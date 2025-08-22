Путіну пропонували вдарити "Орешником" по Банковій. Він відмовився, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію вдарити балістичною ракетою "Орешник" по Офісу президента України.

Про це повідомив наближений до Лукашенка телеграм-канал "Пул первого", передає Цензор.НЕТ.

Так, він розповів, що очільнику Кремля пропонували вдарити "Орешником" по Офісу президента України на Банковій в Києві. У відповідь, за словами самопроголошеного лідера Білорусі, Путін сказав: "У жодному разі".

Лукашенко також каже, що вважає абсолютно неправильною думку, що Трамп нібито програв за підсумками переговорів.

Він думає, що конкретних домовленостей там не могло бути, оскільки зустрічалися не сторони конфлікту, а лише одна зі сторін.

А Дональд Трамп виступав посередником, щоб дізнатися про позицію Росії, та нібито чудово впорався із цією роллю.

На його думку, про конкретику міг говорити Володимир Путін, але не вважав за необхідне це робити, "виступив дипломатично".

"Але Трамп мене здивував. Він класно зіграв свою роль попри всі очікування", - додав Лукашенко.

