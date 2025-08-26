Пять человек пострадали в результате вражеских атак на Херсон и область
В течение дня 26 августа от российских обстрелов Херсона и Херсонской области пострадали пятеро мирных жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру и данные Херсонской ОГА.
Как отмечается, 26 августа 2025 года российская армия для атаки населенных пунктов Херсонщины применяла вертолеты, артиллерию и беспилотные летательные аппараты.
По состоянию на 17:00 известно о пяти раненых.
Так, ориентировочно в 07:00 российские военные атаковали с дрона автомобиль на трассе между селами Клапая и Чернобаевка.
В результате вражеского удара пострадали 47-летний медицинский директор и 38-летняя врач одного из учреждений здравоохранения. Предварительно, они получили взрывные травмы. Пострадавшие самостоятельно обратились в больницу.
Еще два человека пострадали от сброса взрывчатки с дрона в областном центре и Антоновке.
Так, около 07:00 российские оккупанты атаковали с БпЛА Антоновку. Под вражеский удар попал 59-летний мужчина. Он получил взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и живота. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.
В полдень российские военные атаковали с дрона мужчину в Днепровском районе Херсона. 50-летний херсонец получил взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Пострадавший - под наблюдением медиков.
Кроме того, ориентировочно в 10:30 российская армия атаковала из артиллерии Никольское.
Из-за вражеского обстрела 55-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и ушиб головы. Пострадавшей оказали необходимую медпомощь.
Также получили повреждения частные и многоквартирные дома, служебный и гражданские авто, электроподстанция.
