Відповісти
кацапи в лаптях, от хто головний правітєль расєї!
голодний ніщєбродський успадкований кріпак!
раб, котрий молиться на царя за миску щєй і ненавидить свободу!
показати весь коментар
22.08.2025 09:55 Відповісти
Ого. Неочікувана версія. Залишилося з'ясувати,яка з п'яти копій маріонетка коняки.
показати весь коментар
22.08.2025 09:56 Відповісти
Виявляється, кінь керує кавалеристом. У кацапів усе так заплутано... Розуміємо сарказм єврокомісара.
показати весь коментар
22.08.2025 10:02 Відповісти
Обох на гілляку
показати весь коментар
22.08.2025 10:03 Відповісти
,,Смішалісь в кучу коні люди..."
показати весь коментар
22.08.2025 10:13 Відповісти
Два воєних злочинці місце яких гаазький трибунал ,а краще ліквідація цієї паскуди ,ідеологія рашизму і "русского мира " має бути на звалищі історії ,як найбільше зло 21 століття.
показати весь коментар
22.08.2025 10:13 Відповісти
Кацапи ніяк не вирішать,хто буде сидіти в центрі на лаві підсудних в Гаазі.
показати весь коментар
22.08.2025 10:29 Відповісти
Класно Сцаря потролив. Але насправді це па-рашскоє національноє "Валять дурочьку".
показати весь коментар
22.08.2025 10:23 Відповісти
Добре, нехай молодший Вова лежить в Мавзолеї разом з Конякою
показати весь коментар
22.08.2025 10:23 Відповісти
Лаврік піди по тєліку виступи бо я там трампу намолов шо попало,вова та нема питань
І все, невже так вумно
показати весь коментар
22.08.2025 10:26 Відповісти
 
 