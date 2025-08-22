РУС
Путин – не настоящий правитель России, а марионетка Лаврова, – Кубилюс

Кубилюс о Путине и Лаврове

Еврокомиссар ЕС Андрюс Кубилюс выразил сомнение относительно того, кто сейчас реально принимает решения в российской власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке еврокомиссара в Х.

Скрин Кубилюс

"Кто является настоящим хозяином в Кремле: Путин или Лавров? Как можно вести переговоры с Путиным, если после встречи Путина и Трампа Лавров публично отрицает все, что Путин пообещал Трампу во время двусторонней встречи? Возможно, Путин не является настоящим хозяином в Кремле?" - говорится в заметке.

Напомним, Жесткие заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова ставят под сомнение перспективы мирных переговоров между Украиной и Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин готов к встрече с Зеленским, но стоит проработать все вопросы, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергей (2358) путин владимир (32048) Кубилюс Андрюс (63)
Топ комментарии
+15
Виявляється, кінь керує кавалеристом. У кацапів усе так заплутано... Розуміємо сарказм єврокомісара.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:02 Ответить
+10
Обоє рябоє - підори!
показать весь комментарий
22.08.2025 09:54 Ответить
+9
тобто тампона знов н@їб@ли ? ***** використав тамопна щоб показати що він не в ізоляції
показать весь комментарий
22.08.2025 09:55 Ответить
Мабуть правду кажуть,що путла вже давно нема.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:53 Ответить
Живий. Вже більше 10-ти років живе на ранчо у Флориді. Політикою не цікавиться взагалі. Просто розважається.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:55 Ответить
Ага, "путла вже давно нема") Та жодна розвідка світу цього не знає, чи приховують це на радість **********?
показать весь комментарий
22.08.2025 10:44 Ответить
Іноземні розвідки зараз фейкові структури як і їх армії
показать весь комментарий
22.08.2025 11:20 Ответить
Формально паРашею керує ФСБ-КГБ на чолі з патрушевим, але реально Китай
показать весь комментарий
22.08.2025 12:50 Ответить
Обоє рябоє - підори!
показать весь комментарий
22.08.2025 09:54 Ответить
Не плутайте ***** з "унилой лошадью", тобто сивим мерином, а їхня орієнтація, то такоє
показать весь комментарий
22.08.2025 10:27 Ответить
О, как! То ********* недавно сказал, что территории их не интересуют, им главное люди, которых нужно спасать. Я только не понял, почему нужно спасать только на Донбассе и в Крыму, а кто будет спасать у нас в Киеве на Позняках?!😆🥳🤪
показать весь комментарий
22.08.2025 09:54 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 10:09 Ответить
тобто тампона знов н@їб@ли ? ***** використав тамопна щоб показати що він не в ізоляції
показать весь комментарий
22.08.2025 09:55 Ответить
кацапи в лаптях, от хто головний правітєль расєї!
голодний ніщєбродський успадкований кріпак!
раб, котрий молиться на царя за миску щєй і ненавидить свободу!
показать весь комментарий
22.08.2025 09:55 Ответить
Ого. Неочікувана версія. Залишилося з'ясувати,яка з п'яти копій маріонетка коняки.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:56 Ответить
Виявляється, кінь керує кавалеристом. У кацапів усе так заплутано... Розуміємо сарказм єврокомісара.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:02 Ответить
Дікіє нрави, сєр
показать весь комментарий
22.08.2025 11:28 Ответить
Обох на гілляку
показать весь комментарий
22.08.2025 10:03 Ответить
,,Смішалісь в кучу коні люди..."
показать весь комментарий
22.08.2025 10:13 Ответить
Точніше "коні, ху.ли..."
показать весь комментарий
22.08.2025 11:29 Ответить
У цього шотландського русофоба мені більше подобається про те, що мацква недаром була спальонная пожаром.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:36 Ответить
Два воєних злочинці місце яких гаазький трибунал ,а краще ліквідація цієї паскуди ,ідеологія рашизму і "русского мира " має бути на звалищі історії ,як найбільше зло 21 століття.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:13 Ответить
Кацапи ніяк не вирішать,хто буде сидіти в центрі на лаві підсудних в Гаазі.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:29 Ответить
Класно Сцаря потролив. Але насправді це па-рашскоє національноє "Валять дурочьку".
показать весь комментарий
22.08.2025 10:23 Ответить
Добре, нехай молодший Вова лежить в Мавзолеї разом з Конякою
показать весь комментарий
22.08.2025 10:23 Ответить
Лаврік піди по тєліку виступи бо я там трампу намолов шо попало,вова та нема питань
І все, невже так вумно
показать весь комментарий
22.08.2025 10:26 Ответить
Кубілюс вже прямо натякає що таваріщ Калантарян керує двійником *********** роісі.
показать весь комментарий
22.08.2025 10:40 Ответить
Двійніка треба тримать на короткому поводку, щоб не зболтнув дурість.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:03 Ответить
росіяни майже так і розраховували: наїпати вітькова і трампа (типу труднощі перекладу), а по факту не піти на жодні, навіть мікроскопічні поступки.

