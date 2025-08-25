Зеленский встретился с Келлогом в Киеве: говорили об оборонном сотрудничестве, давлении на РФ, возвращении похищенных детей
Индустрия дронов
Президент Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом в Киеве.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина чрезвычайно благодарна Соединенным Штатам за поддержку, и мы ценим, что Президент Трамп так настроен достичь реального мира. Очень важно воплотить все результаты - политические, оборонные, экономические, достигнутые во время нашей встречи вместе с европейскими лидерами в Вашингтоне", - отметил он.
Президент подчеркнул, что Украина ценит готовность США быть частью архитектуры безопасности для Украины, и команды двух стран активно занимаются ее наработкой.
"Ожидаем, что в ближайшее время будут определены ключевые основы безопасности. Обсудили, как можем повлиять на россиян, склонить их к реальным переговорам и окончанию войны. Санкции, пошлины - все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вещи. Теперь нужна такая же готовность в Москве.
Для Украины и США важно военное сотрудничество, и есть две сильные возможности - соглашение о покупке оружия и соглашение о дронах, которое может значительно укрепить наши арсеналы. Сохраняем темп и в работе в рамках PURL. Это важный инструмент закупки американского оборудования за средства партнеров, и сейчас активно работаем над привлечением дополнительных стран", - рассказал Зеленский.
"И, конечно, гуманитарный трек. Возвращение всех похищенных детей. Очень надеемся, что Америка, Президент и первая леди США и в дальнейшем будут прилагать личные усилия, чтобы вернуть всех похищенных Россией детей", - добавил он.
https://x.com/StaVlb/status/1960040370995368407
2. Україна має відмовитись, чи Україні США одноосібно відмовляють у вступі до НАТО, проте не відмовляють у праві створювати нові безпекові конфігурації (блоки).
https://x.com/StaVlb/status/1960040592664035441
. Україна повинна дозволити розробку корисних копалин та інші види бізнесу на ТОТ з обов'язковою регістрацією їх в Україні та з дозвільними документами від України, а ті повинні сплачувати податки та інші види платежів, ренту зорема, у казну України.
https://x.com/StaVlb/status/1960041042134335906
Позиція України у цьому питанні, яку висловили і Зеленський, і Свириденко, станом на зараз чітка: ніякої ліцензованої діяльності іноземних кампаній на ТОТ вестися не може, будь-яка господарська діяльність на цих землях протизаконна та не може здійснюватися.