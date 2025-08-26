Наступного тижня будуть контакти з країнами, які можуть стати майданчиком для переговорів, - Зеленський

На тижні будуть контакти з Туреччиною, будуть контакти з країнами Затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили. І надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу – передусім від Сполучених Штатів Америки, – щоб тиснути на Росію", - сказав Зеленський.

Він додав, що потрібні нові кроки, новий тиск: санкції, тарифи.

"Ми говорили про це з генералом Келлогом учора, ми працюємо з американцями дуже змістовно – після нашої зустрічі у Вашингтоні ми маємо нову основу для спільної роботи. Це суттєво", - зазначив президент.

Він підкреслив, що Росія дає сигнали виключно про те, що збирається й надалі ухилятися від реальних перемовин. Це можна змінити тільки сильними санкціями, сильними тарифами – справжнім тиском.

"Робимо й наші кроки, які можуть вплинути. Я хочу подякувати за влучність нашим воїнам – українські дрони, українські ракети справді добре працюють. Російська логістика, російська паливна інфраструктура це відчувають", - резюмував глава держави.