але те що європейці питають, хто головний - путін чи його обслуга - це ржач
показать весь комментарий
22.08.2025 10:43 Ответить
так там вже давно, змішались в кучу коні, нелюди...
показать весь комментарий
22.08.2025 10:44 Ответить
Лавров - сірий кардинал у рашкованів. Більшої дурні ще не чув. І звідки ці "кубілюси" беруться, а ще Єврокомісар ЄС
показать весь комментарий
22.08.2025 10:48 Ответить
А якщо допустить, що "Царя падменили!..." і " А царь-та - ненастаящий!..."??? І роль "путіна" грають маріонетки-двійники"? Тоді Кубілюс, виходить, ПРАВИЙ?! Адже в цьому випадку досить оголосить Путіна померлим - і всі гріхи навалить на нього... А той"колективний Путін" - "не при делах"...
показать весь комментарий
22.08.2025 12:07 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 10:50 Ответить
кінь захопив владу і-га-га
показать весь комментарий
22.08.2025 10:51 Ответить
Невже кінь зірвався з привʼязі?
Але, думаю, що це тролінг.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:10 Ответить
А ще лаврот не справжній кінь, він просто їсть овес і сере армянскімі лавашами.А ***** на кремлівському еподромі ставить не нього,а на агента хромий ,помаранчевий скакун додік.
показать весь комментарий
22.08.2025 11:22 Ответить
Якщо хтось не зрозумів - це такий "дипломатичний" регіт на всією "дипломатією" засрашки загалом і особисто на ******. Єврокомісар - це не нонеймний фрік типу мене. Це вже означає, що часи "любих партнерів" пішли остаточно...
показать весь комментарий
22.08.2025 11:26 Ответить
Справжній правитель паРаші - Китай. Який зараз торпедує договорняк Трампа з хлом, бо грає у свою гру.
показать весь комментарий
22.08.2025 12:26 Ответить
а от прикиньте, якщо насправді "путін вєчно будєт жіть" (як лєнін) ?

це досить новітня невразлива система керування, в якій ніхто нізащо не відповідає, бо доказів що "замість путіна двійник" - "нема ні в кого" (нібито)

американці вже 2 роки не знають що з цим робити : псєвдо-путін може й на кнопку натиснути, а окуповувати росію американці не хочуть

навіть якщо це уявна картинка = з усіх боків вона виглядає як досить ефективне російське ноу-хау

ну от єльцин був вічно бухий, і ніхто з притомних європейців чи американців не хотів мати з ним справу - а хто ж тоді керував росією ? спочатку путін був серед "сірих кардиналів", а потім і з путіним зробили те що з єльциним, тепер якийсь новий бортніков чи патрушєв робить те саме, прикривається "солом'яним бичком"
показать весь комментарий
22.08.2025 12:47 Ответить
 
 