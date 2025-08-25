Зеленський зустрівся з Келлогом у Києві: говорили про оборонну співпрацю, тиск на РФ, повернення викрадених дітей
Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом у Києві.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна надзвичайно вдячна Сполученим Штатам за підтримку, і ми цінуємо, що Президент Трамп так налаштований досягти реального миру. Дуже важливо втілити всі результати – політичні, оборонні, економічні, досягнуті під час нашої зустрічі разом із європейськими лідерами у Вашингтоні", - зазначив він.
Президент наголосив, що Україна цінує готовність США бути частиною безпекової архітектури для України, і команди двох країн активно займаються її напрацюванням.
"Очікуємо, що найближчим часом будуть визначені ключові основи безпеки. Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни. Санкції, мита – усе має лишатися на порядку денному. Ми готові говорити у форматі лідерів. Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Тепер потрібна така ж готовність у Москві.
Для України та США важлива військова співпраця, і є дві сильні можливості – угода про купівлю зброї та угода щодо дронів, яка може значно зміцнити наші арсенали. Зберігаємо темп і в роботі у межах PURL. Це важливий інструмент закупівлі американського обладнання за кошти партнерів, і зараз активно працюємо над залученням додаткових країн", - розповів Зеленський.
"І, звичайно, гуманітарний трек. Повернення всіх викрадених дітей. Дуже сподіваємося, що Америка, Президент і перша леді США і надалі докладатимуть особистих зусиль, щоб повернути всіх викрадених Росією дітей", - додав він.
