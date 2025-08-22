УКР
Путіну пропонували вдарити "Орешником" по Банковій. Він відмовився, - Лукашенко

Лукашенко: Путін відмовився вдарити Орешником по Банковій

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію вдарити балістичною ракетою "Орешник" по Офісу президента України.

Про це повідомив наближений до Лукашенка телеграм-канал "Пул первого", передає Цензор.НЕТ.

Так, він розповів, що очільнику Кремля пропонували вдарити "Орешником" по Офісу президента України на Банковій в Києві. У відповідь, за словами самопроголошеного лідера Білорусі, Путін сказав: "У жодному разі".

Лукашенко також каже, що вважає абсолютно неправильною думку, що Трамп нібито програв за підсумками переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив про готовність до військової співпраці з Іраном

Він думає, що конкретних домовленостей там не могло бути, оскільки зустрічалися не сторони конфлікту, а лише одна зі сторін.

А Дональд Трамп виступав посередником, щоб дізнатися про позицію Росії, та нібито чудово впорався із цією роллю.

На його думку, про конкретику міг говорити Володимир Путін, але не вважав за необхідне це робити, "виступив дипломатично".

"Але Трамп мене здивував. Він класно зіграв свою роль попри всі очікування", - додав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп прийняв запрошення відвідати із сім’єю Мінськ, - пресслужба Лукашенка

