Украина и Россия обменялись письмами от военнопленных с обеих сторон, - Лубинец

Украина и РФ обменялись письмами военнопленных

Украина и Россия обменялись письмами от военнопленных и обсудили вопросы формирования передачи гуманитарных посылок.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Во время последнего возвращения наших граждан состоялось взаимодействие с аппаратом уполномоченного по правам человека в РФ Т. Москальковой.

В ходе диалога был осуществлен обмен письмами от военнопленных с обеих сторон, обсуждены вопросы формирования передачи гуманитарных посылок для военнопленных и воссоединения семей", - отметил он.

Напомним, накануне состоялся обмен пленными между Украиной и РФ. Домой в Украину из российской неволи возвращаются воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену еще с 2022 года.

Среди освобожденных из плена - бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко и журналисты Дмитрий Хилюк и Марко Калиуш.

Также читайте: Из плена вернулся экс-командир уже уничтоженного минного тральщика "Геническ" Александр Бойчук

Посилки ті гуманітарні похавають під..ри курвославні... Придумали з ким в людяність грати..
26.08.2025 12:09 Ответить
 
 