Келлога під час візиту до Києва супроводжувала додаткова охорона через "натовп шанувальників", - NYP

Посольство США надало додаткову охорону для спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога під час його останнього візиту до Києва.

Про це пише The New York Post із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як розповів виданню американський чиновник, Келлог під час третьої поїздки до української столиці був оточений "звичайними українськими громадянами та солдатами", які підтримують його зусилля, аби допомогти Трампу завершити війну.

"Келлог настільки улюблений на місцевому рівні, що посольству США довелося наймати додаткову охорону, щоб захистити його від його натовпу шанувальників під час поїздки", - пише видання.

Журналісти також написали, що під час візиту Келлога в Київ "сирени повітряної тривоги майже стихли".

Джерело в США охарактеризувало спецпредставника Трампа як "одним із небагатьох у Вашингтоні, які не шукають для себе іншої роботи".

"У поєднанні з його непохитною відданістю президенту [США Дональду Трампу] це дає йому здатність говорити жорстку правду, коли інші бояться висловитися", - додало джерело.

NYP зазначає, що Кіт Келлог зіграв ключову роль для того, аби Україна прийняла пропозицію Трампа щодо припинення вогню та ймовірності зустрічі на рівні лідерів –– Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна.

