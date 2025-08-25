Сибіга відреагував на заяву Сійярто: Енергетична безпека Угорщини у ваших руках.
Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на звинувачення міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у посяганні на енергетичну безпеку його країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.
"Я відповім по-угорськи. Вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити чи говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини у ваших руках. Диверсифікуйтеся та станьте незалежними від Росії, як і решта Європи", - закликав Сибіга у відповідь на пост Сійярто, у якому той заявив, що Зеленський, нібито погрожував Угорщині.
Нагадаємо Сійярто відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про відносини між двома країнами.
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною, але тепер це залежить від позиції Будапешту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
війна фесбуків!
А чому вони не закликають путіна припинити бомбити Україну?!
Часть этого топлива производится из российской нефти. Похожая ситуация с поставками из Словакии и Турции, где также используется российское сырьё. Словакия - второй по объёму поставщик дизеля, сырьём для которого служит нефть, поступающая по трубопроводу «Дружба».
В газовом импорте картина аналогичная: около 70% поставок поступает через Словакию и Венгрию, где основной источник - российский газ. Несмотря на общие усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, их доля в поставках сохраняется за счёт посреднических схем.
але він не міністр закордонних справ України...
а ми, пацанва, на нього пісклявили - не сип пісок на лід! - дай в хокейчик поганяти!
а він все бурчяв - підростете зрозумієте, як ваші мамкі і татки не підсковзнуться - підросли, зрозуміли!