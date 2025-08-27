УКР
У Німеччині іде дискусія щодо відправки військ в Україну, - NYT

У Німеччині йде діалог щодо відправки миротворців в Україну

Німецькі політичні лідери обговорюють чи відправляти війська в Україну після досягнення мирної угоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Зазначається, що дебати з цього питання посилися в останні тижні, оскільки допоможуть визначити, яку частину так званої гарантії безпеки Європа зможе надати Україні після закінчення війни.

У матеріалі йдеться, що це питання є важливим для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який прагне відновити лідерство Німеччини на континенті та в усьому світі.

Як пише видання, з закінченням холодної війни послідовні уряди дозволили збройним силам занепасти, тоді як армія Німеччини відновлюється за рахунок рекордних витрат.

Однак, німці як і раніше в основному не бажають служити в збройних силах та не поспішають до місцевих військкоматів. В країні настільки бракує солдатів, що уряд Німеччини планує презентувати новий план щодо відновлення пом'якшеної версії військового призову.

Вказується, що Мерц натякнув про готовність включити німецькі війська до європейської місії з безпеки в Україні, проте багато німців, як і деякі члени його партії, ставляться до цього рішення з меншим ентузіазмом.

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль висловив думку, що розміщення німецьких миротворців в Україні "ймовірно перевантажить" військо, оскільки Німеччина вже розмістила в Литві частину військових для захисту від можливої російської агресії.

Вона може йти місяцями... Коаліція тусовщиків
27.08.2025 01:36 Відповісти
Навіть якщо вони домовляться і відправлять, це буде пара сотень солдатів десь у Мукачеві. Хіба що дівчатам розвага
27.08.2025 01:48 Відповісти
Це так звані гарантії.. хаха
27.08.2025 01:59 Відповісти
Не буде з її толку, вже зрозуміло. Тільки своя армія та зброя - єдина запорука безпеки. А якщо буде припинення вогню Україні було б непогано заявити про недійсність Будапешского договору/меморандуму та відновлення ЯЗ - ще одна запорука безпеки, й днів так ща три показати що вже є в Україні власна ЯЗ. Зараз про ЯЗ краще мовчати щоб союзники не припинили допомогу а потім можна й заявити та виготовити. Проблема тільки у тому що ЗЕкоМанда тільки брехати та красти гроші може, нічого якісного продукувати не здатна, в ще зрадників купа у СН та опзжешна пи#дота й досі у ВР.
27.08.2025 02:03 Відповісти
 
 