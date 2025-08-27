Європейці проти відправки військ до України, - WSJ
План відправки європейських військових до України, якщо між Києвом і Москвою буде досягнуто мирної угоди, стикається з перешкодою - громадськість у ключових країнах ЄС не підтримує це.
Про це пише видання The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
Раніше ідею "сил стримування" запропонували Велика Британія та Франція. Метою було запобігти новим російським атакам після укладення мирної угоди. Дональд Трамп заявив про готовність надати певні гарантії, проте виключив можливість направлення військ США до України.
Європейські лідери протягом останніх тижнів стикаються зі скептицизмом виборців. Так, як свідчать опитування, значна частина громадян Німеччини, Італії та інших країн виступають проти розгортання військ. Вони вважають такі кроки ризикованими.
56% німців проти участі країни в такій операції. Глава МЗС ФРН Вадефуль сказав, що Бундесвер вже задіяний у створені бригади в Литві, тому може не мати ресурсів для нової місії.
Дослідження громадської думки у Франції свідчить, що 67% французів готові підтримати місію лише в разі підписання остаточної мирної угоди. Тоді як у випадку звичайного перемир'я 68% висловлюються проти. Раніше президент Макрон заявив, що війська країни не братимуть участі у бойових діях, а лише зосередяться на охороні стратегічних об'єктів.
У Великій Британії заявили, що участь військ країни можлива лише за умови чітких гарантій від США. Більшість громадян підтримують миротворчі місії, проте хочуть уникнути прямої конфронтації з Росією.
За даними видання, низка країн, зокрема Данія, Естонія та Нідерланди, готові відправити війська. Польща відмовилася від цієї ідеї, оскільки для неї є ризики, бо вона межує із Росією.
Загалом до миротворчої місії планували залучити 30 тис. військових, проте наразі масштаби скорочено. Велика Британія та Франція готові надати від 6 тис. до 10 тис. військових, зосередившись на морській та повітряній підтримці, а також на навчання українських військових.
ніхто піхоту на відправить - а це проблема номер один.
ЩЕ і 18-22 випускають, а от 30-50 будуть воювати 50-70 років, все своє життя, як в спарті
.
незалежна Україна потрібна насамперед нам чи європейцям ?
велика подяка Європі за допомогу зброєю та фінансами !
.
відправити, не відправити.
долучаються, не долучаються.
золотий час для безкінечного балабольства.
новий подих в серіалі голобородька.
а, тим часом, кожного дня гинуть українці! кожного дня!
Збагачуймо уран! Альтернативи немає!
Ну хоча б візмить та подивиться на сторічну історію - побачите, що зараз почалося теж саме , що і в 1914 році, (а в Україні , тобто в Європі почалася війна рівно через сто років - в 2014 році. )
Все йде по кругу, або по спіралі.
Не захоче сита та самозадоволена Європа посилати на Українську війну своїх вояків!
Проте, треба просто шукати внутрішні мобілізаційні резерви в середині самої України.
Зі списку пунктів статті 23 Про відстрочку від мобілізації на особливий період негайно по пребирати всіляки шпарини для можливої відстрочки так званим "офіційним та недоторканим ухилянтам", - освітянам, науковцям, утримувачам 3-х дітей, всіляким доглядальникам не існуючих родичів й т.д.
До того ж в Україні ціла армія пенсіонерів-силовиків!
Почати повертати на військовий облік через ДПФУ пенсіонерів до 65 років та залучати їх до служби у лавах ЗСУ!
Так, це не популярні заходи, але по іншому Україна не встоїть перед рашистською навалою, а якщо армія рф просунеться далі, то не приведи господи, вони ставлячи до стінки Українців вже не питатимуть - ти хто, яка у тебе бронь від мобілізації!
Будуть просто вбивати й все!
А так , звиняйте - все це виглядає якось дуже схожим на аферу.
дайте ядрену бімбу, або не заважайте зробити її самим
******* європейці про це забули.