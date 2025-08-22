РУС
795 14

РФ делает все, чтобы Трамп не вводил против нее санкции, - Зеленский

РФ затягивает войну Зеленский назвал причины

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия сейчас делает все, чтобы отсрочить завершение войны в Украине.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с Марком Рютте, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю так, неделю-две назад Россия была там, где она и находится. Она не хочет и не хотела заканчивать войну. Она хочет выдвигать ультиматумы, благодаря ультиматумам отсрочить возможность окончания этой войны. Они делают все, чтобы президент Трамп не накладывал на них санкции и делает все, чтобы США не давили тем, который у США есть", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что желание России точно не изменились.

Читайте также: Россияне делают все, чтобы встречи на уровне лидеров не было, - Зеленский

"Приезд в Вашингтон продемонстрировал единство Европы. За одни сутки лидеры собрались и приехали, это большой успех для Украины. И это сильный сигнал США, что вот так объединяются страны мира. Очень быстро, потому что они тотально на стороне Украины", - сказал президент.

По словам главы государства, то, что США решили присоединиться к гарантиям безопасности для Украины - это успех для Европы.

"Мы еще не знаем, может я это слишком громко говорю слово "успех", но на сегодня это звучало как успех. Потому что гарантии безопасности нужны Украине. Но без Америки Европа нам не даст все те возможности, которые она способна дать. И это понятно, почему. По разным причинам. ... Я не знаю, чем это завершится, но это лучше, чем было неделю-две назад. Такое объединение в Вашингтоне произошло. Оно пока что политическое, только первые шаги к тому, что наши команды работают над гарантиями безопасности. Но это важный был сигнал от Америки и от президента (Трампа. - Ред.)", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп - единственный человек, который сегодня может остановить Путина, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21680) россия (96939) США (27759)
Топ комментарии
+6
Навпаки! - нах! - Трамп робить все шоб не запроваджувати санкції проти рашки
показать весь комментарий
22.08.2025 16:22 Ответить
+4
зелена гнида забрала у Київа 8 лярдів , шоб Київ не допомагав ЗСУ
показать весь комментарий
22.08.2025 16:27 Ответить
+4
Віслюк Оманський сам відмазував російських олігахів від санкцій на початку повномасштабного вторгнення.
показать весь комментарий
22.08.2025 16:35 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 16:22 Ответить
опердил ,я тікі хотів написати
показать весь комментарий
22.08.2025 16:24 Ответить
Ше не вечір
показать весь комментарий
22.08.2025 16:26 Ответить
Так і ти- лідор, з усіх бойків, мамків та інш, ригів, ввів тільки проти п'ятого президента...
показать весь комментарий
22.08.2025 16:24 Ответить
зе!гніда, все робив, що від нього вимагав патрушев.
розміновував.
відводив.
розформовував.
зупиняв.
саботував.....
кляті українці, обісрали всю малину!!!
вперлися і лякають матюкливими картонками.
студенти взагалі афігіли! великого єрмачину ***** вертіли.
показать весь комментарий
22.08.2025 16:26 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 16:27 Ответить
віслюк возродив ракетну галузь, яку розпилив кучма з кравчуком.
показать весь комментарий
22.08.2025 16:56 Ответить
От якби цого Буратіну спаразізувало і мову відібрало. Хоч би на пару тижнів. Як вже ця гнида дістала. Заглохни навіки, виродок проклятий. Як не відкриє рота, так одразу шкода. Вийде базікати без бумажки, катастрофа. З бумажкою, державна зрада.
показать весь комментарий
22.08.2025 16:34 Ответить
Так мозок у нього давно паралізований, все інше - просто агонія!
показать весь комментарий
22.08.2025 16:57 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 16:35 Ответить
а ты влупи санкциями по ихнему какому поэту, пусть прочувствуют твои мощи
показать весь комментарий
22.08.2025 16:48 Ответить
Робить не робить...краще б взагалі не існував
показать весь комментарий
22.08.2025 16:52 Ответить
Логіка зелі зашкалює...
показать весь комментарий
22.08.2025 17:40 Ответить
 
 