Келлога під час візиту до Києва супроводжувала додаткова охорона через "натовп шанувальників", - NYP

келлог

Посольство США надало додаткову охорону для спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога під час його останнього візиту до Києва.

Про це пише The New York Post із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як розповів виданню американський чиновник, Келлог під час третьої поїздки до української столиці був оточений "звичайними українськими громадянами та солдатами", які підтримують його зусилля, аби допомогти Трампу завершити війну.

"Келлог настільки улюблений на місцевому рівні, що посольству США довелося наймати додаткову охорону, щоб захистити його від його натовпу шанувальників під час поїздки", - пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з Келлогом у Києві: говорили про оборонну співпрацю, тиск на РФ, повернення викрадених дітей

Журналісти також написали, що під час візиту Келлога в Київ "сирени повітряної тривоги майже стихли".

Джерело в США охарактеризувало спецпредставника Трампа як "одним із небагатьох у Вашингтоні, які не шукають для себе іншої роботи".

"У поєднанні з його непохитною відданістю президенту [США Дональду Трампу] це дає йому здатність говорити жорстку правду, коли інші бояться висловитися", - додало джерело.

NYP зазначає, що Кіт Келлог зіграв ключову роль для того, аби Україна прийняла пропозицію Трампа щодо припинення вогню та ймовірності зустрічі на рівні лідерів –– Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна.

Читайте також: Шмигаль та Келлог провели зустріч: обговорили оборонні пріоритети та угоду зі США щодо дронів. ФОТОрепортаж

+2
26.08.2025 19:15 Відповісти
+2
Та ні, всі просто знають: там де Келог - там не падають ракети )))) А взагалі це люта крінжатіна
26.08.2025 19:16 Відповісти
+1
Український комплекс меншовартості нездоланний. Чувак кілька місяців тому обзивав Україну віслюком, якого потрібно ******* по пиці щоб слухався. А тепер за ним ходять натовпи шанувальників.
26.08.2025 19:19 Відповісти
Я думав що колись когось ******* то додаткова охорона не потрібна...
26.08.2025 19:10 Відповісти
Що занадто - то нездраво.
26.08.2025 19:10 Відповісти
Я ж не кажу що зовсім непотрібна
26.08.2025 19:15 Відповісти
26.08.2025 19:15 Відповісти
26.08.2025 19:16 Відповісти
26.08.2025 19:19 Відповісти
Багато є шанувальників келиха.
26.08.2025 19:37 Відповісти
"Меня терзают смутные сомнения..."(с) , что это так...
Может его хотели за горлышко подержать, раз уж Трампа не достать?
26.08.2025 19:56 Відповісти
Колись був шанованим генералом, а тепер ввійде в історію посіпакою Трампа. Яка ганьба...
26.08.2025 20:05 Відповісти
В Елладі говорили що "немає сумнішого видовища за героя в старечому маразмі"...
26.08.2025 20:06 Відповісти
І що, для чого ці новина ?
26.08.2025 20:41 Відповісти
 
 