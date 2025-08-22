РФ делает все, чтобы Трамп не вводил против нее санкции, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия сейчас делает все, чтобы отсрочить завершение войны в Украине.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с Марком Рютте, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю так, неделю-две назад Россия была там, где она и находится. Она не хочет и не хотела заканчивать войну. Она хочет выдвигать ультиматумы, благодаря ультиматумам отсрочить возможность окончания этой войны. Они делают все, чтобы президент Трамп не накладывал на них санкции и делает все, чтобы США не давили тем, который у США есть", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что желание России точно не изменились.

"Приезд в Вашингтон продемонстрировал единство Европы. За одни сутки лидеры собрались и приехали, это большой успех для Украины. И это сильный сигнал США, что вот так объединяются страны мира. Очень быстро, потому что они тотально на стороне Украины", - сказал президент.

По словам главы государства, то, что США решили присоединиться к гарантиям безопасности для Украины - это успех для Европы.

"Мы еще не знаем, может я это слишком громко говорю слово "успех", но на сегодня это звучало как успех. Потому что гарантии безопасности нужны Украине. Но без Америки Европа нам не даст все те возможности, которые она способна дать. И это понятно, почему. По разным причинам. ... Я не знаю, чем это завершится, но это лучше, чем было неделю-две назад. Такое объединение в Вашингтоне произошло. Оно пока что политическое, только первые шаги к тому, что наши команды работают над гарантиями безопасности. Но это важный был сигнал от Америки и от президента (Трампа. - Ред.)", - подытожил он.

