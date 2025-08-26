Келлога во время визита в Киев сопровождала дополнительная охрана из-за "толпы поклонников", - NYP

Посольство США предоставило дополнительную охрану для спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога во время его последнего визита в Киев.

Об этом пишет The New York Post со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказал изданию американский чиновник, Келлог во время третьей поездки в украинскую столицу был окружен "обычными украинскими гражданами и солдатами", которые поддерживают его усилия, чтобы помочь Трампу завершить войну.

"Келлог настолько любим на местном уровне, что посольству США пришлось нанимать дополнительную охрану, чтобы защитить его от его толпы поклонников во время поездки", - пишет издание.

Журналисты также написали, что во время визита Келлога в Киев "сирены воздушной тревоги почти стихли".

Источник в США охарактеризовал спецпредставителя Трампа как "одного из немногих в Вашингтоне, которые не ищут для себя другой работы".

"В сочетании с его непоколебимой преданностью президенту [США Дональду Трампу] это дает ему способность говорить жесткую правду, когда другие боятся высказаться", - добавил источник.

NYP отмечает, что Кит Келлог сыграл ключевую роль для того, чтобы Украина приняла предложение Трампа о прекращении огня и вероятности встречи на уровне лидеров - Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.

