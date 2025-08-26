П’ятеро осіб постраждали внаслідок ворожих атак на Херсон та область

Упродовж дня 26 серпня від російських обстрілів Херсону та Херсонської області постраждали п’ятеро мирних жителів.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура та дані Херсонської ОВА.



Як зазначається, 26 серпня 2025 року російська армія для атаки населених пунктів Херсонщини застосовувала гелікоптери, артилерію та безпілотні літальні апарати.



Станом на 17:00 відомо про п’ятьох поранених.

Так, орієнтовно о 07:00 російські військові атакували з дрона автівку на трасі між селами Клапая та Чорнобаївка.

Внаслідок ворожого удару постраждали 47-річний медичний директор та 38-річна лікарка одного із закладів охорони здоровʼя. Попередньо, вони дістали вибухові травми. Потерпілі самостійно звернулися до лікарні.

Ще двоє людей постраждали від скиду вибухівки з дрона в обласному центрі та Антонівці.

Так, близько 07:00 російські окупанти атакували з БпЛА Антонівку. Під ворожий удар потрапив 59-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та черева. Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Опівдні російські військові атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсону. 50-річний херсонець дістав вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. Постраждалий - під наглядом медиків.

Крім того, орієнтовно о 10:30 російська армія атакувала з артилерії Микільське.

Через ворожий обстріл 55-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та забій голови. Постраждалій надали необхідну меддопомогу.

Також зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки, службовий та цивільні авто, електропідстанція.