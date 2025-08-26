Україна та Росія обмінялися листами від військовополонених з обох сторін, - Лубінець

Україна та Росія обмінялися листами від військовополонених та обговорили питання формування передачі гуманітарних посилок.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Під час останнього повернення наших громадян відбулася взаємодія з апаратом уповноваженої з прав людини в рф Т. Москалькової.

У ході діалогу було здійснено обмін листами від військовополонених з обох сторін, обговорено питання формування передачі гуманітарних посилок для військовополонених та воззʼєднання родин", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому в Україну з російської неволі повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

Серед звільнених з полону - колишній мер Херсону Володимир Миколаєнко та журналісти Дмитро Хилюк та Марко Каліуш.

