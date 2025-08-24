ГУР и Третий корпус освободили Новомихайловку в Донецкой области: враг потерял около роты личного состава. ВИДЕО

Украинские защитники освободили Новомихайловку Донецкой области.

Об этом сообщило Главное управление разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Успешная наступательная операция проведена силами департамента активных действий ГУР МО Украины, в частности подразделения "Артан", и 2-го штурмбата Третьей штурмовой бригады. Подразделения выбили оккупантов и восстановили контроль над населенным пунктом Новомихайловка Донецкой области.

Согласно перехватам, операция застала оккупантов внезапно. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта.

Отмечается, что благодаря слаженной работе разведки, штурмовиков, тяжелой техники и БПЛА украинские подразделения улучшили тактическое положение и усилили оборону полосы на направлении.

"По состоянию на сейчас Новомихайловка зачищена от россиян и находится под полным контролем украинской армии. Наши флаги возвращаются туда, где и должны быть",- отметили в ГУР.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что "у нас есть очень-очень положительные результаты на Донбассе", пообещав детали позже.

Смотрите также: Совместная операция ГУР и РДК: FPV-дроны и штурмовики уничтожили более 90 оккупантов. ВИДЕО