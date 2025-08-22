Путину предлагали ударить "Орешником" по Банковой. Он отказался, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что российский диктатор Владимир Путин отверг предложение ударить баллистической ракетой "Орешник" по Офису президента Украины.

Об этом сообщил приближенный к Лукашенко телеграм-канал "Пул первого", передает Цензор.НЕТ.

В частности, он рассказал, что главе Кремля предлагали ударить "Орешником" по Офису президента Украины на Банковой в Киеве. В ответ, по словам самопровозглашенного лидера Беларуси, Путин сказал: "Ни в коем случае".

Лукашенко также говорит, что считает абсолютно неправильным мнение, что Трамп якобы проиграл по итогам переговоров.

Он думает, что конкретных договоренностей там не могло быть, поскольку встречались не стороны конфликта, а лишь одна из сторон.

А Дональд Трамп выступал посредником, чтобы узнать о позиции России, и якобы прекрасно справился с этой ролью.

По его мнению, о конкретике мог говорить Владимир Путин, но не счел необходимым это делать, "выступил дипломатично".

"Но Трамп меня удивил. Он классно сыграл свою роль несмотря на все ожидания", - добавил Лукашенко.

