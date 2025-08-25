Сибига отреагировал на заявление Сийярто: Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках.
Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на обвинения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в посягательстве на энергетическую безопасность его страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.
"Я отвечу по-венгерски. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что делать или говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как и остальная Европа", - призвал Сибига в ответ на пост Сийярто, в котором тот заявил, что Зеленский, якобы угрожал Венгрии.
Напомним Сийярто отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об отношениях между двумя странами.
Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией, но теперь это зависит от позиции Будапешта.
війна фесбуків!
і ви лягнете
ухилітьтся 4 рази від повесткі!
А чому вони не закликають путіна припинити бомбити Україну?!
Часть этого топлива производится из российской нефти. Похожая ситуация с поставками из Словакии и Турции, где также используется российское сырьё. Словакия - второй по объёму поставщик дизеля, сырьём для которого служит нефть, поступающая по трубопроводу «Дружба».
В газовом импорте картина аналогичная: около 70% поставок поступает через Словакию и Венгрию, где основной источник - российский газ. Несмотря на общие усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, их доля в поставках сохраняется за счёт посреднических схем.
але він не міністр закордонних справ України...
а ми, пацанва, на нього пісклявили - не сип пісок на лід! - дай в хокейчик поганяти!
а він все бурчяв - підростете зрозумієте, як ваші мамкі і татки не підсковзнуться - підросли, зрозуміли!