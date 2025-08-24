ГУР та Третій корпус звільнили Новомихайлівку на Донеччині: ворог втратив близько роти особового складу. ВIДЕО

Українські захисники звільнили Новомихайлівку Донецької області.

Про це повідомило Головне управління розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Успішну наступальну операцію проведено силами департаменту активних дій ГУР МО України, зокрема підрозділу "Артан", і 2-го штурмбату Третьої штурмової бригади. Підрозділи вибили окупантів та відновили контроль над населеним пунктом Новомихайлівка Донецької області.

Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Зазначається, що завдяки злагодженій роботі розвідки, штурмовиків, важкої техніки та БПЛА українські підрозділи поліпшили тактичне положення та посилили оборону смуги на напрямку.

"Станом на зараз Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії. Наші прапори повертаються туди, де й мають бути",- наголосили в ГУР.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що "у нас є дуже-дуже позитивні результати на Донбасі", пообіцявши деталі пізніше.

