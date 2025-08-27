В Германии идет дискуссия об отправке войск в Украину, - NYT
Немецкие политические лидеры обсуждают отправлять ли войска в Украину после достижения мирного соглашения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
Отмечается, что дебаты по этому вопросу усилились в последние недели, поскольку помогут определить, какую часть так называемой гарантии безопасности Европа сможет предоставить Украине после окончания войны.
В материале говорится, что этот вопрос является важным для канцлера Германии Фридриха Мерца, который стремится восстановить лидерство Германии на континенте и во всем мире.
Как пишет издание, с окончанием холодной войны последовательные правительства позволили вооруженным силам прийти в упадок, тогда как армия Германии восстанавливается за счет рекордных расходов.
Однако, немцы по-прежнему в основном не желают служить в вооруженных силах и не спешат в местные военкоматы. В стране настолько не хватает солдат, что правительство Германии планирует представить новый план по восстановлению смягченной версии военного призыва.
Указывается, что Мерц намекнул о готовности включить немецкие войска в европейскую миссию по безопасности в Украине, однако многие немцы, как и некоторые члены его партии, относятся к этому решению с меньшим энтузиазмом.
Министр иностранных дел Иоганн Вадефуль выразил мнение, что размещение немецких миротворцев в Украине "вероятно перегрузит" войско, поскольку Германия уже разместила в Литве часть военных для защиты от возможной российской агрессии.
