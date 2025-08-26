Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини, - Сирський доповів Зеленському

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у нараді, яку провів президент України Володимир Зеленський.

Про це Сирський повідомив на фейсбук-сторінці.

Так, Сирський наголосив, що посилення стійкості оборони є спільним першочерговим пріоритетом.

У центрі обговорення були ситуація на фронті та на прикордонні з Росією й Білоруссю, формування резервів, робота з партнерами над безпековими гарантіями для нашої держави.

"Доповів Верховному Головнокомандувачу про виконання рішень Ставки щодо створення боєздатних резервів для Сил оборони. Російський агресор не відмовляється від своїх загарбницьких планів", - зазначив він.

За словами Сирського, основна наша увага Сил оборони зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп’янському, а також на Запорізькому напрямках. Під час наради обговорили потреби в додатковому забезпеченні для підрозділів на цих та інших важливих ділянках фронту.

"Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини – тут визначальними є активні дії воїнів 225-го штурмового полку, 71-ї єгерської бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій. Їхня бойова робота – приклад мужності та професіоналізму", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

