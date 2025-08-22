РФ робить все, щоб Трамп не запроваджував проти неї санкції, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія наразі робить все, щоб відтермінувати завершення війни в Україні.

"Я вважаю так, тиждень-два тому Росія була там, де вона і знаходиться. Вона не хоче і не хотіла закінчувати війну. Вона хоче висувати ультиматуми, завдяки ультиматумам відтермінувати можливість закінчення цієї війни. Вони роблять все, щоб президент Трамп не накладав на них санкції і робить все, щоб США не тиснули тим, який у США є", - наголосив він.

Зеленський додав, що бажання Росії точно не змінилися.

"Приїзд у Вашингтон продемонстрував єдність Європи. За одну добу лідери зібралися та приїхали, це великий успіх для України. І це сильний сигнал США, що ось так об'єднуються країни світу. Дуже швидко, тому що вони тотально на боці України", - сказав президент.

За словами глави держави, те, що США вирішили долучитися до гарантій безпеки для України - це успіх для Європи.

"Ми ще не знаємо, може я це занадто гучно кажу слово "успіх", але на сьогодні це звучало як успіх. Тому що гарантії безпеки потрібні Україні. Але без Америки Європа нам не дасть всі ті можливості, які вона спроможна дати. І це зрозуміло, чому. З різних причин. ... Я не знаю, чим це завершиться, але це краще, ніж було тиждень-два тому. Таке об'єднання у Вашингтоні відбулося. Воно поки що політичне, тільки перші кроки до того, що наші команди працюють над гарантіями безпеки. Але це важливий був сигнал від Америки та від президента (Трампа. - Ред.)", - підсумував він.

