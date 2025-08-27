Лица, привлекавшиеся к обороне Украины, но не участвовавшие в боевых действиях, получат новый статус

Кабмин одобрил проект закона "О лицах, привлекавшихся к обеспечению проведения мероприятий, направленных на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Документом нормируется статус и права граждан, которые делали вклад в укрепление обороноспособности государства, но непосредственно не принимали участия в боевых действиях.

Речь идет, в частности, о тех, кто обеспечивал функционирование военной инфраструктуры, поддерживал подразделения, выполнял задачи логистики, связи или другие критически важные для обороны действия.

"Отнесение таких лиц к категории ветеранов войны не соответствовало принципам объективности и справедливости, ведь оно определенным образом обесценивало вклад тех, кто непосредственно участвовал в боях. Поэтому законопроект предлагает создать отдельный, официально закрепленный статус, который признает уникальный вклад этой категории граждан", - пояснили в министерстве.

Что предлагает законопроект:

нормировать понятие и содержание статуса "привлеченное лицо", "привлеченное лицо с инвалидностью", а также "член семьи погибшего (умершего) привлеченного лица" - именно для граждан, которые привлекались к обороне Украины, но не участвовали в боевых действиях;

определить категории граждан, имеющих право на такой статус;

нормировать порядок предоставления статуса;

предусмотреть государственные гарантии таким гражданам.

В Минветеранов отметили, что проект закона позволит официально признать вклад тысяч граждан, которые, не находясь непосредственно на передовой, выполняли важные задачи для защиты Украины, и обеспечить их и их семьи надлежащими социальными гарантиями.

