Відмовився виконати наказ через стан здоров’я: у Харкові суд виправдав військовослужбовця, - ЗМІ

Шевченківський районний суд Харкова 18 серпня 2025 року ухвалив виправдувальний вирок у справі військовослужбовця, якого звинувачували за ч. 4 ст. 402 Кримінального кодексу України - відкрита відмова виконати наказ начальника в умовах воєнного стану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

У публікації йдеться, що суд дійшов висновку, що обвинувачений мав поважні причини для неможливості виконати наказ, пов’язані зі станом його здоров’я.

За версією обвинувачення, бійцеві було доведено бойове розпорядження, яке передбачало проведення штурмових дій, облаштування інженерних укріплень, мінування території та вогневий контроль маршрутів висування противника. Проте, як зазначали слідчі, військовослужбовець відмовився його виконувати у присутності особового складу.

Позиція обвинуваченого

Як зазначає видання, військовий свою вину не визнав і пояснив, що не відмовлявся від наказу, а повідомив командуванню про неможливість його виконання через проблеми зі здоров’ям. Він зазначив, що ще до інциденту проходив військово-лікарську комісію, де лікарі визнали його непридатним до служби у десантно-штурмових військах через грижі хребта та ускладнення після поранення.

З його слів, попри діагнози та рекомендації медиків, належної медичної допомоги він так і не отримав, лише знеболювальні ін’єкції. Військовий наголошував, що виконував інші накази, ходив у штурми й брав участь у боях, однак цього разу фізично не зміг виконати завдання через загострення хвороби.

Захисник додав, що під час шикування командир дозволив тим, хто не може виконати наказ, вийти з шеренги та назвати причини. Обвинувачений і зробив це, вказавши на стан здоров’я.

Докази у справі

У суді були досліджені показання свідків, письмові документи, медичні довідки та аудіозаписи. Зокрема, аудіозапис підтвердив, що військовослужбовець дійсно отримував від лікарів підтвердження своєї непридатності до служби у десантно-штурмових підрозділах.

Повідомляється, що медичні документи засвідчили численні проблеми зі здоров’ям: остеохондроз, протрузії й грижі міжхребцевих дисків, хронічну люмбоішалгію, наслідки контузії, струс мозку, ПТСР. Лікарі рекомендували обмежити фізичні навантаження та пройти додаткові обстеження, які командування не забезпечило.

Висновки суду

Суд визнав, що:

обвинувачений об’єктивно не міг виконати наказ через серйозні проблеми зі здоров’ям;

він повідомив про це командира відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби ЗСУ;

його дії не становили відкритої відмови від виконання наказу;

відсутній склад злочину, передбаченого ч. 4 ст. 402 КК України, адже бракує прямого умислу.

Суд підкреслив, що невиконання наказу було зумовлене не небажанням захищати державу, а незадовільним станом здоров’я військового, що підтверджено належними доказами.

На цій підставі військовослужбовця виправдано у зв’язку з недоведеністю складу кримінального правопорушення.