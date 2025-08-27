УКР
1 461 27

Європейці проти відправки військ до України, - WSJ

Іноземні миротворці в Україні у Європі виступають проти

План відправки європейських військових до України, якщо між Києвом і Москвою буде досягнуто мирної угоди, стикається з перешкодою - громадськість у ключових країнах ЄС не підтримує це.

Про це пише видання The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Раніше ідею "сил стримування" запропонували Велика Британія та Франція. Метою було запобігти новим російським атакам після укладення мирної угоди. Дональд Трамп заявив про готовність надати певні гарантії, проте виключив можливість направлення військ США до України.

Європейські лідери протягом останніх тижнів стикаються зі скептицизмом виборців. Так, як свідчать опитування, значна частина громадян Німеччини, Італії та інших країн виступають проти розгортання військ. Вони вважають такі кроки ризикованими.

56% німців проти участі країни в такій операції. Глава МЗС ФРН Вадефуль сказав, що Бундесвер вже задіяний у створені бригади в Литві, тому може не мати ресурсів для нової місії.

Дослідження громадської думки у Франції свідчить, що 67% французів готові підтримати місію лише в разі підписання остаточної мирної угоди. Тоді як у випадку звичайного перемир'я 68% висловлюються проти. Раніше президент Макрон заявив, що війська країни не братимуть участі у бойових діях, а лише зосередяться на охороні стратегічних об'єктів.

У Великій Британії заявили, що участь військ країни можлива лише за умови чітких гарантій від США. Більшість громадян підтримують миротворчі місії, проте хочуть уникнути прямої конфронтації з Росією.

За даними видання, низка країн, зокрема Данія, Естонія та Нідерланди, готові відправити війська. Польща відмовилася від цієї ідеї, оскільки для неї є ризики, бо вона межує із Росією.

Загалом до миротворчої місії планували залучити 30 тис. військових, проте наразі масштаби скорочено. Велика Британія та Франція готові надати від 6 тис. до 10 тис. військових, зосередившись на морській та повітряній підтримці, а також на навчання українських військових.

Топ коментарі
+6
Єдине правильне рішення цього вопросу (гарантій безпеки для України) - це відновлення арсеналу ЯЗ. Все інше не буде прауцювати, всі це знають, але сцуть це визнати.
Збагачуймо уран! Альтернативи немає!
показати весь коментар
27.08.2025 10:40 Відповісти
+4
поїдуть, не поїдуть.
відправити, не відправити.
долучаються, не долучаються.

золотий час для безкінечного балабольства.
новий подих в серіалі голобородька.
а, тим часом, кожного дня гинуть українці! кожного дня!
показати весь коментар
27.08.2025 10:38 Відповісти
+3
ОТ І ВСІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ.

ніхто піхоту на відправить - а це проблема номер один.
ЩЕ і 18-22 випускають, а от 30-50 будуть воювати 50-70 років, все своє життя, як в спарті
показати весь коментар
27.08.2025 10:36 Відповісти
А шо там в спарті? Бо я входжу в цю категорію і не знаю як там...
показати весь коментар
27.08.2025 10:42 Відповісти
в Спарті жили без фортець, тому що стінами міст були мужні чоловіки

.
показати весь коментар
27.08.2025 10:49 Відповісти
Мені 68, ви рахуєте шо я і такі як я можуть бути цими стінами? Ну якщо вже кацап буде десь за рогом і мені дадуть автомат то звісно піду, може декількох орків і заберу з собою на той світ звичайно...
показати весь коментар
27.08.2025 10:58 Відповісти
чому мають вмирати європейці, коли ЗЄля відправляє молодих українських чоловіків за кордон ?

незалежна Україна потрібна насамперед нам чи європейцям ?
велика подяка Європі за допомогу зброєю та фінансами !

