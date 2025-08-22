Путин – не настоящий правитель России, а марионетка Лаврова, – Кубилюс

Еврокомиссар ЕС Андрюс Кубилюс выразил сомнение относительно того, кто сейчас реально принимает решения в российской власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке еврокомиссара в Х.

"Кто является настоящим хозяином в Кремле: Путин или Лавров? Как можно вести переговоры с Путиным, если после встречи Путина и Трампа Лавров публично отрицает все, что Путин пообещал Трампу во время двусторонней встречи? Возможно, Путин не является настоящим хозяином в Кремле?" - говорится в заметке.

Напомним, Жесткие заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова ставят под сомнение перспективы мирных переговоров между Украиной и Россией.

