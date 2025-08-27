Європейці проти відправки військ до України, - WSJ

План відправки європейських військових до України, якщо між Києвом і Москвою буде досягнуто мирної угоди, стикається з перешкодою - громадськість у ключових країнах ЄС не підтримує це.

Про це пише видання The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Раніше ідею "сил стримування" запропонували Велика Британія та Франція. Метою було запобігти новим російським атакам після укладення мирної угоди. Дональд Трамп заявив про готовність надати певні гарантії, проте виключив можливість направлення військ США до України.

Європейські лідери протягом останніх тижнів стикаються зі скептицизмом виборців. Так, як свідчать опитування, значна частина громадян Німеччини, Італії та інших країн виступають проти розгортання військ. Вони вважають такі кроки ризикованими.

56% німців проти участі країни в такій операції. Глава МЗС ФРН Вадефуль сказав, що Бундесвер вже задіяний у створені бригади в Литві, тому може не мати ресурсів для нової місії.

Дослідження громадської думки у Франції свідчить, що 67% французів готові підтримати місію лише в разі підписання остаточної мирної угоди. Тоді як у випадку звичайного перемир'я 68% висловлюються проти. Раніше президент Макрон заявив, що війська країни не братимуть участі у бойових діях, а лише зосередяться на охороні стратегічних об'єктів.

У Великій Британії заявили, що участь військ країни можлива лише за умови чітких гарантій від США. Більшість громадян підтримують миротворчі місії, проте хочуть уникнути прямої конфронтації з Росією.

За даними видання, низка країн, зокрема Данія, Естонія та Нідерланди, готові відправити війська. Польща відмовилася від цієї ідеї, оскільки для неї є ризики, бо вона межує із Росією.

Загалом до миротворчої місії планували залучити 30 тис. військових, проте наразі масштаби скорочено. Велика Британія та Франція готові надати від 6 тис. до 10 тис. військових, зосередившись на морській та повітряній підтримці, а також на навчання українських військових.

