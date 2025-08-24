РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10038 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении
2 113 12

ГУР и Третий корпус освободили Новомихайловку в Донецкой области: враг потерял около роты личного состава. ВИДЕО

Украинские защитники освободили Новомихайловку Донецкой области.

Об этом сообщило Главное управление разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Успешная наступательная операция проведена силами департамента активных действий ГУР МО Украины, в частности подразделения "Артан", и 2-го штурмбата Третьей штурмовой бригады. Подразделения выбили оккупантов и восстановили контроль над населенным пунктом Новомихайловка Донецкой области.

Согласно перехватам, операция застала оккупантов внезапно. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта.

Отмечается, что благодаря слаженной работе разведки, штурмовиков, тяжелой техники и БПЛА украинские подразделения улучшили тактическое положение и усилили оборону полосы на направлении.

"По состоянию на сейчас Новомихайловка зачищена от россиян и находится под полным контролем украинской армии. Наши флаги возвращаются туда, где и должны быть",- отметили в ГУР.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что "у нас есть очень-очень положительные результаты на Донбассе", пообещав детали позже.

Смотрите также: Совместная операция ГУР и РДК: FPV-дроны и штурмовики уничтожили более 90 оккупантов. ВИДЕО

Донецкая область (10583) ГУР (561) Покровский район (921) Новомихайловка (1) Третий армейский корпус (13)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
СЛАВА ВОЇНАМ ГЕРОЯМ!!! Подяка усім причетним до такого подарунку в такий день!
показать весь комментарий
24.08.2025 18:49 Ответить
+1
шоб тікі кордон з рф не перескочити
показать весь комментарий
24.08.2025 18:47 Ответить
+1
до чого це
показать весь комментарий
24.08.2025 18:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шоб тікі кордон з рф не перескочити
показать весь комментарий
24.08.2025 18:47 Ответить
до чого це
показать весь комментарий
24.08.2025 18:48 Ответить
Ну ти й мерзота
показать весь комментарий
24.08.2025 18:51 Ответить
"сам дурак"
показать весь комментарий
24.08.2025 18:58 Ответить
третмй корпус хіба не відповідає ха лиманський напрямок. Там за місяць - кацапи великий прорив зробили. Прийшлося спецурі ГУРУ відпраціювати щоб недати обвалитися 3 штурмовому корпусу
показать весь комментарий
24.08.2025 19:00 Ответить
А ти покидьок
показать весь комментарий
24.08.2025 18:50 Ответить
Дуже гарна новина...
показать весь комментарий
24.08.2025 18:49 Ответить
Головне - правдива,одразу видно що положили цілу роту,як і вказано у заголовку відео.
показать весь комментарий
24.08.2025 18:56 Ответить
СЛАВА ВОЇНАМ ГЕРОЯМ!!! Подяка усім причетним до такого подарунку в такий день!
показать весь комментарий
24.08.2025 18:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1PVEromxZNY

та ще гарні новини
показать весь комментарий
24.08.2025 18:51 Ответить
Нема кращого подарунка на День Незалежності! Слава Україні!
показать весь комментарий
24.08.2025 19:05 Ответить
 
 