РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10479 посетителей онлайн
Новости
3 047 44

Путину предлагали ударить "Орешником" по Банковой. Он отказался, - Лукашенко

Лукашенко: Путин отказался ударить Орешником по Банковой

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что российский диктатор Владимир Путин отверг предложение ударить баллистической ракетой "Орешник" по Офису президента Украины.

Об этом сообщил приближенный к Лукашенко телеграм-канал "Пул первого", передает Цензор.НЕТ.

В частности, он рассказал, что главе Кремля предлагали ударить "Орешником" по Офису президента Украины на Банковой в Киеве. В ответ, по словам самопровозглашенного лидера Беларуси, Путин сказал: "Ни в коем случае".

Лукашенко также говорит, что считает абсолютно неправильным мнение, что Трамп якобы проиграл по итогам переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил о готовности к военному сотрудничеству с Ираном

Он думает, что конкретных договоренностей там не могло быть, поскольку встречались не стороны конфликта, а лишь одна из сторон.

А Дональд Трамп выступал посредником, чтобы узнать о позиции России, и якобы прекрасно справился с этой ролью.

По его мнению, о конкретике мог говорить Владимир Путин, но не счел необходимым это делать, "выступил дипломатично".

"Но Трамп меня удивил. Он классно сыграл свою роль несмотря на все ожидания", - добавил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп принял приглашение посетить с семьей Минск, - пресс-служба Лукашенко

Автор: 

