УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9502 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на Покровському напрямку
4 094 19

ГУР та Третій корпус звільнили Новомихайлівку на Донеччині: ворог втратив близько роти особового складу. ВIДЕО

Українські захисники звільнили Новомихайлівку Донецької області. 

Про це повідомило Головне управління розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Успішну наступальну операцію проведено силами департаменту активних дій ГУР МО України, зокрема підрозділу "Артан", і 2-го штурмбату Третьої штурмової бригади. Підрозділи вибили окупантів та відновили контроль над населеним пунктом Новомихайлівка Донецької області.

Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Зазначається, що завдяки злагодженій роботі розвідки, штурмовиків, важкої техніки та БПЛА українські підрозділи поліпшили тактичне положення та посилили оборону смуги на напрямку.

"Станом на зараз Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії. Наші прапори повертаються туди, де й мають бути",- наголосили в ГУР.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що "у нас є дуже-дуже позитивні результати на Донбасі", пообіцявши деталі пізніше.

Дивіться також: Спільна операція ГУР та РДК: FPV-дрони та штурмовики знищили понад 90 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (9406) ГУР (640) Покровський район (929) Новомихайлівка (1) Третій армійський корпус (13)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
СЛАВА ВОЇНАМ ГЕРОЯМ!!! Подяка усім причетним до такого подарунку в такий день!
показати весь коментар
24.08.2025 18:49 Відповісти
+4
Дуже гарна новина...
показати весь коментар
24.08.2025 18:49 Відповісти
+3
шоб тікі кордон з рф не перескочити
показати весь коментар
24.08.2025 18:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шоб тікі кордон з рф не перескочити
показати весь коментар
24.08.2025 18:47 Відповісти
до чого це
показати весь коментар
24.08.2025 18:48 Відповісти
Ну ти й мерзота
показати весь коментар
24.08.2025 18:51 Відповісти
"сам дурак"
показати весь коментар
24.08.2025 18:58 Відповісти
третмй корпус хіба не відповідає ха лиманський напрямок. Там за місяць - кацапи великий прорив зробили. Прийшлося спецурі ГУРУ відпраціювати щоб недати обвалитися 3 штурмовому корпусу
показати весь коментар
24.08.2025 19:00 Відповісти
Так це й є Лиманський напрямок. От Ви пам'ятаєте Макєєвку на річці Жеребець, де наш кулеметник забаранив 12 полонених орків, бо 13-й достав з-під фуфайки ксюху та вальнув нашого Андрюху? Вони ще лежали рядком у дворі, та кури їх клювали. Так от Новомихайловка на рівні Макіївки, трохи західніше її. А ще західніше вже власне Лиман.
показати весь коментар
24.08.2025 19:32 Відповісти
нам чужої землі не треба , свою не віддамо
показати весь коментар
24.08.2025 19:17 Відповісти
А ти покидьок
показати весь коментар
24.08.2025 18:50 Відповісти
Дуже гарна новина...
показати весь коментар
24.08.2025 18:49 Відповісти
Головне - правдива,одразу видно що положили цілу роту,як і вказано у заголовку відео.
показати весь коментар
24.08.2025 18:56 Відповісти
СЛАВА ВОЇНАМ ГЕРОЯМ!!! Подяка усім причетним до такого подарунку в такий день!
показати весь коментар
24.08.2025 18:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1PVEromxZNY

та ще гарні новини
показати весь коментар
24.08.2025 18:51 Відповісти
Нема кращого подарунка на День Незалежності! Слава Україні!
показати весь коментар
24.08.2025 19:05 Відповісти
это информация-0, сегодня так , а завтра совсем наоборот что и будет
показати весь коментар
24.08.2025 19:24 Відповісти
Отже, йдеться про Новомихайлівку на Лиманщині, не одразу знайшов.
показати весь коментар
24.08.2025 19:25 Відповісти
Так, це Лиманський напрямок. От Ви пам'ятаєте Макєєвку на річці Жеребець, де наш кулеметник забаранив 12 полонених орків, бо 13-й достав з-під фуфайки ксюху та вальнув нашого Андрюху? Вони ще лежали рядком у дворі, та кури їх клювали. Так от Новомихайловка на рівні Макіївки, трохи західніше її. А ще західніше вже власне Лиман.
показати весь коментар
24.08.2025 19:34 Відповісти
Дякую нашім Воїнам. Вам дуже важко, але Україна буде вільною.
показати весь коментар
24.08.2025 19:31 Відповісти
 
 