Новини Відносини України та Угорщини
Сибіга відреагував на заяву Сійярто: Енергетична безпека Угорщини у ваших руках.

Глава МЗС Андрій Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на звинувачення міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у посяганні на енергетичну безпеку його країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Я відповім по-угорськи. Вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити чи говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини у ваших руках. Диверсифікуйтеся та станьте незалежними від Росії, як і решта Європи", - закликав Сибіга у відповідь на пост Сійярто, у якому той заявив, що Зеленський, нібито погрожував Угорщині.

Також читайте: Поки Зеленський, Трамп та лідери Європи і НАТО працюють заради досягнення миру, Москва продовжує робити все всупереч миру, - Сибіга

Нагадаємо Сійярто відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про відносини між двома країнами.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною, але тепер це залежить від позиції Будапешту.

Зеленський Володимир (25234) Сибіга Андрій (622) Сійярто Петер (385)
Топ коментарі
+1
МЗС України сьогодні? - дитя кварталу 95!
війна фесбуків!
25.08.2025 00:22 Відповісти
+1
25.08.2025 00:23 Відповісти
+1
25.08.2025 00:31 Відповісти
Правила форума Рада форумчан
Невже, наші нарешті перестали м'яти яйці перед циганвою.
25.08.2025 00:21 Відповісти
МЗС України сьогодні? - дитя кварталу 95!
війна фесбуків!
25.08.2025 00:22 Відповісти
25.08.2025 00:23 Відповісти
25.08.2025 00:31 Відповісти
https://www.facebook.com/nadia.zabirko?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE3ODk1MjczNjg1NTg0XzEyODg3MzI3MjMyNjM1NzA%3D&__cft__[0]=AZXG5Af_yNWhTYX9aBOcYTzg773NP7renqt-jnc6cm6ZFq8De2bvfB_vCnXo8dRaTSlDUOEQVYIO5IyAZt20MUQlE9-Dh7QaEwPROOLfYeEEZBG7mpsZcou1qzeuqP8bho1rkD3VQQr6AjfAQGvZDnxdOWjk6M3tYbrqIlK0gVuRLm7Eb8miU5ukHuagbmOLLP0&__tn__=R-R Надія Забірко

А чому вони не закликають путіна припинити бомбити Україну?!
25.08.2025 00:40 Відповісти
За кораблем послав
25.08.2025 00:24 Відповісти
По данным «НафтоРинок Daily Fuels&LPG», Украина увеличила импорт дизеля из Индии, поставки осуществляются через Румынию по Дунаю. В июле индийское топливо обеспечивало 15,5% от общего потребления, а с начала года его доля достигла 10,2% - в пять раз выше, чем в 2024-м.

Часть этого топлива производится из российской нефти. Похожая ситуация с поставками из Словакии и Турции, где также используется российское сырьё. Словакия - второй по объёму поставщик дизеля, сырьём для которого служит нефть, поступающая по трубопроводу «Дружба».

В газовом импорте картина аналогичная: около 70% поставок поступает через Словакию и Венгрию, где основной источник - российский газ. Несмотря на общие усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, их доля в поставках сохраняется за счёт посреднических схем.
25.08.2025 00:28 Відповісти
Гарно сказав. Прям по дипломатичному послав нах@р угорських козлів
25.08.2025 00:31 Відповісти
мій дворник з Боршагівки кращє би послав.
але він не міністр закордонних справ України...
25.08.2025 00:35 Відповісти
Ну так у такому разі, задовольняйтеся "цитатами" вашого так би мовити дворника. І ще - мабуть дійсно слава Богу, що він не очільник МЗС України.
25.08.2025 01:10 Відповісти
та він вже мабуть до Бога..
а ми, пацанва, на нього пісклявили - не сип пісок на лід! - дай в хокейчик поганяти!
а він все бурчяв - підростете зрозумієте, як ваші мамкі і татки не підсковзнуться - підросли, зрозуміли!
25.08.2025 01:18 Відповісти
от де не звезло там не звезло...
25.08.2025 00:39 Відповісти
Чомусь Сціярто мовчав коли рашисти розбомбили азербайджанську нафту яка направлялась в Вугорщину. А як тільки сосійська нафта перестала поставлятись так зразу заскавчав
25.08.2025 01:30 Відповісти
 
 