Лукашенко Александр (3641) путин владимир (32048) баллистические ракеты (434)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
бо не хотів вбити своїх основних агентів буратіну і козиря
показать весь комментарий
22.08.2025 14:50 Ответить
+11
Не розумію, навіщо публікувати маячню цієї смердючої потвори?
показать весь комментарий
22.08.2025 14:54 Ответить
+10
До3,14здится картопенпюрер до зустрічи з "Фламінго".
показать весь комментарий
22.08.2025 14:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До3,14здится картопенпюрер до зустрічи з "Фламінго".
показать весь комментарий
22.08.2025 14:48 Ответить
Та да! Спалив пропуцинську контору на Банковій! 😊
показать весь комментарий
22.08.2025 15:16 Ответить
Просто пусічка )
показать весь комментарий
22.08.2025 14:49 Ответить
Улюбленець білоруського насєлєнія.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:53 Ответить
до сліз.....
показать весь комментарий
22.08.2025 14:49 Ответить
бо не хотів вбити своїх основних агентів буратіну і козиря
показать весь комментарий
22.08.2025 14:50 Ответить
😅
показать весь комментарий
22.08.2025 14:50 Ответить
Яка рідкісна гнида", просто покидьок! Трамп таких поважає...
показать весь комментарий
22.08.2025 14:52 Ответить
Не розумію, навіщо публікувати маячню цієї смердючої потвори?
показать весь комментарий
22.08.2025 14:54 Ответить
Щоб більше г@вна лили на Зе. Це девіз цьго ресурсу.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:59 Ответить
А навіщо з цим морочиться - якщо Зе і сам з цим непогано справляється? Вже який рік сидить, в гімні, по самі вуха...
показать весь комментарий
22.08.2025 15:04 Ответить
Бульба зробив спробу відмити ***** руки від крові і сам давно заляпався.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:56 Ответить
Ну якби він це зробив з самого початку і ще на Грушевського, і на всі суди, і прокуратури, то і війни не було б і народ вдячний був би.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:56 Ответить
Не дочєкаєтесь. Здохне і ваш кремлівський маніак і бульбатий виродок і всі українські боти- гниди котрі зараз роблять все щоб ****** брудом і Зе і армію.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:12 Ответить
Яку армію? Зелених крадунів і зрадників? ВСУ має бути під керівництвом Залужного
показать весь комментарий
22.08.2025 15:41 Ответить
Не ти пропонував пуйлу вдарити "орєшником" по Банковій,хитрожопий ти наш?.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:57 Ответить
А карти показав? Ох і пи₴добол.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:57 Ответить
В ОПІ напружилися ...
показать весь комментарий
22.08.2025 14:59 Ответить
бульбофюрер прикалуєця а ЗЕскоти обісралися)))
показать весь комментарий
22.08.2025 15:06 Ответить
************
показать весь комментарий
22.08.2025 15:00 Ответить
Ой , який "путин -маладец!!!"
Колись ходив такий анекдот: "Зустрічаються піонери з Надією Константинівною Крупською. Ну, вона давай їхм розказувать про Леніна. Слухали вони її, слухали, а потім один піонер питає:
- Надежда канстантинавна! А действительна, Владимир Ильич был очень добрым человеком?
- Конечно, правда! Вот, помню, был такой случай: кагда мы были в Шушенскам, к нам захадили дети деревенские. Вот, как-то Ильич бороду себе подбривал... Наточил бритву, намылил бороду, и бреется у окна, перед зеркалом. А рядом маленький мальчик играет. Вот Ильич бреется, да всё щурится, да на мальчика ласково поглядывает...
Закончил, бритву сполоснул, вытер, и в футляр спрятал. И всё на мальчика ласково поглядывает...
А мог-бы, и по горлышку бритвой полоснуть!..."
показать весь комментарий
22.08.2025 15:01 Ответить
Про Василь Иванича такой: Врывается Чапаевский полк в село на голодном Поволжье, впереди В.И. на белом коне, в одной руке шашка, в другой кусок хлеба с маслом. подбегает мальчик, - в.и., дай кусочек, я три дня не ел! А в.и. ему, - пошел *****, попрошайка! И дальше поехал. А ведь мог бы и шашкой!
показать весь комментарий
22.08.2025 15:11 Ответить
"я сейчас карты покажу"
показать весь комментарий
22.08.2025 15:01 Ответить
путіну пропонували х*й соснути . Він відмовився (поки що) - лукашенко
показать весь комментарий
22.08.2025 15:02 Ответить
Немає ніякого орешника, це все кремлівська пропаганда, це якась там стара модернізована ракета яка вже кілька разів вибухнула при взльоті, куди він нею може вдарити собі по голові хіба що
показать весь комментарий
22.08.2025 15:02 Ответить
бо на банковій сидять агенти пуйла - буратіно та козирь.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:02 Ответить
кто- то и расстроился
показать весь комментарий
22.08.2025 15:02 Ответить
***** па сваіх (зе лупень) не стріляє
показать весь комментарий
22.08.2025 15:04 Ответить
Єх, а щастя було таке близьке...
показать весь комментарий
22.08.2025 15:04 Ответить
А ешшо пуцен аппередиу НАТО на шесць часоу
показать весь комментарий
22.08.2025 15:06 Ответить
рузьке своїх не бросає. по своїх ніяких горіхів.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:09 Ответить
Бацька подмахивает во все стороны.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:15 Ответить
Да шож всякая шваль Трампа за дибила держит? Но:
Трамп меня удивил. Он классно сыграл свою роль несмотря на все ожидания", - добавил Лукашенко. Источник: https://censor.net/ru/n3570015
Т.е Трамп оказался немного умнее чем о нем думал Лукашенко?
показать весь комментарий
22.08.2025 15:17 Ответить
а ***** важнее ))) Ведь чем еще заниматься президенту страны авианосцы которой бороздят просторы океанов нагибают тарифами страны с миллиардным населением как не узнать что в башке у гопника страны бензаколонки )))
показать весь комментарий
22.08.2025 15:51 Ответить
Два фашистські чорти - пуйло та лука горітимуть в аду і вже скоро! Їх боти, котрі почуваються на цензорі як воші на старому псі, підуть слідом за цими чортами. А Україна, її лідер та нація були й будуть!
показать весь комментарий
22.08.2025 15:19 Ответить
Виявляється ***** міратворєц, мля?! От ***** бульбашська!
показать весь комментарий
22.08.2025 15:23 Ответить
Тому що знає, що ми можемо теж ударити по кремлю і червоної площі, да так, що мосли лінина літатимуть по всій мацкві
показать весь комментарий
22.08.2025 15:44 Ответить
Бульба типу відбілює *****, мовляв бачите, міг вдарити Кокошніком по банковій але відмовився, бо такий він добрий в кавичках.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:56 Ответить
Це типу "Чикатілі запропонували менше їсти дівчаток, а більше хлопчиків. Він відмовився"
Але що той, що х..ло - два людожера, як не дивись
показать весь комментарий
22.08.2025 16:06 Ответить
зеленському, сто разів радили, в'₴бати по тобі і по Мозирю...
показать весь комментарий
22.08.2025 16:06 Ответить
Береже подєльнікав)))
показать весь комментарий
22.08.2025 16:07 Ответить
Лука за цю х@ню попросить у пуйла мінімум пару ярдів.
показать весь комментарий
22.08.2025 16:08 Ответить
 
 