Лукашенко Олександр (2687) путін володимир (24655) балістичні ракети (465)
+22
бо не хотів вбити своїх основних агентів буратіну і козиря
22.08.2025 14:50 Відповісти
+12
Не розумію, навіщо публікувати маячню цієї смердючої потвори?
22.08.2025 14:54 Відповісти
+11
До3,14здится картопенпюрер до зустрічи з "Фламінго".
22.08.2025 14:48 Відповісти
22.08.2025 14:48 Відповісти
Та да! Спалив пропуцинську контору на Банковій! 😊
22.08.2025 15:16 Відповісти
Просто пусічка )
22.08.2025 14:49 Відповісти
Улюбленець білоруського насєлєнія.
22.08.2025 14:53 Відповісти
до сліз.....
22.08.2025 14:49 Відповісти
22.08.2025 14:50 Відповісти
😅
22.08.2025 14:50 Відповісти
Яка рідкісна гнида", просто покидьок! Трамп таких поважає...
показати весь коментар
22.08.2025 14:52 Відповісти
22.08.2025 14:54 Відповісти
Щоб більше г@вна лили на Зе. Це девіз цьго ресурсу.
22.08.2025 14:59 Відповісти
А навіщо з цим морочиться - якщо Зе і сам з цим непогано справляється? Вже який рік сидить, в гімні, по самі вуха...
22.08.2025 15:04 Відповісти
Бульба зробив спробу відмити ***** руки від крові і сам давно заляпався.
22.08.2025 14:56 Відповісти
Ну якби він це зробив з самого початку і ще на Грушевського, і на всі суди, і прокуратури, то і війни не було б і народ вдячний був би.
22.08.2025 14:56 Відповісти
Не дочєкаєтесь. Здохне і ваш кремлівський маніак і бульбатий виродок і всі українські боти- гниди котрі зараз роблять все щоб ****** брудом і Зе і армію.
22.08.2025 15:12 Відповісти
Яку армію? Зелених крадунів і зрадників? ВСУ має бути під керівництвом Залужного
22.08.2025 15:41 Відповісти
Не змішуй ,воно не змішується
22.08.2025 16:16 Відповісти
Не ти пропонував пуйлу вдарити "орєшником" по Банковій,хитрожопий ти наш?.
22.08.2025 14:57 Відповісти
А карти показав? Ох і пи₴добол.
22.08.2025 14:57 Відповісти
В ОПІ напружилися ...
22.08.2025 14:59 Відповісти
бульбофюрер прикалуєця а ЗЕскоти обісралися)))
22.08.2025 15:06 Відповісти
************
22.08.2025 15:00 Відповісти
Ой , який "путин -маладец!!!"
Колись ходив такий анекдот: "Зустрічаються піонери з Надією Константинівною Крупською. Ну, вона давай їхм розказувать про Леніна. Слухали вони її, слухали, а потім один піонер питає:
- Надежда канстантинавна! А действительна, Владимир Ильич был очень добрым человеком?
- Конечно, правда! Вот, помню, был такой случай: кагда мы были в Шушенскам, к нам захадили дети деревенские. Вот, как-то Ильич бороду себе подбривал... Наточил бритву, намылил бороду, и бреется у окна, перед зеркалом. А рядом маленький мальчик играет. Вот Ильич бреется, да всё щурится, да на мальчика ласково поглядывает...
Закончил, бритву сполоснул, вытер, и в футляр спрятал. И всё на мальчика ласково поглядывает...
А мог-бы, и по горлышку бритвой полоснуть!..."
22.08.2025 15:01 Відповісти
Про Василь Иванича такой: Врывается Чапаевский полк в село на голодном Поволжье, впереди В.И. на белом коне, в одной руке шашка, в другой кусок хлеба с маслом. подбегает мальчик, - в.и., дай кусочек, я три дня не ел! А в.и. ему, - пошел *****, попрошайка! И дальше поехал. А ведь мог бы и шашкой!
22.08.2025 15:11 Відповісти
"я сейчас карты покажу"
22.08.2025 15:01 Відповісти
путіну пропонували х*й соснути . Він відмовився (поки що) - лукашенко
22.08.2025 15:02 Відповісти
Немає ніякого орешника, це все кремлівська пропаганда, це якась там стара модернізована ракета яка вже кілька разів вибухнула при взльоті, куди він нею може вдарити собі по голові хіба що
22.08.2025 15:02 Відповісти
бо на банковій сидять агенти пуйла - буратіно та козирь.
22.08.2025 15:02 Відповісти
кто- то и расстроился
22.08.2025 15:02 Відповісти
***** па сваіх (зе лупень) не стріляє
22.08.2025 15:04 Відповісти
Єх, а щастя було таке близьке...
22.08.2025 15:04 Відповісти
А ешшо пуцен аппередиу НАТО на шесць часоу
22.08.2025 15:06 Відповісти
рузьке своїх не бросає. по своїх ніяких горіхів.
22.08.2025 15:09 Відповісти
Бацька подмахивает во все стороны.
22.08.2025 15:15 Відповісти
Да шож всякая шваль Трампа за дибила держит? Но:
Трамп меня удивил. Он классно сыграл свою роль несмотря на все ожидания", - добавил Лукашенко. Источник: https://censor.net/ru/n3570015
Т.е Трамп оказался немного умнее чем о нем думал Лукашенко?
22.08.2025 15:17 Відповісти
а ***** важнее ))) Ведь чем еще заниматься президенту страны авианосцы которой бороздят просторы океанов нагибают тарифами страны с миллиардным населением как не узнать что в башке у гопника страны бензаколонки )))
22.08.2025 15:51 Відповісти
Два фашистські чорти - пуйло та лука горітимуть в аду і вже скоро! Їх боти, котрі почуваються на цензорі як воші на старому псі, підуть слідом за цими чортами. А Україна, її лідер та нація були й будуть!
22.08.2025 15:19 Відповісти
Виявляється ***** міратворєц, мля?! От ***** бульбашська!
22.08.2025 15:23 Відповісти
Тому що знає, що ми можемо теж ударити по кремлю і червоної площі, да так, що мосли лінина літатимуть по всій мацкві
22.08.2025 15:44 Відповісти
Бульба типу відбілює *****, мовляв бачите, міг вдарити Кокошніком по банковій але відмовився, бо такий він добрий в кавичках.
22.08.2025 15:56 Відповісти
Це типу "Чикатілі запропонували менше їсти дівчаток, а більше хлопчиків. Він відмовився"
Але що той, що х..ло - два людожера, як не дивись
22.08.2025 16:06 Відповісти
зеленському, сто разів радили, в'₴бати по тобі і по Мозирю...
22.08.2025 16:06 Відповісти
Береже подєльнікав)))
22.08.2025 16:07 Відповісти
Лука за цю х@ню попросить у пуйла мінімум пару ярдів.
22.08.2025 16:08 Відповісти
Картопляний фюрер нагадує собою отого шакала Табакі з мультфільму про Мауглі 😄
22.08.2025 16:21 Відповісти
 
 