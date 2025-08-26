УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10610 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Сумщині Наступ на Харків
647 5

Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини, - Сирський доповів Зеленському

Сирський доповів Зеленському

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у нараді, яку провів президент України Володимир Зеленський.

Про це Сирський повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Так, Сирський наголосив, що посилення стійкості оборони є спільним першочерговим пріоритетом.

У центрі обговорення були ситуація на фронті та на прикордонні з Росією й Білоруссю, формування резервів, робота з партнерами над безпековими гарантіями для нашої держави.

"Доповів Верховному Головнокомандувачу про виконання рішень Ставки щодо створення боєздатних резервів для Сил оборони. Російський агресор не відмовляється від своїх загарбницьких планів", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третій армійський корпус стримав наступ окупантів на останньому рубежі Донбасу, - Білецький

За словами Сирського, основна наша увага Сил оборони зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп’янському, а також на Запорізькому напрямках. Під час наради обговорили потреби в додатковому забезпеченні для підрозділів на цих та інших важливих ділянках фронту.

"Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини – тут визначальними є активні дії воїнів 225-го штурмового полку, 71-ї єгерської бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій. Їхня бойова робота – приклад мужності та професіоналізму", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведемо активні дії та маємо певні успіхи у просуванні вперед на Сумщині, - Сирський

Автор: 

Сумська область (4169) Сирський Олександр (729) Харківська область (1517)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а на Донеччині? А на Січеслащині? З ворожими кишками ще ж не порішали, бо вони раз за разом виростають в новому місці!
показати весь коментар
26.08.2025 17:27 Відповісти
А про "позитивну тенденцію" на Дніпропетровщині сирський не хоче доповісти? А х да не за те боневтік оманський призначав щоб доповідати погані новини.
показати весь коментар
26.08.2025 17:29 Відповісти
***,язик не повертається Верховний Головнокомандувач????
Спочатку хоча б в армії відслужив.
показати весь коментар
26.08.2025 17:31 Відповісти
Слишком как-то расплывчато для войны...имеем то что имеем а тенденции это практически ни о чём.
показати весь коментар
26.08.2025 17:31 Відповісти
Тобто дійсно є домовленості, що орки уходять з Сумської та Харківської областей, також Миколаївської та - вже й - Дніпропетровської, а ЗСУ - з домбасу.
показати весь коментар
26.08.2025 18:10 Відповісти
 
 