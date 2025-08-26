На следующей неделе будут контакты со странами, которые могут стать площадкой для переговоров, - Зеленский
На неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами Залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы войну закончить. Важно, чтобы партнеры это подтвердили. И в дальнейшем все будет зависеть исключительно от воли лидеров мира - прежде всего от Соединенных Штатов Америки, - чтобы давить на Россию", - сказал Зеленский.
Он добавил, что нужны новые шаги, новое давление: санкции, тарифы.
"Мы говорили об этом с генералом Келлогом вчера, мы работаем с американцами очень содержательно - после нашей встречи в Вашингтоне мы имеем новую основу для совместной работы. Это существенно", - отметил президент.
Он подчеркнул, что Россия дает сигналы исключительно о том, что собирается и в дальнейшем уклоняться от реальных переговоров. Это можно изменить только сильными санкциями, сильными тарифами - настоящим давлением.
"Делаем и наши шаги, которые могут повлиять. Я хочу поблагодарить за меткость наших воинов - украинские дроны, украинские ракеты действительно хорошо работают. Российская логистика, российская топливная инфраструктура это чувствуют", - резюмировал глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
- Дядя Вова, заберіте меня от сюда, хоть за долгі за газ!!!
Скоро як чверть століття, як ідуть "переговори".
серіал: голобродько невмирущий!!!
по сто сорок шостому кругу ту ж саму *****?
талантіщє.......
.
кретін грьобаний !
.
Найвеличніший лідор **********.🙄
Вдягнися нормально!
Безхатченко!🤬
кожна фраза якась калічна, крива або взагалі не завершена.
та будь який чат зі штучним інтелектом вміє краще ******* ні про що
Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість переговорів із Путіним
4 жовтня 2022 р.
Ще в сраку заглянь ***** на переговорному майданчику.