.
показати весь коментар
27.08.2025 10:46 Відповісти
Ну звісно що ці "європейці" за любий кипіш, крім війни та голодовкі
показати весь коментар
27.08.2025 10:37 Відповісти
Порушення будапештського меморандуму дає Україні право на виготовлення ЯЗ. Тільки чомусь ця тема не піднімається...
показати весь коментар
27.08.2025 10:44 Відповісти
Напишіть усім як це робити. Де уранові копальні я знаю. Накопаю. А як збагачувати?
показати весь коментар
27.08.2025 10:47 Відповісти
Європа і раніше говорила що не зможе зібрати 25 тисяч. Більшість людей в їх маленьких арміях це обслуговуючий персонал.
показати весь коментар
27.08.2025 10:42 Відповісти
А кого вони обслуговують, якщо армії немає?
показати весь коментар
27.08.2025 10:46 Відповісти
один одного
показати весь коментар
27.08.2025 10:50 Відповісти
Який сенс цим європейцям відправляти сюди війська, якщо у них дуже скоро почнеться своя війна ((:
Ну хоча б візмить та подивиться на сторічну історію - побачите, що зараз почалося теж саме , що і в 1914 році, (а в Україні , тобто в Європі почалася війна рівно через сто років - в 2014 році. )
Все йде по кругу, або по спіралі.
показати весь коментар
27.08.2025 10:49 Відповісти
Європа легко зможе зібрати мільйонну армію з українських чоловіків віком 18-60. Якщо треба допомога нові бусіки готові до відряджень
показати весь коментар
27.08.2025 10:52 Відповісти
Скажу навіть більше. Згідно опитувань, лише третина європейців готові захищати власну країни у разі війни з РФ
показати весь коментар
27.08.2025 10:53 Відповісти
Третина це багато. У будь-якій країні максимум 15% готові йти на війну.
показати весь коментар
27.08.2025 10:58 Відповісти
Не буде в Україні Європейських військ.
Не захоче сита та самозадоволена Європа посилати на Українську війну своїх вояків!
Проте, треба просто шукати внутрішні мобілізаційні резерви в середині самої України.
Зі списку пунктів статті 23 Про відстрочку від мобілізації на особливий період негайно по пребирати всіляки шпарини для можливої відстрочки так званим "офіційним та недоторканим ухилянтам", - освітянам, науковцям, утримувачам 3-х дітей, всіляким доглядальникам не існуючих родичів й т.д.
До того ж в Україні ціла армія пенсіонерів-силовиків!
Почати повертати на військовий облік через ДПФУ пенсіонерів до 65 років та залучати їх до служби у лавах ЗСУ!
Так, це не популярні заходи, але по іншому Україна не встоїть перед рашистською навалою, а якщо армія рф просунеться далі, то не приведи господи, вони ставлячи до стінки Українців вже не питатимуть - ти хто, яка у тебе бронь від мобілізації!
Будуть просто вбивати й все!
показати весь коментар
27.08.2025 10:53 Відповісти
чому у твоїй статті нема жодного слова про жінок і гендерну рівність?
показати весь коментар
27.08.2025 11:05 Відповісти
а еще нет ни слова про выезд 22 летних за кордон
показати весь коментар
27.08.2025 11:12 Відповісти
Звичайно, треба слухати розніжену громадськість ЄС. Вони обовʼязково приймуть правильне управлінське відповідальне рішення. Ха-ха.
показати весь коментар
27.08.2025 11:00 Відповісти
Якщо б ця війна була "по чесному" , то всіх цих українських(?) діячив, яки продали, профукали - ЯЗ, потім тисячи ракет , літаків та іншої зброї вже давно посадили або оголосили в розшук.👈
А так , звиняйте - все це виглядає якось дуже схожим на аферу.
показати весь коментар
27.08.2025 11:00 Відповісти
оце й усі гарантії безпеки
дайте ядрену бімбу, або не заважайте зробити її самим
показати весь коментар
27.08.2025 11:04 Відповісти
Коаліція засяних імпотентів це
показати весь коментар
27.08.2025 11:12 Відповісти
Соціальні опитування , що проводились в ціх країнах з питанням"Чи готові ви зі зброєю захищати свою країну в разі агресії з боку росіїї?" показали, що мізерна частка готова взяти в руки зброю та стати на захист своєї країни, це десь від 10-15%, решта сказали що виїдуть до інших країн, де немає війни.... Тобто вони не хочуть воювати ані в себе ані в Україні. Путін це знає, він знає , що демократії слабкі, тому і пре м'ясом кривавим засипає кров'ю навколо все заливає, Захід просто замружив очі , обісрався і чекає, що все розсмокчеться саме і будуть знову купувати газ і 9 травня мотопробігами з росіянами відзначати
показати весь коментар
27.08.2025 11:14 Відповісти
Древні європейці, греки, знали, що "Воювати за свій дім треба якнайдалі від свого дому".
******* європейці про це забули.
показати весь коментар
27.08.2025 11:16 Відповісти
 
 