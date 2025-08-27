РУС
В Германии идет дискуссия об отправке войск в Украину, - NYT

Немецкие политические лидеры обсуждают отправлять ли войска в Украину после достижения мирного соглашения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что дебаты по этому вопросу усилились в последние недели, поскольку помогут определить, какую часть так называемой гарантии безопасности Европа сможет предоставить Украине после окончания войны.

В материале говорится, что этот вопрос является важным для канцлера Германии Фридриха Мерца, который стремится восстановить лидерство Германии на континенте и во всем мире.

Как пишет издание, с окончанием холодной войны последовательные правительства позволили вооруженным силам прийти в упадок, тогда как армия Германии восстанавливается за счет рекордных расходов.

Однако, немцы по-прежнему в основном не желают служить в вооруженных силах и не спешат в местные военкоматы. В стране настолько не хватает солдат, что правительство Германии планирует представить новый план по восстановлению смягченной версии военного призыва.

Указывается, что Мерц намекнул о готовности включить немецкие войска в европейскую миссию по безопасности в Украине, однако многие немцы, как и некоторые члены его партии, относятся к этому решению с меньшим энтузиазмом.

Министр иностранных дел Иоганн Вадефуль выразил мнение, что размещение немецких миротворцев в Украине "вероятно перегрузит" войско, поскольку Германия уже разместила в Литве часть военных для защиты от возможной российской агрессии.

Топ комментарии
+8
Не буде з її толку, вже зрозуміло. Тільки своя армія та зброя - єдина запорука безпеки. А якщо буде припинення вогню Україні було б непогано заявити про недійсність Будапешского договору/меморандуму та відновлення ЯЗ - ще одна запорука безпеки, й днів так ща три показати що вже є в Україні власна ЯЗ. Зараз про ЯЗ краще мовчати щоб союзники не припинили допомогу а потім можна й заявити та виготовити. Проблема тільки у тому що ЗЕкоМанда тільки брехати та красти гроші може, нічого якісного продукувати не здатна, в ще зрадників купа у СН та опзжешна пи#дота й досі у ВР.
27.08.2025 02:03 Ответить
+6
В якому світі казкових ілюзій живуть ці люди? Ну нажаль вже зрозуміло, що в найближчому осяжному майбутньому ніякого перемир'я чи мирних угод не буде! Від слова зовсім.....З тієі простоі причини що путін цього не хоче, і в нього на сьогодні немає жодних причин щоб цього хотіти..... Йому в задоволення гратися с Трампом і з усім світом в кошки -мишки, дурачити всіх імітуючи прагнення до миру і тягнучи при цьому час...... Треба спочатку обговорювати якими санкціями обкласти росію і якою зброєю завалити Украіну щоб завалити путіна і примусити його до миру, а потім вже обговорювати вже щось інше...... А то виходить ситуація, як на судні де палає пожежа стали б обговорювати меню на сніданок наступного дня, замість того щоб обговорювати як врятувати судно та єкіпаж сьогодні.....
27.08.2025 02:47 Ответить
+4
Поки Україну кацапи руйнують, а українців вбивають' європейці, та й не тільки, можуть і будуть балаболити роками...
27.08.2025 05:41 Ответить
Вона може йти місяцями... Коаліція тусовщиків
27.08.2025 01:36 Ответить
З зеленим спішити і не треба
27.08.2025 03:30 Ответить
Спішити потрібно з твоєю тряпкою, бо скоро вишвирнуть, як кошеня.
27.08.2025 06:59 Ответить
😂😭
27.08.2025 07:25 Ответить
Поки Україну кацапи руйнують, а українців вбивають' європейці, та й не тільки, можуть і будуть балаболити роками...
27.08.2025 05:41 Ответить
Іде дискусія про дискусію дискусії.
27.08.2025 07:00 Ответить
Навіть якщо вони домовляться і відправлять, це буде пара сотень солдатів десь у Мукачеві. Хіба що дівчатам розвага
27.08.2025 01:48 Ответить
не розвага а фін допомога
зара на шару ніхто не дає
27.08.2025 04:48 Ответить
Це так звані гарантії.. хаха
27.08.2025 01:59 Ответить
Не буде з її толку, вже зрозуміло. Тільки своя армія та зброя - єдина запорука безпеки. А якщо буде припинення вогню Україні було б непогано заявити про недійсність Будапешского договору/меморандуму та відновлення ЯЗ - ще одна запорука безпеки, й днів так ща три показати що вже є в Україні власна ЯЗ. Зараз про ЯЗ краще мовчати щоб союзники не припинили допомогу а потім можна й заявити та виготовити. Проблема тільки у тому що ЗЕкоМанда тільки брехати та красти гроші може, нічого якісного продукувати не здатна, в ще зрадників купа у СН та опзжешна пи#дота й досі у ВР.
27.08.2025 02:03 Ответить
Краще ракети дайте.
27.08.2025 02:36 Ответить
В якому світі казкових ілюзій живуть ці люди? Ну нажаль вже зрозуміло, що в найближчому осяжному майбутньому ніякого перемир'я чи мирних угод не буде! Від слова зовсім.....З тієі простоі причини що путін цього не хоче, і в нього на сьогодні немає жодних причин щоб цього хотіти..... Йому в задоволення гратися с Трампом і з усім світом в кошки -мишки, дурачити всіх імітуючи прагнення до миру і тягнучи при цьому час...... Треба спочатку обговорювати якими санкціями обкласти росію і якою зброєю завалити Украіну щоб завалити путіна і примусити його до миру, а потім вже обговорювати вже щось інше...... А то виходить ситуація, як на судні де палає пожежа стали б обговорювати меню на сніданок наступного дня, замість того щоб обговорювати як врятувати судно та єкіпаж сьогодні.....
27.08.2025 02:47 Ответить
Якщо на судні пожежа, вже треба рятувати судно, або рятуватися самим. А не обговорювати як рятувати судно.
27.08.2025 02:55 Ответить
Не драматизуйте. Все залежить від того якого рівня пожежа і як навчений і тренований єкіпаж. Історія знає багато випадків коли наприклад непрофесійні ,,противопожежні" діі єкіпажа навпаки призводили до росповсюдження незначноі пожежі на все судно, або як колись наприклад на пасадирському лайнері на початку пожежі, увесь навчений єкіпаж втік на шлюпках , залишивши пасажирів самих і навіть не помідовивши іх про те що відбувається, а ненавченим пасажириам за підсумком самим довелось доволі успішно погасити пожежу..... А буває дійсно така стрімка пожежа, що у людей навіть не має часу спустити шлюпки на воду....Усе відносно.... У своєму житті нажаль мені довелося бачити з дуже близькоі відстані як горять танкери і як гинуть люди і чути іх благання про допомогу по радіо....Так що , що таке пожежа на судні я знаю....
27.08.2025 03:52 Ответить
є анекдот про рибу та воші... це про вас
у вас ********** дегенерат та ідіот а ви шось там вумнічаете
27.08.2025 04:50 Ответить
Мабуть цікавий анекдот. Може роскажете? А відносно рудого дурня- так ніхто ж не заперечує що він дурень. Було б дуже смішно доводити зворотне, і заперечувати очевидне. Ну що ж поробиш, дурні вибрали дурня, Так само як і в Украіні. А до речі , а чого ви йго тут згадали? Просто так, для підтримання розмови? Чи може ше якийсь анекдот згадали?
27.08.2025 05:11 Ответить
Прийшов студент складати іспит про тварин, а вивчив лише про бліх. Витягує білет і перше питання - блохи. Студент чітко відповідає:

