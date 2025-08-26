РУС
Визит Келлога в Киев
Келлога во время визита в Киев сопровождала дополнительная охрана из-за "толпы поклонников", - NYP

келлог

Посольство США предоставило дополнительную охрану для спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога во время его последнего визита в Киев.

Об этом пишет The New York Post со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказал изданию американский чиновник, Келлог во время третьей поездки в украинскую столицу был окружен "обычными украинскими гражданами и солдатами", которые поддерживают его усилия, чтобы помочь Трампу завершить войну.

"Келлог настолько любим на местном уровне, что посольству США пришлось нанимать дополнительную охрану, чтобы защитить его от его толпы поклонников во время поездки", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с Келлогом в Киеве: говорили об оборонном сотрудничестве, давлении на РФ, возвращении похищенных детей

Журналисты также написали, что во время визита Келлога в Киев "сирены воздушной тревоги почти стихли".

Источник в США охарактеризовал спецпредставителя Трампа как "одного из немногих в Вашингтоне, которые не ищут для себя другой работы".

"В сочетании с его непоколебимой преданностью президенту [США Дональду Трампу] это дает ему способность говорить жесткую правду, когда другие боятся высказаться", - добавил источник.

NYP отмечает, что Кит Келлог сыграл ключевую роль для того, чтобы Украина приняла предложение Трампа о прекращении огня и вероятности встречи на уровне лидеров - Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.

Читайте также: Шмыгаль и Келлог провели встречу: обсудили оборонные приоритеты и соглашение с США относительно дронов. ФОТОрепортаж

+2
26.08.2025 19:15 Ответить
+2
Та ні, всі просто знають: там де Келог - там не падають ракети )))) А взагалі це люта крінжатіна
26.08.2025 19:16 Ответить
+1
Український комплекс меншовартості нездоланний. Чувак кілька місяців тому обзивав Україну віслюком, якого потрібно ******* по пиці щоб слухався. А тепер за ним ходять натовпи шанувальників.
26.08.2025 19:19 Ответить
Я думав що колись когось ******* то додаткова охорона не потрібна...
26.08.2025 19:10 Ответить
Що занадто - то нездраво.
26.08.2025 19:10 Ответить
Я ж не кажу що зовсім непотрібна
26.08.2025 19:15 Ответить
26.08.2025 19:15 Ответить
Та ні, всі просто знають: там де Келог - там не падають ракети )))) А взагалі це люта крінжатіна
26.08.2025 19:16 Ответить
Український комплекс меншовартості нездоланний. Чувак кілька місяців тому обзивав Україну віслюком, якого потрібно ******* по пиці щоб слухався. А тепер за ним ходять натовпи шанувальників.
26.08.2025 19:19 Ответить
Багато є шанувальників келиха.
26.08.2025 19:37 Ответить
"Меня терзают смутные сомнения..."(с) , что это так...
Может его хотели за горлышко подержать, раз уж Трампа не достать?
26.08.2025 19:56 Ответить
Колись був шанованим генералом, а тепер ввійде в історію посіпакою Трампа. Яка ганьба...
26.08.2025 20:05 Ответить
В Елладі говорили що "немає сумнішого видовища за героя в старечому маразмі"...
26.08.2025 20:06 Ответить
І що, для чого ці новина ?
26.08.2025 20:41 Ответить
 
 