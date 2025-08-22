УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10169 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії Зустріч Трампа та Путіна
811 14

РФ робить все, щоб Трамп не запроваджував проти неї санкції, - Зеленський

РФ затягує війну Зеленський назвав причини

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія наразі робить все, щоб відтермінувати завершення війни в Україні.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із Марком Рютте, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю так, тиждень-два тому Росія була там, де вона і знаходиться. Вона не хоче і не хотіла закінчувати війну. Вона хоче висувати ультиматуми, завдяки ультиматумам відтермінувати можливість закінчення цієї війни. Вони роблять все, щоб президент Трамп не накладав на них санкції і робить все, щоб США не тиснули тим, який у США є", - наголосив він.

Зеленський додав, що бажання Росії точно не змінилися. 

Читайте також: Росіяни роблять все, щоб зустрічі на рівні лідерів не було, - Зеленський

"Приїзд у Вашингтон продемонстрував єдність Європи. За одну добу лідери зібралися та приїхали, це великий успіх для України. І це сильний сигнал США, що ось так об'єднуються країни світу. Дуже швидко, тому що вони тотально на боці України", - сказав президент.

За словами глави держави, те, що США вирішили долучитися до гарантій безпеки для України - це успіх для Європи.

"Ми ще не знаємо, може я це занадто гучно кажу слово "успіх", але на сьогодні це звучало як успіх. Тому що гарантії безпеки потрібні Україні. Але без Америки Європа нам не дасть всі ті можливості, які вона спроможна дати. І це зрозуміло, чому. З різних причин. ... Я не знаю, чим це завершиться, але це краще, ніж було тиждень-два тому. Таке об'єднання у Вашингтоні відбулося. Воно поки що політичне, тільки перші кроки до того, що наші команди працюють над гарантіями безпеки. Але це важливий був сигнал від Америки та від президента (Трампа. - Ред.)", - підсумував він.

Також читайте: Туреччина хоче бути частиною гарантій безпеки України та відповідати за морську безпеку, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25217) росія (67301) США (24108)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Навпаки! - нах! - Трамп робить все шоб не запроваджувати санкції проти рашки
показати весь коментар
22.08.2025 16:22 Відповісти
+4
зелена гнида забрала у Київа 8 лярдів , шоб Київ не допомагав ЗСУ
показати весь коментар
22.08.2025 16:27 Відповісти
+4
Віслюк Оманський сам відмазував російських олігахів від санкцій на початку повномасштабного вторгнення.
показати весь коментар
22.08.2025 16:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навпаки! - нах! - Трамп робить все шоб не запроваджувати санкції проти рашки
показати весь коментар
22.08.2025 16:22 Відповісти
опердил ,я тікі хотів написати
показати весь коментар
22.08.2025 16:24 Відповісти
Ше не вечір
показати весь коментар
22.08.2025 16:26 Відповісти
Так і ти- лідор, з усіх бойків, мамків та інш, ригів, ввів тільки проти п'ятого президента...
показати весь коментар
22.08.2025 16:24 Відповісти
зе!гніда, все робив, що від нього вимагав патрушев.
розміновував.
відводив.
розформовував.
зупиняв.
саботував.....
кляті українці, обісрали всю малину!!!
вперлися і лякають матюкливими картонками.
студенти взагалі афігіли! великого єрмачину ***** вертіли.
показати весь коментар
22.08.2025 16:26 Відповісти
зелена гнида забрала у Київа 8 лярдів , шоб Київ не допомагав ЗСУ
показати весь коментар
22.08.2025 16:27 Відповісти
віслюк возродив ракетну галузь, яку розпилив кучма з кравчуком.
показати весь коментар
22.08.2025 16:56 Відповісти
От якби цого Буратіну спаразізувало і мову відібрало. Хоч би на пару тижнів. Як вже ця гнида дістала. Заглохни навіки, виродок проклятий. Як не відкриє рота, так одразу шкода. Вийде базікати без бумажки, катастрофа. З бумажкою, державна зрада.
показати весь коментар
22.08.2025 16:34 Відповісти
Так мозок у нього давно паралізований, все інше - просто агонія!
показати весь коментар
22.08.2025 16:57 Відповісти
Віслюк Оманський сам відмазував російських олігахів від санкцій на початку повномасштабного вторгнення.
показати весь коментар
22.08.2025 16:35 Відповісти
а ты влупи санкциями по ихнему какому поэту, пусть прочувствуют твои мощи
показати весь коментар
22.08.2025 16:48 Відповісти
Робить не робить...краще б взагалі не існував
показати весь коментар
22.08.2025 16:52 Відповісти
Логіка зелі зашкалює...
показати весь коментар
22.08.2025 17:40 Відповісти
 
 