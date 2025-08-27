УКР
5 078 22

Особи, які залучалися оборони України, але не брали участь у бойових діях отримають новий статус

Що пропонують в уряді

Кабмін схвалив проєкт закону "Про осіб, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".

Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів, передає Цензор.НЕТ.

Документом унормовується статус і права громадян, які робили внесок у зміцнення обороноздатності держави, але безпосередньо не брали участі у бойових діях.

Йдеться, зокрема, про тих, хто забезпечував функціонування військової інфраструктури, підтримував підрозділи, виконував завдання логістики, зв’язку чи інші критично важливі для оборони дії.

"Віднесення таких осіб до категорії ветеранів війни не відповідало принципам об’єктивності й справедливості, адже воно певним чином знецінювало внесок тих, хто безпосередньо брав участь у боях. Тому законопроєкт пропонує створити окремий, офіційно закріплений статус, який визнає унікальний внесок цієї категорії громадян", - пояснили у міністерстві.

Що пропонує законопроєкт:

  • унормувати поняття та зміст статусу "залучена особа", "залучена особа з інвалідністю", а також "член сім’ї загиблої (померлої) залученої особи" — саме для громадян, які залучалися до оборони України, але не брали участь у бойових діях;
  • визначити категорії громадян, які мають право на такий статус;
  • унормувати порядок надання статусу;
  • передбачити державні гарантії таким громадянам.

У Мінветеранів зазначили, що проєкт закону дозволить офіційно визнати внесок тисяч громадян, які, не перебуваючи безпосередньо на передовій, виконували важливі завдання для захисту України, та забезпечити їх та їхні сім'ї належними соціальними гарантіями.

Топ коментарі
+10
На черзі реабілітація ТЦКунів за їх злочини.
показати весь коментар
27.08.2025 09:28 Відповісти
+9
За поліцією чергу не займати !
показати весь коментар
27.08.2025 09:27 Відповісти
+9
''95 квартал'' концерти давав - веселив ''мудрий'' народ - значить залучався до обороноздатності країни.
Тепер клоуни будуть мати спеціальні соціальні гарантії, виплати, пільги...
показати весь коментар
27.08.2025 09:34 Відповісти
Вільна каса!
показати весь коментар
27.08.2025 09:22 Відповісти
За кварталом становись !!!!
показати весь коментар
27.08.2025 09:26 Відповісти
За поліцією чергу не займати !
показати весь коментар
27.08.2025 09:27 Відповісти
На черзі реабілітація ТЦКунів за їх злочини.
показати весь коментар
27.08.2025 09:28 Відповісти
Тут попрошу помаліше: йдеться зокрема про тих, хто ... підтримував підрозділи...
Це якщо донатив на ЗСУ (підтримував, підтримував), по ідеі підпадає? Якщо так, то яка мінімальна сума донатів?
показати весь коментар
27.08.2025 09:29 Відповісти
Це вони пояснять через рік коли залежні будуть отримувати доплату !
показати весь коментар
27.08.2025 09:40 Відповісти
Зелені
показати весь коментар
27.08.2025 09:42 Відповісти
Я думаю, йдеться про тих, хто працює в оборонці, в тому числі на підприємствах, куди прилітає, і про тих, кого мобілізували, але направили не на передову, а куди інде. Такі теж є і вони потрібні. Наприклад, на кордоні з Білоруссю теж треба комусь стояти. Але цих людей не можна прирівнювати до тих, хто ходив на штурми чи сидів в окопах на передовій. При це, власне і мова. УБД вони не заслуговують.
показати весь коментар
27.08.2025 11:14 Відповісти
''95 квартал'' концерти давав - веселив ''мудрий'' народ - значить залучався до обороноздатності країни.
Тепер клоуни будуть мати спеціальні соціальні гарантії, виплати, пільги...
показати весь коментар
27.08.2025 09:34 Відповісти
Зелі якось треба поділити цю стану або по мові, або по національності, або по мародерству або по вірі або по відношенню у мародерству.
показати весь коментар
27.08.2025 09:39 Відповісти
А тим хто вже має УБД типа проскочили? Я маю на увазі " воїнів" ВЦА, пожежників, котрі їхали" відновлювати" прифронтові міста ( шифером дахи зашивати на місяць)в АТО,ООС із всіх регіонів,прокурорів,судей і т.д .Адже зброї вони мали,а " участь в боях" була
показати весь коментар
27.08.2025 09:41 Відповісти
Від зеленої цвілі нічого доброго для України не буде ніколи.
показати весь коментар
27.08.2025 09:42 Відповісти
Чергові "діти війни" віком від 22 рочків ??? Пільги, пільги та пільги....
показати весь коментар
27.08.2025 09:50 Відповісти
За чий щот пір?
показати весь коментар
27.08.2025 09:50 Відповісти
приготовили отмазку тцсцыкунам- будут героями
показати весь коментар
27.08.2025 10:07 Відповісти
Це - чергова спроба бортанути тих, хто ВСЕ життя за мізерну зряплату з керівництвом уйобками - синками генералів.
А прокурорчики і РЕШТА хунвейбінів - в чергу((
показати весь коментар
27.08.2025 10:19 Відповісти
Лисий і Пікалов дістануть нові ордена.
показати весь коментар
27.08.2025 10:31 Відповісти
Сестра жінки майже рік служить медсестрою у медроті як військовослужбовець.На фронті ще не була,отже статус убд/ветеран війни їй не дадуть.Її син обмежено придатний за станом здоров'я, служить у ремроті.Теж на бойових не був.З одного боку не ухилянти,а з іншого і на ветеранів війни не тягнуть.Для таких і придумали новий статус.А не те що диванні ікспєрди тут понаписували.
показати весь коментар
27.08.2025 10:42 Відповісти
"які залучалися оборони України"
Свіжий кокс завезли.
показати весь коментар
27.08.2025 10:47 Відповісти
Треба діючим мобілізованим військовослужбовцям зарахувати для пенсії вислугу на бойових діях місяць за три,бо тільки кадрової мають такі пільги,у простого мобілізованого може стажу для призначення пенсії в 60 років не хватати!
показати весь коментар
27.08.2025 11:18 Відповісти
 
 