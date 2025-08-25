Сибига отреагировал на заявление Сийярто: Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на обвинения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в посягательстве на энергетическую безопасность его страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Я отвечу по-венгерски. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что делать или говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как и остальная Европа", - призвал Сибига в ответ на пост Сийярто, в котором тот заявил, что Зеленский, якобы угрожал Венгрии.

Напомним Сийярто отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об отношениях между двумя странами.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией, но теперь это зависит от позиции Будапешта.