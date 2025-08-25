РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9069 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и Венгрии
4 287 26

Сибига отреагировал на заявление Сийярто: Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках.

Глава МИД Андрей Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на обвинения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в посягательстве на энергетическую безопасность его страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Я отвечу по-венгерски. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что делать или говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как и остальная Европа", - призвал Сибига в ответ на пост Сийярто, в котором тот заявил, что Зеленский, якобы угрожал Венгрии.

Также читайте: Пока Зеленский, Трамп и лидеры Европы и НАТО работают ради достижения мира, Москва продолжает делать все наперекор миру, - Сибига

Напомним Сийярто отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об отношениях между двумя странами.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией, но теперь это зависит от позиции Будапешта.

Автор: 

Зеленский Владимир (21714) Сибига Андрей (614) Сийярто Петер (347)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
25.08.2025 00:23 Ответить
+9
Гарно сказав. Прям по дипломатичному послав нах@р угорських козлів
показать весь комментарий
25.08.2025 00:31 Ответить
+8
Чомусь Сціярто мовчав коли рашисти розбомбили азербайджанську нафту яка направлялась в Вугорщину. А як тільки сосійська нафта перестала поставлятись так зразу заскавчав
показать весь комментарий
25.08.2025 01:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже, наші нарешті перестали м'яти яйці перед циганвою.
показать весь комментарий
25.08.2025 00:21 Ответить
МЗС України сьогодні? - дитя кварталу 95!
війна фесбуків!
показать весь комментарий
25.08.2025 00:22 Ответить
А що,треба було з'їздити в Будапешт,щоб заткнути ї@ало сійярті?
показать весь комментарий
25.08.2025 05:56 Ответить
ні - напоржати треба було в 19му...
показать весь комментарий
25.08.2025 06:06 Ответить
А ще кого згадати? Грушевського?
показать весь комментарий
25.08.2025 06:28 Ответить
цей зелений карлік вас зробить по любасу..
і ви лягнете
показать весь комментарий
25.08.2025 06:45 Ответить
Знову п'яний? Пожалій печінку.
показать весь комментарий
25.08.2025 08:07 Ответить
не всі печінку пропивають до 40 - декoтрі зберігають до 60
показать весь комментарий
25.08.2025 08:12 Ответить
хочете стати верховним головнокамандуючим України?
ухилітьтся 4 рази від повесткі!
показать весь комментарий
25.08.2025 08:23 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2025 00:23 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2025 00:31 Ответить
https://www.facebook.com/nadia.zabirko?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE3ODk1MjczNjg1NTg0XzEyODg3MzI3MjMyNjM1NzA%3D&__cft__[0]=AZXG5Af_yNWhTYX9aBOcYTzg773NP7renqt-jnc6cm6ZFq8De2bvfB_vCnXo8dRaTSlDUOEQVYIO5IyAZt20MUQlE9-Dh7QaEwPROOLfYeEEZBG7mpsZcou1qzeuqP8bho1rkD3VQQr6AjfAQGvZDnxdOWjk6M3tYbrqIlK0gVuRLm7Eb8miU5ukHuagbmOLLP0&__tn__=R-R Надія Забірко

А чому вони не закликають путіна припинити бомбити Україну?!
показать весь комментарий
25.08.2025 00:40 Ответить
За кораблем послав
показать весь комментарий
25.08.2025 00:24 Ответить
По данным «НафтоРинок Daily Fuels&LPG», Украина увеличила импорт дизеля из Индии, поставки осуществляются через Румынию по Дунаю. В июле индийское топливо обеспечивало 15,5% от общего потребления, а с начала года его доля достигла 10,2% - в пять раз выше, чем в 2024-м.

Часть этого топлива производится из российской нефти. Похожая ситуация с поставками из Словакии и Турции, где также используется российское сырьё. Словакия - второй по объёму поставщик дизеля, сырьём для которого служит нефть, поступающая по трубопроводу «Дружба».

В газовом импорте картина аналогичная: около 70% поставок поступает через Словакию и Венгрию, где основной источник - российский газ. Несмотря на общие усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, их доля в поставках сохраняется за счёт посреднических схем.
показать весь комментарий
25.08.2025 00:28 Ответить
без палива все стане
показать весь комментарий
25.08.2025 07:14 Ответить
Гарно сказав. Прям по дипломатичному послав нах@р угорських козлів
показать весь комментарий
25.08.2025 00:31 Ответить
мій дворник з Боршагівки кращє би послав.
але він не міністр закордонних справ України...
показать весь комментарий
25.08.2025 00:35 Ответить
Ну так у такому разі, задовольняйтеся "цитатами" вашого так би мовити дворника. І ще - мабуть дійсно слава Богу, що він не очільник МЗС України.
показать весь комментарий
25.08.2025 01:10 Ответить
та він вже мабуть до Бога..
а ми, пацанва, на нього пісклявили - не сип пісок на лід! - дай в хокейчик поганяти!
а він все бурчяв - підростете зрозумієте, як ваші мамкі і татки не підсковзнуться - підросли, зрозуміли!
показать весь комментарий
25.08.2025 01:18 Ответить
от де не звезло там не звезло...
показать весь комментарий
25.08.2025 00:39 Ответить
Чомусь Сціярто мовчав коли рашисти розбомбили азербайджанську нафту яка направлялась в Вугорщину. А як тільки сосійська нафта перестала поставлятись так зразу заскавчав
показать весь комментарий
25.08.2025 01:30 Ответить
Молодець, Андрій Сибіга!!! Ті шавки кремля дзявкають вже дуже наборидливо!!!
показать весь комментарий
25.08.2025 07:41 Ответить
Зеленський натякнув, що удари по нафтопроводу "Дружба" безпосередньо пов'язані з позицією Угорщини щодо питання вступу України до ЄС.
показать весь комментарий
25.08.2025 08:49 Ответить
 
 