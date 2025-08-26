РУС
Имеем положительные тенденции в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, - Сырский доложил Зеленскому

Сырский доложил Зеленскому

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в совещании, которое провел президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Сырский сообщил на фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

Так, Сырский подчеркнул, что усиление устойчивости обороны является общим первоочередным приоритетом.

В центре обсуждения были ситуация на фронте и на границе с Россией и Беларусью, формирование резервов, работа с партнерами над гарантиями безопасности для нашего государства.

"Доложил Верховному Главнокомандующему о выполнении решений Ставки по созданию боеспособных резервов для Сил обороны. Российский агрессор не отказывается от своих захватнических планов", - отметил он.

По словам Сырского, основное наше внимание Сил обороны сосредоточено прежде всего на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском, а также на Запорожском направлениях. Во время совещания обсудили потребности в дополнительном обеспечении для подразделений на этих и других важных участках фронта.

"Есть положительные тенденции в пограничных районах Сумщины и Харьковщины - здесь определяющими являются активные действия воинов 225-го штурмового полка, 71-й егерской бригады, подразделений Сил специальных операций. Их боевая работа - пример мужества и профессионализма", - отметил Главнокомандующий ВСУ.

Сумская область (3612) Александр Сырский (702) Харьковская область (1498)
а на Донеччині? А на Січеслащині? З ворожими кишками ще ж не порішали, бо вони раз за разом виростають в новому місці!
показать весь комментарий
26.08.2025 17:27 Ответить
А про "позитивну тенденцію" на Дніпропетровщині сирський не хоче доповісти? А х да не за те боневтік оманський призначав щоб доповідати погані новини.
показать весь комментарий
26.08.2025 17:29 Ответить
***,язик не повертається Верховний Головнокомандувач????
Спочатку хоча б в армії відслужив.
показать весь комментарий
26.08.2025 17:31 Ответить
Слишком как-то расплывчато для войны...имеем то что имеем а тенденции это практически ни о чём.
показать весь комментарий
26.08.2025 17:31 Ответить
Тобто дійсно є домовленості, що орки уходять з Сумської та Харківської областей, також Миколаївської та - вже й - Дніпропетровської, а ЗСУ - з домбасу.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:10 Ответить
 
 