На следующей неделе будут контакты со странами, которые могут стать площадкой для переговоров, - Зеленский

Владимир Зеленский

На неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами Залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы войну закончить. Важно, чтобы партнеры это подтвердили. И в дальнейшем все будет зависеть исключительно от воли лидеров мира - прежде всего от Соединенных Штатов Америки, - чтобы давить на Россию", - сказал Зеленский.

Он добавил, что нужны новые шаги, новое давление: санкции, тарифы.

"Мы говорили об этом с генералом Келлогом вчера, мы работаем с американцами очень содержательно - после нашей встречи в Вашингтоне мы имеем новую основу для совместной работы. Это существенно", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия дает сигналы исключительно о том, что собирается и в дальнейшем уклоняться от реальных переговоров. Это можно изменить только сильными санкциями, сильными тарифами - настоящим давлением.

"Делаем и наши шаги, которые могут повлиять. Я хочу поблагодарить за меткость наших воинов - украинские дроны, украинские ракеты действительно хорошо работают. Российская логистика, российская топливная инфраструктура это чувствуют", - резюмировал глава государства.

