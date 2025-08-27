У Німеччині іде дискусія щодо відправки військ в Україну, - NYT

Німецькі політичні лідери обговорюють чи відправляти війська в Україну після досягнення мирної угоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Зазначається, що дебати з цього питання посилися в останні тижні, оскільки допоможуть визначити, яку частину так званої гарантії безпеки Європа зможе надати Україні після закінчення війни.

У матеріалі йдеться, що це питання є важливим для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який прагне відновити лідерство Німеччини на континенті та в усьому світі.

Як пише видання, з закінченням холодної війни послідовні уряди дозволили збройним силам занепасти, тоді як армія Німеччини відновлюється за рахунок рекордних витрат.

Однак, німці як і раніше в основному не бажають служити в збройних силах та не поспішають до місцевих військкоматів. В країні настільки бракує солдатів, що уряд Німеччини планує презентувати новий план щодо відновлення пом'якшеної версії військового призову.

Вказується, що Мерц натякнув про готовність включити німецькі війська до європейської місії з безпеки в Україні, проте багато німців, як і деякі члени його партії, ставляться до цього рішення з меншим ентузіазмом.

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль висловив думку, що розміщення німецьких миротворців в Україні "ймовірно перевантажить" військо, оскільки Німеччина вже розмістила в Литві частину військових для захисту від можливої російської агресії.

