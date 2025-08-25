РУС
Отказ от выполнения боевого задания
Отказался выполнить приказ из-за состояния здоровья: в Харькове суд оправдал военнослужащего, - СМИ

сводка Генштаба

Шевченковский районный суд Харькова 18 августа 2025 года вынес оправдательный приговор по делу военнослужащего, которого обвиняли по ч. 4 ст. 402 Уголовного кодекса Украины - открытый отказ выполнить приказ начальника в условиях военного положения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

В публикации говорится, что суд пришел к выводу, что обвиняемый имел уважительные причины для невозможности выполнить приказ, связанные с состоянием его здоровья.

По версии обвинения, бойцу было доведено боевое распоряжение, которое предусматривало проведение штурмовых действий, обустройство инженерных укреплений, минирование территории и огневой контроль маршрутов выдвижения противника. Однако, как отмечали следователи, военнослужащий отказался его выполнять в присутствии личного состава.

Позиция обвиняемого

Как отмечает издание, военный свою вину не признал и пояснил, что не отказывался от приказа, а сообщил командованию о невозможности его выполнения из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что еще до инцидента проходил военно-врачебную комиссию, где врачи признали его непригодным к службе в десантно-штурмовых войсках из-за грыжи позвоночника и осложнений после ранения.

По его словам, несмотря на диагнозы и рекомендации медиков, надлежащей медицинской помощи он так и не получил, только обезболивающие инъекции. Военный отмечал, что выполнял другие приказы, ходил в штурмы и участвовал в боях, однако на этот раз физически не смог выполнить задание из-за обострения болезни.

Защитник добавил, что во время построения командир позволил тем, кто не может выполнить приказ, выйти из шеренги и назвать причины. Обвиняемый и сделал это, указав на состояние здоровья.

Доказательства по делу

В суде были исследованы показания свидетелей, письменные документы, медицинские справки и аудиозаписи. В частности, аудиозапись подтвердила, что военнослужащий действительно получал от врачей подтверждение своей непригодности к службе в десантно-штурмовых подразделениях.

Сообщается, что медицинские документы показали многочисленные проблемы со здоровьем: остеохондроз, протрузии и грыжи межпозвоночных дисков, хроническую люмбоишалгию, последствия контузии, сотрясение мозга, ПТСР. Врачи рекомендовали ограничить физические нагрузки и пройти дополнительные обследования, которые командование не обеспечило.

Выводы суда

Суд признал, что:

  • обвиняемый объективно не мог выполнить приказ из-за серьезных проблем со здоровьем;

  • он сообщил об этом командиру в соответствии с требованиями Устава внутренней службы ВСУ;

  • его действия не составляли открытого отказа от выполнения приказа;

  • отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 402 УК Украины, поскольку нет прямого умысла.

Суд подчеркнул, что невыполнение приказа было обусловлено не нежеланием защищать государство, а неудовлетворительным состоянием здоровья военного, что подтверждено надлежащими доказательствами.

На этом основании военнослужащий оправдан в связи с недоказанностью состава уголовного преступления.

Топ комментарии
+6
скоріше виключення з правил
25.08.2025 12:03 Ответить
+5
І що тут такого? Тут питання стоїть лише в тому, чи був офіційний висновок ВЛК, про тимчасову чи постійну фізичну обмеженість чи непридатність до виконання службових обов"язків, і чи це було доведено до командира... Посилать людину, яка, фізично непридатна до виконання службових обов"язків, їх виконувать - незаконно. В даному випадку - навіть злочинно - бо додаткові навантаження, замість лікування можуть привести до інвалідності, якщо не до смерті... Тобто, тут стоїть питання "відмови від виконання ЗЛОЧИННОГО наказу"... То про яку "вину" підсудного, може йти мова?
25.08.2025 12:34 Ответить
+4
От якби суд зобов'язав притягнути до відповідальності горекомандира...
Мрії, мрії...
Розумію, бо ніким замінити було, бо купа ненароджених для війни...
25.08.2025 12:22 Ответить
скоріше виключення з правил
25.08.2025 12:03 Ответить
Напевне, родичі підсудного добре занесли судді, що аж він відмовився виконувати "установку" про перший і другий пункт "уставу".
25.08.2025 12:25 Ответить
І що тут такого? Тут питання стоїть лише в тому, чи був офіційний висновок ВЛК, про тимчасову чи постійну фізичну обмеженість чи непридатність до виконання службових обов"язків, і чи це було доведено до командира... Посилать людину, яка, фізично непридатна до виконання службових обов"язків, їх виконувать - незаконно. В даному випадку - навіть злочинно - бо додаткові навантаження, замість лікування можуть привести до інвалідності, якщо не до смерті... Тобто, тут стоїть питання "відмови від виконання ЗЛОЧИННОГО наказу"... То про яку "вину" підсудного, може йти мова?
25.08.2025 12:34 Ответить
Про покарання "камандіра" не говориться. А той і далі буде чинити подібні речі...
25.08.2025 12:55 Ответить
Це вже інша справа - хай розбирається командування... А от колишньому підсудному, після вступу вироку в законну силу, можна подать скаргу за незаконне притягнення його до кримінальної відповідальності, і здерти з прокуратури кругленьку суму...
Прокуратура почне "петлять", і спробує "перевести стрілки" на ВСП та командування.
Вони теж почнуть "петлять", щоб "висмикнуть хаоста з-під молотка".
В кінці-кінців, якщо "зам"ять" справу не вийде - "крайнім" зроблять цього командира... Тобто, ми приходимо до того, з чого починали...
25.08.2025 13:06 Ответить
то ви мабуть не знаєте реального стану речей в армії, якщо коротко: попав в армію - ти безправний раб, якщо щось не подобається - будеш первим в штурмах поки не здохнеш
25.08.2025 13:06 Ответить
Та куди мені... Я ж "вчора народився", і дослужився до погон з двома "просвітами", ні дня в армії не служивши...
25.08.2025 13:11 Ответить
От якби суд зобов'язав притягнути до відповідальності горекомандира...
Мрії, мрії...
Розумію, бо ніким замінити було, бо купа ненароджених для війни...
25.08.2025 12:22 Ответить
А что он с такими диагнозами вообще в армии суд не интересует?
25.08.2025 12:26 Ответить
ты не панимаешь, ита другое... у нас конституция и суды работают только для сброда у корыта. На плебс законы не распростряются, только обязанности
25.08.2025 12:54 Ответить
это все весело и прекрасно что есть такие исключения из правил, пушо бумажки нашлись все нужные. Но вопрос тут в другом, когда будет наказание командиру за такие действия?
25.08.2025 12:53 Ответить
у кожного другого такі ж і схожі проблеми. Лише цьому щасливчику вдалося вирвати з лап суддів рішення у свою користь. Що ж тепер всі накази почнуть невиконувати? Ну нічого в апеляції все приймуть як треба
25.08.2025 13:14 Ответить
Ну так любой военнослужащий кому близко к 50ти и больше может отказываться от выполнения задачи по причине проблем с позвоночником. Судьи им будут штамповать оправдательные приговоры, а когда в их города придут кацапы, то будут судить снова, за службу в ВСУ и не сомневаюсь, что будут штамповать обвинительные приговоры
25.08.2025 13:20 Ответить
 
 