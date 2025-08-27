Особи, які залучалися оборони України, але не брали участь у бойових діях отримають новий статус

Кабмін схвалив проєкт закону "Про осіб, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".

Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів, передає Цензор.НЕТ.

Документом унормовується статус і права громадян, які робили внесок у зміцнення обороноздатності держави, але безпосередньо не брали участі у бойових діях.

Йдеться, зокрема, про тих, хто забезпечував функціонування військової інфраструктури, підтримував підрозділи, виконував завдання логістики, зв’язку чи інші критично важливі для оборони дії.

"Віднесення таких осіб до категорії ветеранів війни не відповідало принципам об’єктивності й справедливості, адже воно певним чином знецінювало внесок тих, хто безпосередньо брав участь у боях. Тому законопроєкт пропонує створити окремий, офіційно закріплений статус, який визнає унікальний внесок цієї категорії громадян", - пояснили у міністерстві.

Що пропонує законопроєкт:

унормувати поняття та зміст статусу "залучена особа", "залучена особа з інвалідністю", а також "член сім’ї загиблої (померлої) залученої особи" — саме для громадян, які залучалися до оборони України, але не брали участь у бойових діях;

визначити категорії громадян, які мають право на такий статус;

унормувати порядок надання статусу;

передбачити державні гарантії таким громадянам.

У Мінветеранів зазначили, що проєкт закону дозволить офіційно визнати внесок тисяч громадян, які, не перебуваючи безпосередньо на передовій, виконували важливі завдання для захисту України, та забезпечити їх та їхні сім'ї належними соціальними гарантіями.

