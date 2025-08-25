Отказался выполнить приказ из-за состояния здоровья: в Харькове суд оправдал военнослужащего, - СМИ
Шевченковский районный суд Харькова 18 августа 2025 года вынес оправдательный приговор по делу военнослужащего, которого обвиняли по ч. 4 ст. 402 Уголовного кодекса Украины - открытый отказ выполнить приказ начальника в условиях военного положения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
В публикации говорится, что суд пришел к выводу, что обвиняемый имел уважительные причины для невозможности выполнить приказ, связанные с состоянием его здоровья.
По версии обвинения, бойцу было доведено боевое распоряжение, которое предусматривало проведение штурмовых действий, обустройство инженерных укреплений, минирование территории и огневой контроль маршрутов выдвижения противника. Однако, как отмечали следователи, военнослужащий отказался его выполнять в присутствии личного состава.
Позиция обвиняемого
Как отмечает издание, военный свою вину не признал и пояснил, что не отказывался от приказа, а сообщил командованию о невозможности его выполнения из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что еще до инцидента проходил военно-врачебную комиссию, где врачи признали его непригодным к службе в десантно-штурмовых войсках из-за грыжи позвоночника и осложнений после ранения.
По его словам, несмотря на диагнозы и рекомендации медиков, надлежащей медицинской помощи он так и не получил, только обезболивающие инъекции. Военный отмечал, что выполнял другие приказы, ходил в штурмы и участвовал в боях, однако на этот раз физически не смог выполнить задание из-за обострения болезни.
Защитник добавил, что во время построения командир позволил тем, кто не может выполнить приказ, выйти из шеренги и назвать причины. Обвиняемый и сделал это, указав на состояние здоровья.
Доказательства по делу
В суде были исследованы показания свидетелей, письменные документы, медицинские справки и аудиозаписи. В частности, аудиозапись подтвердила, что военнослужащий действительно получал от врачей подтверждение своей непригодности к службе в десантно-штурмовых подразделениях.
Сообщается, что медицинские документы показали многочисленные проблемы со здоровьем: остеохондроз, протрузии и грыжи межпозвоночных дисков, хроническую люмбоишалгию, последствия контузии, сотрясение мозга, ПТСР. Врачи рекомендовали ограничить физические нагрузки и пройти дополнительные обследования, которые командование не обеспечило.
Выводы суда
Суд признал, что:
-
обвиняемый объективно не мог выполнить приказ из-за серьезных проблем со здоровьем;
-
он сообщил об этом командиру в соответствии с требованиями Устава внутренней службы ВСУ;
-
его действия не составляли открытого отказа от выполнения приказа;
-
отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 402 УК Украины, поскольку нет прямого умысла.
Суд подчеркнул, что невыполнение приказа было обусловлено не нежеланием защищать государство, а неудовлетворительным состоянием здоровья военного, что подтверждено надлежащими доказательствами.
На этом основании военнослужащий оправдан в связи с недоказанностью состава уголовного преступления.
Прокуратура почне "петлять", і спробує "перевести стрілки" на ВСП та командування.
Вони теж почнуть "петлять", щоб "висмикнуть хаоста з-під молотка".
В кінці-кінців, якщо "зам"ять" справу не вийде - "крайнім" зроблять цього командира... Тобто, ми приходимо до того, з чого починали...
Мрії, мрії...
Розумію, бо ніким замінити було, бо купа ненароджених для війни...