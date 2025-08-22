7 167 36
Путин – не настоящий правитель России, а марионетка Лаврова, – Кубилюс
Еврокомиссар ЕС Андрюс Кубилюс выразил сомнение относительно того, кто сейчас реально принимает решения в российской власти.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке еврокомиссара в Х.
"Кто является настоящим хозяином в Кремле: Путин или Лавров? Как можно вести переговоры с Путиным, если после встречи Путина и Трампа Лавров публично отрицает все, что Путин пообещал Трампу во время двусторонней встречи? Возможно, Путин не является настоящим хозяином в Кремле?" - говорится в заметке.
Напомним, Жесткие заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова ставят под сомнение перспективы мирных переговоров между Украиной и Россией.
голодний ніщєбродський успадкований кріпак!
раб, котрий молиться на царя за миску щєй і ненавидить свободу!
І все, невже так вумно
але те що європейці питають, хто головний - путін чи його обслуга - це ржач
Але, думаю, що це тролінг.
це досить новітня невразлива система керування, в якій ніхто нізащо не відповідає, бо доказів що "замість путіна двійник" - "нема ні в кого" (нібито)
американці вже 2 роки не знають що з цим робити : псєвдо-путін може й на кнопку натиснути, а окуповувати росію американці не хочуть
навіть якщо це уявна картинка = з усіх боків вона виглядає як досить ефективне російське ноу-хау
ну от єльцин був вічно бухий, і ніхто з притомних європейців чи американців не хотів мати з ним справу - а хто ж тоді керував росією ? спочатку путін був серед "сірих кардиналів", а потім і з путіним зробили те що з єльциним, тепер якийсь новий бортніков чи патрушєв робить те саме, прикривається "солом'яним бичком"