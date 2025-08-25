Сибіга відреагував на заяву Сійярто: Енергетична безпека Угорщини у ваших руках.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на звинувачення міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у посяганні на енергетичну безпеку його країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Я відповім по-угорськи. Вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити чи говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини у ваших руках. Диверсифікуйтеся та станьте незалежними від Росії, як і решта Європи", - закликав Сибіга у відповідь на пост Сійярто, у якому той заявив, що Зеленський, нібито погрожував Угорщині.

Нагадаємо Сійярто відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про відносини між двома країнами.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною, але тепер це залежить від позиції Будапешту.