Имеем положительные тенденции в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, - Сырский доложил Зеленскому

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в совещании, которое провел президент Украины Владимир Зеленский.

Так, Сырский подчеркнул, что усиление устойчивости обороны является общим первоочередным приоритетом.

В центре обсуждения были ситуация на фронте и на границе с Россией и Беларусью, формирование резервов, работа с партнерами над гарантиями безопасности для нашего государства.

"Доложил Верховному Главнокомандующему о выполнении решений Ставки по созданию боеспособных резервов для Сил обороны. Российский агрессор не отказывается от своих захватнических планов", - отметил он.

По словам Сырского, основное наше внимание Сил обороны сосредоточено прежде всего на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском, а также на Запорожском направлениях. Во время совещания обсудили потребности в дополнительном обеспечении для подразделений на этих и других важных участках фронта.

"Есть положительные тенденции в пограничных районах Сумщины и Харьковщины - здесь определяющими являются активные действия воинов 225-го штурмового полка, 71-й егерской бригады, подразделений Сил специальных операций. Их боевая работа - пример мужества и профессионализма", - отметил Главнокомандующий ВСУ.

