Зеленский встретился с Келлогом в Киеве: говорили об оборонном сотрудничестве, давлении на РФ, возвращении похищенных детей

Президент Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом в Киеве.

"Украина чрезвычайно благодарна Соединенным Штатам за поддержку, и мы ценим, что Президент Трамп так настроен достичь реального мира. Очень важно воплотить все результаты - политические, оборонные, экономические, достигнутые во время нашей встречи вместе с европейскими лидерами в Вашингтоне", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина ценит готовность США быть частью архитектуры безопасности для Украины, и команды двух стран активно занимаются ее наработкой.

"Ожидаем, что в ближайшее время будут определены ключевые основы безопасности. Обсудили, как можем повлиять на россиян, склонить их к реальным переговорам и окончанию войны. Санкции, пошлины - все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вещи. Теперь нужна такая же готовность в Москве.

Для Украины и США важно военное сотрудничество, и есть две сильные возможности - соглашение о покупке оружия и соглашение о дронах, которое может значительно укрепить наши арсеналы. Сохраняем темп и в работе в рамках PURL. Это важный инструмент закупки американского оборудования за средства партнеров, и сейчас активно работаем над привлечением дополнительных стран", - рассказал Зеленский.

"И, конечно, гуманитарный трек. Возвращение всех похищенных детей. Очень надеемся, что Америка, Президент и первая леди США и в дальнейшем будут прилагать личные усилия, чтобы вернуть всех похищенных Россией детей", - добавил он.