- Блохи - це такі комахи, які вміють стрибати, смокчуть кров... - і розказує далі.

- Гаразд, - каже професор, - наступне питання.

А наступне питання - собаки.

Студент:

- Собаки, це такі тварини, що ходять на чотирьох лапах і в них є хутро. А в хутрі живуть блохи. А блохи - це такі комахи, які вміють стрибати...

- Ну нехай, - каже професор, - наступне питання.

Останнє питання - риби.

Студент:

- Риби - це такі тварини, які плавають у воді і вкриті лускою. А якби вони були вкриті хутром, то в хутрі могли б бути блохи. А блохи - це такі комахи...
27.08.2025 08:39 Ответить
Для початку можна просто завалити *****, а не стелити йому червоні доріжки та аплодувати, і подивитися що буде
показать весь комментарий
Ох уж ці всі світові лід0ри, лиш би по дебати.
показать весь комментарий
Дайте на каждого кацапа по десять дронов. И можете не приходить и продолжать пить пиво и жрать баварские колбаски.
показать весь комментарий
Ваш варіант найліпший.....
Питання в іншому, чому це не вирішується на рівні ООН, і їхньої місії, голубих касок....
Чи рівень цієї організації, племена туземців.....
показать весь комментарий
я вже трохи ловлю себе на думці шо з задоволенням буду читати з канади як кацапи насілують німок...
а це буде... повірте!

сам думаю валити у канаду, запрошували 😁
бо я бачу ніхто не второпав шо зе треба НЕГАЙНО прибрати
усі дрочуть на форумах
ну-ну
27.08.2025 04:52 Ответить
Треба. Підкажіть як це зробити. Вибори провести неможливо , бо військовий стан. Переворот? Дуже ризиковано. ***** тільки цього й чекає
показать весь комментарий
А трансляції Верховної Ради чому нема?
показать весь комментарий
Щойно почав просипатись «китайський дракон»… може Європоньку хоч він до тями приведе? Чи мо чекатимуть поки на її кордонах появляться жовтошкірі карапузи? Та де там- у них паради веселкові у планах і нам нагадують щорічно про права особливо обдарованих.
показать весь комментарий
Пля, однозначно відправляти і бажано щоб через Дніпро переправилися посуху в районі сел Військове-Вовниги! Запросити художника щоб зробив діораму новітньої переправи!
показать весь комментарий
А в Китаї ні. Готові хоч завтра виїхати.
показать весь комментарий
Німці в Україні.
Був 1941, але був і (приблизно) 1920. По-любому, кілька поколінь змінилось.
показать весь комментарий
Якщо вони так голосно будуть товкти воду у ступі про ці миротворчі війська, то пуйло ніколи не погодиться на досягнення миру. Краще хай відмовляються від цих миротворчих місій ЗОВСІМ.
показать весь комментарий
Как говорит Иван Яковина, проблему безопасности можно было бы решить путем создания с помощью Запада мощных ВВС Украины
показать весь комментарий
Жалюгідні слимаки... А КНДРівці он не дискутують, а відразу відправляють війська і техніку
показать весь комментарий
тільки знайти 5000 вояйк з 80 міл в бойову бригади не можуть
показать весь комментарий
що скажуть гаранти будапешського меморандуму?
показать весь комментарий
