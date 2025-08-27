РУС
Новости Статус для привлеченных к обороне лиц
3 340 17

Лица, привлекавшиеся к обороне Украины, но не участвовавшие в боевых действиях, получат новый статус

Новый статус для лиц, привлеченных к обороне Что предлагают в правительстве

Кабмин одобрил проект закона "О лицах, привлекавшихся к обеспечению проведения мероприятий, направленных на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов, передает Цензор.НЕТ.

Документом нормируется статус и права граждан, которые делали вклад в укрепление обороноспособности государства, но непосредственно не принимали участия в боевых действиях.

Речь идет, в частности, о тех, кто обеспечивал функционирование военной инфраструктуры, поддерживал подразделения, выполнял задачи логистики, связи или другие критически важные для обороны действия.

"Отнесение таких лиц к категории ветеранов войны не соответствовало принципам объективности и справедливости, ведь оно определенным образом обесценивало вклад тех, кто непосредственно участвовал в боях. Поэтому законопроект предлагает создать отдельный, официально закрепленный статус, который признает уникальный вклад этой категории граждан", - пояснили в министерстве.

Что предлагает законопроект:

  • нормировать понятие и содержание статуса "привлеченное лицо", "привлеченное лицо с инвалидностью", а также "член семьи погибшего (умершего) привлеченного лица" - именно для граждан, которые привлекались к обороне Украины, но не участвовали в боевых действиях;
  • определить категории граждан, имеющих право на такой статус;
  • нормировать порядок предоставления статуса;
  • предусмотреть государственные гарантии таким гражданам.

В Минветеранов отметили, что проект закона позволит официально признать вклад тысяч граждан, которые, не находясь непосредственно на передовой, выполняли важные задачи для защиты Украины, и обеспечить их и их семьи надлежащими социальными гарантиями.

оборона (5268) Министерство по делам ветеранов (235)
Топ комментарии
+9
За поліцією чергу не займати !
27.08.2025 09:27 Ответить
+9
На черзі реабілітація ТЦКунів за їх злочини.
27.08.2025 09:28 Ответить
+9
''95 квартал'' концерти давав - веселив ''мудрий'' народ - значить залучався до обороноздатності країни.
Тепер клоуни будуть мати спеціальні соціальні гарантії, виплати, пільги...
27.08.2025 09:34 Ответить
Вільна каса!
27.08.2025 09:22 Ответить
За кварталом становись !!!!
27.08.2025 09:26 Ответить
За поліцією чергу не займати !
27.08.2025 09:27 Ответить
На черзі реабілітація ТЦКунів за їх злочини.
27.08.2025 09:28 Ответить
Тут попрошу помаліше: йдеться зокрема про тих, хто ... підтримував підрозділи...
Це якщо донатив на ЗСУ (підтримував, підтримував), по ідеі підпадає? Якщо так, то яка мінімальна сума донатів?
27.08.2025 09:29 Ответить
Це вони пояснять через рік коли залежні будуть отримувати доплату !
27.08.2025 09:40 Ответить
Зелені
27.08.2025 09:42 Ответить
''95 квартал'' концерти давав - веселив ''мудрий'' народ - значить залучався до обороноздатності країни.
Тепер клоуни будуть мати спеціальні соціальні гарантії, виплати, пільги...
27.08.2025 09:34 Ответить
Зелі якось треба поділити цю стану або по мові, або по національності, або по мародерству або по вірі або по відношенню у мародерству.
27.08.2025 09:39 Ответить
А тим хто вже має УБД типа проскочили? Я маю на увазі " воїнів" ВЦА, пожежників, котрі їхали" відновлювати" прифронтові міста ( шифером дахи зашивати на місяць)в АТО,ООС із всіх регіонів,прокурорів,судей і т.д .Адже зброї вони мали,а " участь в боях" була
27.08.2025 09:41 Ответить
Від зеленої цвілі нічого доброго для України не буде ніколи.
27.08.2025 09:42 Ответить
Чергові "діти війни" віком від 22 рочків ??? Пільги, пільги та пільги....
27.08.2025 09:50 Ответить
За чий щот пір?
27.08.2025 09:50 Ответить
приготовили отмазку тцсцыкунам- будут героями
27.08.2025 10:07 Ответить
Це - чергова спроба бортанути тих, хто ВСЕ життя за мізерну зряплату з керівництвом уйобками - синками генералів.
А прокурорчики і РЕШТА хунвейбінів - в чергу((
27.08.2025 10:19 Ответить
Лисий і Пікалов дістануть нові ордена.
27.08.2025 10:31 Ответить
 
 